A kormánybiztos cáfolta: nem a kormányellenes tevékenysége miatt kapcsolták le ByeAlexet

ByeAlex beismerte: „cuccot” találtak nála
Az énekes szerint a rendőrök korrektek voltak vele, rajongóit pedig arra kérte, ne kövessék a példáját.
Ismert, az énekes beismerte, hogy valóban találtak nála „egy nagyon kis cuccot”.
A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Horváth László a Igazság órája élő műsorában nyilatkozott a ByeAlexként ismert énekessel szemben alkalmazott rendőrségi intézkedésről. A Magyar Nemzet idézve Horváth szavait azt írta:
Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget.”
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is, amelynek kapcsán az énekes azt írta közösségi oldalán: „A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”
Horváth László hangsúlyozta: ByeAlex-nél kábítószer-fogyasztás igazolódott be, emellett kifogásolta, hogy a művész dalaiban ismétlődően megjelenik a droghasználat témája. Szerinte a közönség több százezer fiatalból áll, és a „népszerűsítés” – mint fogalmazott – „a drogbűnözőknek tesz szívességet”.
Horváth arra biztatta a társadalmat, különösen a fiatalokat és szülőket, hogy ne fogadják el azt a narratívát, miszerint a kábítószeres életmód „menő”. „Minden drogra kiadott forint a szervezett bűnözés zsebébe kerül” – fogalmazott.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás