A kormánybiztos cáfolta: nem a kormányellenes tevékenysége miatt kapcsolták le ByeAlexet

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Horváth László a Igazság órája élő műsorában nyilatkozott a ByeAlexként ismert énekessel szemben alkalmazott rendőrségi intézkedésről. A Magyar Nemzet idézve Horváth szavait azt írta:

Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget.”

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is, amelynek kapcsán az énekes azt írta közösségi oldalán: „A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot”