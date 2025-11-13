Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ByeAlex Horváth László Nemzeti Nyomozó Iroda

A kormánybiztos cáfolta: nem a kormányellenes tevékenysége miatt kapcsolták le ByeAlexet

2025. november 13. 08:42

Ismert, az énekes beismerte, hogy valóban találtak nála „egy nagyon kis cuccot”.

2025. november 13. 08:42
null

A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Horváth László a Igazság órája élő műsorában nyilatkozott a ByeAlexként ismert énekessel szemben alkalmazott rendőrségi intézkedésről. A Magyar Nemzet idézve Horváth szavait azt írta:

Nem igaz, hogy ByeAlexre a kormányellenes megnyilvánulásai miatt küldték rá a rendőrséget.” 

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, szerda reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott több ismert zenész otthonában, köztük ByeAlexnél is, amelynek kapcsán az énekes azt írta közösségi oldalán: „A mai hírek velem kapcsolatosan igazak, valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot” 

Ezt is ajánljuk a témában

Horváth László hangsúlyozta: ByeAlex-nél kábítószer-fogyasztás igazolódott be, emellett kifogásolta, hogy a művész dalaiban ismétlődően megjelenik a droghasználat témája. Szerinte a közönség több százezer fiatalból áll, és a „népszerűsítés” – mint fogalmazott – „a drogbűnözőknek tesz szívességet”. 

Horváth arra biztatta a társadalmat, különösen a fiatalokat és szülőket, hogy ne fogadják el azt a narratívát, miszerint a kábítószeres életmód „menő”. „Minden drogra kiadott forint a szervezett bűnözés zsebébe kerül” – fogalmazott. 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 13. 09:33
drogosoknak a bortonben a helyuk
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. november 13. 09:31
Szerintem válasszák meg európa parlamenti képviselőnek, elvígadhatna ott, mint Ilária Szalisz....
Válasz erre
1
0
Lami66
2025. november 13. 09:04
"csak egy kicsi drog"? Elfoglalt ember, nem volt ideje elugrani a dílerhez.
Válasz erre
2
0
elégia
•••
2025. november 13. 09:01 Szerkesztve
Használja, reklámozza. Ő vajon miért tehetné meg? Érinthetetlen lenne, mert elnyekereg néhány hitvány refrént?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!