Elege lett Trumpnak a sok álhírből, az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát sürgeti

A Képviselőház akár már jövő héten szavazhat az ügyről.
Korábbi ellenkezéséből visszakozva a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos akták nyilvánosságra hozatalát sürgeti Donald Trump amerikai elnök – jelenti a Guardian. Az Egyesült Államok vezetője egy Truth Social-posztban arra kérte a Képviselőház republikánus tagjait, hogy szavazzák meg a 2019-ben a börtönben, öngyilkosságban elhunyt szexuális ragadozóval kapcsolatos akták nyilvánosságát.
Mike Johnson, a Képviselőház elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az Epsteinnel kapcsolatos igazságügyi minisztériumi dokumentumok nyilvánosságra hozatala elcsitíthatja az azzal kapcsolatos pletykákat, hogy Trumpnak „bármi köze lenne hozzá”.
Trump a posztban úgy fogalmazott: „A képviselőházi republikánusoknak meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát, mert nincs rejtegetnivalónk. És ideje továbblépni erről a radikális balos őrültek által terjesztett demokrata hoaxról”.
Múlt héten a Képviselőház felügyeleti bizottsága nyilvánosságra hozott számos emailt Epstein kapcsán, s egyikben az szerepel, hogy Trump „tudott a lányokról” – bár e félmondat jelentése nem egyértelmű. Emlékeztetőül: Epsteint egy kiskorú lányokból álló prostituálthálózat üzemeltetésével vádolják.
Az ellene folyó két büntetőügyben zajló nyomozás jelentős mennyiségű dokumentumot hozott felszínre, áldozatokkal és tanúkkal folytatott interjúktól ingatlanjai átkutatása során talált iratokig.
Ezek közül néhány már nyilvánosságra került: a felügyeleti bizottság múlt héten emaileket tárt a köz elé, illetve szeptemberben egy születésnapi üdvözlőkönyvet, melyben egy Trump nevében aláírt köszöntés is található. Februárban, Trump hatalomra kerülése után az igazságügyi minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 341 oldalnyi anyagot hozott nyilvánosságra, ám az azt átvizsgáló, az Epstein-akták nyilvánosságát követelő jobboldali influencerek csalódottan fogadták az anyagot, mert jórészt már eleve nyilvános dokumentumok voltak benne: Epstein repülőgépének repülési naplója, valamint a híres kapcsolatait tartalmazó címjegyzékének egy cenzúrázott változata.
Júliusban a minisztérium és az FBI jelezte, hogy több anyag nyilvánosságra hozatalára nem készülnek. Ezzel azonban az ügy nem került nyugvópontra, mert a Wall Street Journal szivárogtatásai nyomán elterjedt, hogy a visszatartott dokumentumok említik Trump elnök nevét.
A maradék dokumentumok nyilvánosságra hozataláért indított petíciót 214 demokrata képviselő és négy republikánus támogatta; az ügyben akár már jövő héten megtörténhet a szavazás a szűk (219-214-es) republikánus többségű Képviselőházban, majd a Szenátusban is 60 szavazatot kell kapnia.
Trump és Epstein kapcsolatáról tudni, hogy az elnök szerepelt a szexuális ragadozó címjegyzékében, a repülési napló szerint többször is repült annak gépén, és az 1990-es években számos rangos eseményen szerepeltek együtt. 2002-ben Trump Epsteint „nagyszerű pasasként” jellemezte, Epstein pedig úgy fogalmazott, hogy „tíz évig voltam Donald legközelebbi barátja”. Trump szerint aztán még a 2000-es évek elején összevesztek, szerinte kifejezetten Epstein viselkedése miatt. A Washington Post azonban úgy tudja, hogy kapcsolatuk megromlása egy floridai ingatlan miatti rivalizáláshoz köthető.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP