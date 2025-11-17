Elege lett Trumpnak a sok álhírből, az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát sürgeti

Korábbi ellenkezéséből visszakozva a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos akták nyilvánosságra hozatalát sürgeti Donald Trump amerikai elnök – jelenti a Guardian. Az Egyesült Államok vezetője egy Truth Social-posztban arra kérte a Képviselőház republikánus tagjait, hogy szavazzák meg a 2019-ben a börtönben, öngyilkosságban elhunyt szexuális ragadozóval kapcsolatos akták nyilvánosságát.

Mike Johnson, a Képviselőház elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az Epsteinnel kapcsolatos igazságügyi minisztériumi dokumentumok nyilvánosságra hozatala elcsitíthatja az azzal kapcsolatos pletykákat, hogy Trumpnak „bármi köze lenne hozzá”.

Trump a posztban úgy fogalmazott: „A képviselőházi republikánusoknak meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát, mert nincs rejtegetnivalónk. És ideje továbblépni erről a radikális balos őrültek által terjesztett demokrata hoaxról”.

Múlt héten a Képviselőház felügyeleti bizottsága nyilvánosságra hozott számos emailt Epstein kapcsán, s egyikben az szerepel, hogy Trump „tudott a lányokról” – bár e félmondat jelentése nem egyértelmű. Emlékeztetőül: Epsteint egy kiskorú lányokból álló prostituálthálózat üzemeltetésével vádolják.