Az internet nem felejt – Surányi György elszólása miatt is fájhat a feje Magyar Péternek (VIDEÓ)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt megpróbálta eltüntetni azt a felvételt, amelyen szakértőjük, Surányi György arról beszélt, hogy attól hogy az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont többet fogunk importálni.

Surányi hozzátette, hogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, véleménye szerint, ha ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedés akkor csak egy százalék lehet évente.

A tiszás szakértő a Rákosmenti Tisza-sziget fórumán azt is kijelentette, hogy nyilván

az a cél, vagy az a feladat, hogy ha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához”.

Deák ezt követően arra is felhívta a figyelmet, hogy Surányi György ugyancsak ezen a fórumon a rezsicsökkentés eltörléséről is elmélkedett.