Az internet nem felejt – Surányi György elszólása miatt is fájhat a feje Magyar Péternek (VIDEÓ)

Magyar Péterék letörölték a Tisza-csomagról szóló felvételt, de az internet nem felejt (VIDEÓ)
Hiába próbálják eltüntetni a kényes részleteket, a nyilvánosság előbb-utóbb mindig szembesül az igazsággal.
A Tisza Párt szakértője egy rákosmenti fórumon arról elmélkedett a hallgatóság előtt, hogy fogja Magyar Péter kormánya eltörölni a rezsicsökkentést és az édesanyák adókedvezményét.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt megpróbálta eltüntetni azt a felvételt, amelyen szakértőjük, Surányi György arról beszélt, hogy attól hogy az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont többet fogunk importálni.
Surányi hozzátette, hogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, véleménye szerint, ha ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedés akkor csak egy százalék lehet évente.
A tiszás szakértő a Rákosmenti Tisza-sziget fórumán azt is kijelentette, hogy nyilván
az a cél, vagy az a feladat, hogy ha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához”.
Deák ezt követően arra is felhívta a figyelmet, hogy Surányi György ugyancsak ezen a fórumon a rezsicsökkentés eltörléséről is elmélkedett.
Az elemző végül üzent Magyar Péternek is. Úgy fogalmazott:
Péter, hiába próbáljátok törölni ezeket a felvételeket az internetről, mi lementettük”.
„S hiába próbáljátok meg titkolni, hogy adóemelésre és a rezsicsökkentés eltörlésére készültök, mi tudjuk nagyon jól. Az alelnökötök (Tarr Zoltán – szerk.) ugyanis lebuktatott titeket. Nem fogtok mindent elmondani, mert abba belebuknátok” – zárta videóját Deák Dániel.
Emlékezetes, hogy az Ellenpont arra is kitért, hogy a volt MNB-elnök az áfacsökkentésről szóló ígéretet megvalósíthatatlannak nevezte, hozzátéve: akkor lenne rá lehetőség, ha bevezetnék a többkulcsos jövedelemadót. Megfogalmazása szerint az áfacsökkentés elsősorban a tehetősebbeket segítené, akik „napi két kiló bélszínt esznek”.
