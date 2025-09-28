Ft
Tisza Párt Tisza-csomag adókedvezmény internet Magyar Péter adóemelés Surányi György felvétel

Az internet nem felejt – Surányi György elszólása miatt is fájhat a feje Magyar Péternek (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 19:50

A Tisza Párt szakértője egy rákosmenti fórumon arról elmélkedett a hallgatóság előtt, hogy fogja Magyar Péter kormánya eltörölni a rezsicsökkentést és az édesanyák adókedvezményét.

2025. szeptember 28. 19:50
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt megpróbálta eltüntetni azt a felvételt, amelyen szakértőjük, Surányi György arról beszélt, hogy attól hogy az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont többet fogunk importálni.

Surányi hozzátette, hogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, véleménye szerint, ha ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedés akkor csak egy százalék lehet évente.

A tiszás szakértő a Rákosmenti Tisza-sziget fórumán azt is kijelentette, hogy nyilván 

az a cél, vagy az a feladat, hogy ha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához”. 

Deák ezt követően arra is felhívta a figyelmet, hogy Surányi György ugyancsak ezen a fórumon a rezsicsökkentés eltörléséről is elmélkedett

Az elemző végül üzent Magyar Péternek is. Úgy fogalmazott: 

Péter, hiába próbáljátok törölni ezeket a felvételeket az internetről, mi lementettük”. 

„S hiába próbáljátok meg titkolni, hogy adóemelésre és a rezsicsökkentés eltörlésére készültök, mi tudjuk nagyon jól. Az alelnökötök (Tarr Zoltán – szerk.) ugyanis lebuktatott titeket. Nem fogtok mindent elmondani, mert abba belebuknátok” – zárta videóját Deák Dániel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Az áfacsökkentésről is megvolt a véleménye

Emlékezetes, hogy az Ellenpont arra is kitért, hogy a volt MNB-elnök az áfacsökkentésről szóló ígéretet megvalósíthatatlannak nevezte, hozzátéve: akkor lenne rá lehetőség, ha bevezetnék a többkulcsos jövedelemadót. Megfogalmazása szerint az áfacsökkentés elsősorban a tehetősebbeket segítené, akik „napi két kiló bélszínt esznek”.

Nyitókép: MTI/Marjai János

andris-923
2025. szeptember 28. 20:32
Na te nagyon hülye azt mondod hogy nem jó ha az embereknél több pénz marad igaz ? Mert akkor romlik a külkereskedelmi egyensúly mert ezért több külföldi termeket fognak vásárolni. 1. Az ÁFA bevétel ugyan meg fog ugrani 2. De az hol van az előírva hogy csak külföldi terméket lehet belőle vásárolni? Az az eszedbe sem jut hogy az emberek magyar árucikket vagy szolgáltatásokat is vásárolhatnak ami által a magyar munkahelyek is stabilnak maradnak ? Na ez a globalista gondolkodásmód amit soha nem tudsz és nem is fogsz levetkőzni !
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 28. 20:17
100 tonna aranyat is eladásra javasolja? Ebben van rutinja!
Válasz erre
2
0
Kétes
2025. szeptember 28. 20:13
Surányi ott ragadt a 70-80-as években, amikor Berend T. Iván volt a Közgáz rektora és a kádári gazdaságpolitika a cserearány romlásról értekezett.
Válasz erre
1
0
andris-923
2025. szeptember 28. 20:07
Hát igen ha minden úgy maradna amit a kormány eddig bevezetett vagy elért akkor minek kormányváltás ??? Tehát mindenki úgy gondolkodjon ha a tiszára szavaz akkor mindennek az ellenkezője fog bekövetkezni ! Kérem lehet az urnákhoz fáradni és szavazni !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!