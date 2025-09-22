Magyar Péterék letörölték a Tisza-csomagról szóló felvételt, de az internet nem felejt (VIDEÓ)

Erről ennyit: a Tisza Párt tanácsadója leplezte le a „dörzsölt” Magyar Pétert
Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt” ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson.
Hiába próbálják eltüntetni a kényes részleteket, a nyilvánosság előbb-utóbb mindig szembesül az igazsággal.
Hiába próbálják eltüntetni a kényes részleteket Magyar Péterék, a nyilvánosság előbb-utóbb mindig szembesül az igazsággal. A Rákosmenti Tisza-sziget fórumán elhangzott előadásról készült felvétel, amelyen a párt tanácsadója, Surányi György beszélt a Tisza-csomag terveiről, időközben eltűnt a YouTube-ról – hívta fel rá a figyelmet az Ellenpont.
Surányi György többek között arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén eltörölnék a rezsicsökkentést, valamint az anyák adómentességét. Az áfacsökkentésről szóló ígéretet pedig megvalósíthatatlannak nevezte, hozzátéve: akkor lenne rá lehetőség, ha bevezetnék a többkulcsos jövedelemadót. Megfogalmazása szerint az áfacsökkentés elsősorban a tehetősebbeket segítené, akik
napi két kiló bélszínt esznek”.
A fórumon Surányi azt is jelezte, hogy a rezsicsökkentés eltörlését nem azonnal kommunikálnák, de előbb-utóbb „meg lehet kérdőjelezni” annak fenntarthatóságát. Az anyák adómentességét pedig az export szempontjából károsnak nevezte, szerinte a következő kormánynak
azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
Bár a felvételt levették a videómegosztóról, az interneten továbbra is elérhetők másolatok. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem tudja teljesen megakadályozni a kiszivárgott információk terjedését.
Surányi György, a balliberális kormányok kedvenc jegybankelnöke szerint attól, hogy az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila