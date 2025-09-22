Magyar Péterék letörölték a Tisza-csomagról szóló felvételt, de az internet nem felejt (VIDEÓ)

A fórumon Surányi azt is jelezte, hogy a rezsicsökkentés eltörlését nem azonnal kommunikálnák, de előbb-utóbb „meg lehet kérdőjelezni” annak fenntarthatóságát. Az anyák adómentességét pedig az export szempontjából károsnak nevezte, szerinte a következő kormánynak

azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

Bár a felvételt levették a videómegosztóról, az interneten továbbra is elérhetők másolatok. Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem tudja teljesen megakadályozni a kiszivárgott információk terjedését.