A Tisza frontális támadást indított az édesanyák adókedvezménye ellen

A korábbi jegybankelnöke úgy folytatta, „úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha

majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

A portál kifejti, Surányi mondatai arra utalnak, hogy szerinte az anyák adómentességéhez hozzá kellene nyúlni az új kormányzatnak. Az Ellenpont szerint ugyanezt az érvelést, ugyanebben a témakörben már a Tisza másik tanácsadójától, Petschnig Mária Zitától is meghallgathattuk.