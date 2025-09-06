Ft
A Tisza frontális támadást indított az édesanyák adókedvezménye ellen

2025. szeptember 06. 16:36

Surányi György, a balliberális kormányok kedvenc jegybankelnöke szerint attól, hogy az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk.

2025. szeptember 06. 16:36
Surányi György

Magyar Péter egyik tanácsadója, Surányi György – volt jegybankelnök, aki arról is ismert, hogy a hírhedt Bokros-csomag egyik végrehajtója volt – fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét – írja az Ellenpont

„Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása” – fogalmazott Surányi egy rákosmentei fórumon, ahol arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

A korábbi jegybankelnöke úgy folytatta, „úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha 

majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

A portál kifejti, Surányi mondatai arra utalnak, hogy szerinte az anyák adómentességéhez hozzá kellene nyúlni az új kormányzatnak. Az Ellenpont szerint ugyanezt az érvelést, ugyanebben a témakörben már a Tisza másik tanácsadójától, Petschnig Mária Zitától is meghallgathattuk.

S nem maradt le tőle számos tiszás csoport sem, benne a szimpatizánsok helyeslő kommentárjaival, illetve Bokros Lajos kapcsolódó gondolataival, mely szerint a volt pénzügyminiszter az anyák adómentességét „világbajnok gonoszság”-nak nevezte. A portál megjegyzi, érdekes módon ez is pont ellentétes azzal, amit a pártvezetés a potenciális szavazók felé próbál üzenni.

Hegyi Zoltán

Magyar Nemzet

Idézőjel

Bolsevikok kedvence volt Bokros Lajos

A pali még megvan, csak közben átváltozott, mint a kafkai Gregor Samsa.

Nyitóképünkön: Surányi György, MTI/Kovács Attila

Összesen 34 komment

google-2
2025. szeptember 06. 17:51
Mennyi kommunista múmia mászott elő hirtelen a kövek alól!
tapir32
2025. szeptember 06. 17:48
Surányi a gazdaság tönkretételének élharcosa.
bubi55
2025. szeptember 06. 17:47
Azonnal vissza állítanátok a 2008-as helyzetet! Az adó sávok az első eldűlő dominó lenne ami lavinát indítana. Az aranyat megint eladnád, mikkor mindenki vásárolja? A multinknak a gyerekeink jövőét is eladnád, és IMF - VB függővé tennétek, gazdasági nyomor miatt kényszerből lépjünk be egy Egyesült EU-ba... Akkor is periferiális állam lennék. Ti meg megint jó szegény-gazdagok lennétek... NEM KÉRÜNK A 90-2000 ÉVEKBŐL MÉG EGYSZER!!! BUKOTTAK MEG KUSSOLJANAK!
tapir32
2025. szeptember 06. 17:46
Az egykulcsos adórendszer nálunk bevált. Nincs ok a változtatásra. Nem igazságos a többkulcsos adórendszer! Miért másodosztályú ember az, akinek magasabb a jövedelme, hogy neki többet kell fizetnie ugyanazért? Nem kell mindenben másokat majmolni. Másoknak mi vált be az, az ő ügyük.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!