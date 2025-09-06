A Tisza frontális támadást indított az édesanyák adókedvezménye ellen

Surányi György: Látszat és valóság
A jegybank folyamatosan, töretlenül lazít politikáján.
Surányi György, a balliberális kormányok kedvenc jegybankelnöke szerint attól, hogy az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk.
Magyar Péter egyik tanácsadója, Surányi György – volt jegybankelnök, aki arról is ismert, hogy a hírhedt Bokros-csomag egyik végrehajtója volt – fenntarthatatlannak nevezte az édesanyák adókedvezményét – írja az Ellenpont
„Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása” – fogalmazott Surányi egy rákosmentei fórumon, ahol arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.
Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza Szigeteknél tett bicskanyitogató kijelentést.
A korábbi jegybankelnöke úgy folytatta, „úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha
majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
A portál kifejti, Surányi mondatai arra utalnak, hogy szerinte az anyák adómentességéhez hozzá kellene nyúlni az új kormányzatnak. Az Ellenpont szerint ugyanezt az érvelést, ugyanebben a témakörben már a Tisza másik tanácsadójától, Petschnig Mária Zitától is meghallgathattuk.
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
S nem maradt le tőle számos tiszás csoport sem, benne a szimpatizánsok helyeslő kommentárjaival, illetve Bokros Lajos kapcsolódó gondolataival, mely szerint a volt pénzügyminiszter az anyák adómentességét „világbajnok gonoszság”-nak nevezte. A portál megjegyzi, érdekes módon ez is pont ellentétes azzal, amit a pártvezetés a potenciális szavazók felé próbál üzenni.
A pali még megvan, csak közben átváltozott, mint a kafkai Gregor Samsa.
Nyitóképünkön: Surányi György, MTI/Kovács Attila