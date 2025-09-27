Ft
09. 27.
szombat
Tarr Zoltán Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter Újpest ellenzék fórum baloldal

Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Péter esélyeit

2025. szeptember 27. 06:42

Nem semmi!

2025. szeptember 27. 06:42
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Most érkezett egy újabb felvétel, amin szintén Tarr Zoltán van, ezúttal egy újpesti fórumon beszélt. A Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag ezzel a most napvilágot látott felvétellel porrá zúzta Magyar Péter kommunikációs trükkjét, amivel menteni akarta a menthetőt.

Íme néhány mondat Tarrtól:

»Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.«

Nem semmi!

Azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

»Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.«

Tarr Zoltán újpesti kijelentéseiből egyértelműen látszik, hogy az etyeki elszólás – amikor azt mondta, hogy »először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet« – nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 13 komment

bondavary
2025. szeptember 27. 09:45
Magyar Péter vitára, egy program kifejtésére teljesen alkalmatlan, csupán hordószónokként használható. Ezért az ő stratégiájuk csak az lehet, hogy azokat szólítsák meg, akik egyrészt nem is értenék, mit jelentene a jelenlegi gazdaságpolitika felszámolása, másrészt nem is akarják érteni. Azokat szólítják meg, akik vakon, bianco csekket adva szavaznának nem feltétlenül a Tiszára, de mindenképpen a Fidesz ellen. Ezekre támaszkodva, ezeket hergelve lehet bármilyen rágalmat elővezetni, mert ezek mindent elhisznek, el akarnak hinni.
llnnhegyi
2025. szeptember 27. 08:39
Miért? Voltak?
polárüveg
2025. szeptember 27. 08:37
Tévedés a Tisza Párt. Nem Tisza, hanem "LeOrbánnal". Nem párt, hanem social média platform. És nincs tagság,csak támogatók. Nincsenek képviselői, csak castingra bejelentkezett megbízottak. Nincsen programja a leorbánnal kívűl, csak egy üres lap. Ez az egész maga a megtévesztés, a megtévesztés az csalás, a csalás pedig a kifosztáshoz kell. Mert a kifosztás, megsarcolás programjával még senki se nyert.
neven
2025. szeptember 27. 08:16
a brüsszeli sejhajnyaló hazaárulós tisza párt Magyarország szégyene, hazdunak, úszitanak, rágalmaznak, adót emelnek, eltörölnék a 13. havi nyugdijat és a rezsicsökkentést... mindent brüsszelért és semmit a magyarokért! MOCSKOS TISZA!!!!!!!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!