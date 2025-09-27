Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában: bemutatták a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is (VIDEÓ)
„Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – mondta Hidvéghi Balázs.
Nem semmi!
„Most érkezett egy újabb felvétel, amin szintén Tarr Zoltán van, ezúttal egy újpesti fórumon beszélt. A Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag ezzel a most napvilágot látott felvétellel porrá zúzta Magyar Péter kommunikációs trükkjét, amivel menteni akarta a menthetőt.
Íme néhány mondat Tarrtól:
»Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz.«
Nem semmi!
Azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:
»Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.«
Tarr Zoltán újpesti kijelentéseiből egyértelműen látszik, hogy az etyeki elszólás – amikor azt mondta, hogy »először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet« – nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert