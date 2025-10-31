Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Karikó Katalin internet csodaszer visszaélés

Ez mindannyiunkat érint: fontos dologra figyelmeztetett Karikó Katalin

2025. október 31. 11:49

Visszaélnek a Nobel-díjas professzor nevével és képmásával.

2025. október 31. 11:49
null

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza – közölte az érintett pénteken az MTI-vel.

Az SZTE által eljuttatott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”. A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: 

nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül – áll a közleményben.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 31. 13:58
Ki az aki ilyen szarokat vesz a neten? Ráadásul reklám hatásáre, gondolkodás nélkül?
Válasz erre
0
0
Welszibard
2025. október 31. 13:55
Amióta az AI bejött a reklámba, rendszeresen hallani ilyen hamis reklámokról. Nem hallani viszont arról, hogy a sértett, vagy bármely reklámügynökség, büntető feljelentést tett volna névvel való visszaélés, hamis információk terjesztése, jó hírnév károkozása ügyében. Vajon azért maradnak el a feljelentések, hogy a hirdető gengszterek röhöghessenek a markukba?
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
2025. október 31. 13:50
Ilyen esetekre az államnak kell létrehoznia védelmi platformot, amellyel a károsítottakat megvédi és a károsítókat bíróság elé viszi. Hivatalból.
Válasz erre
1
1
kbexxx
•••
2025. október 31. 13:16 Szerkesztve
Még kell alkotni azt a törvényt, amelyik elveszi a kedvét az ilyen AI vagy személyiség torzitással elkövetett visszaéléseknek.! Nagyon elharapozott , az utóbbi időben az ilyen.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!