Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Karikó Katalin Svédország Krasznahorkai László Nobel-díj

Különleges helyen, először találkozott egymással a két magyar Nobel-díjas (FOTÓK)

2025. november 25. 22:12

Krasznahorkai László és Karikó Katalin először találkoztak.

2025. november 25. 22:12
null

A budapesti svéd nagykövetség november 20-án különleges ünnepséget rendezett a frissen irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László tiszteletére. Az eseményről „Egy különleges Nobel-este Budapesten” címmel számolt be a nagykövetség a közösségi oldalán.

A rendezvényen Diana Madunic, Svédország nagykövete köszöntötte a vendégeket, beszédében Alfred Nobel szellemiségét idézve meg. Ezt követően Dávid Anna, a Magvető Kiadó igazgatója személyes hangú méltatásban üdvözölte a szerzőt. Krasznahorkai ezután részletet olvasott fel Megy a világ című művéből.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A program különlegességét fokozta, hogy vendégként jelen volt Karikó Katalin biokémikus, a 2023-as orvosi-élettani Nobel-díj egyik kitüntetettje 

– a nagykövetség bejegyzése szerint most találkozott először személyesen a két magyar Nobel-díjas.

Krasznahorkai László az elismerést december 10-én veszi majd át Stockholmban, a december 6–12. között zajló Nobel-hét részeként. A svéd fővárosban elhangzó ünnepi beszédének szerkesztett változatát a Magvető decemberben könyv formájában is megjelenteti.

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

Nyitókép: Embassy of Sweden in Budapest

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. november 25. 22:19
NYET!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!