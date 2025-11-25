Különleges helyen, először találkozott egymással a két magyar Nobel-díjas (FOTÓK)

A budapesti svéd nagykövetség november 20-án különleges ünnepséget rendezett a frissen irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László tiszteletére. Az eseményről „Egy különleges Nobel-este Budapesten” címmel számolt be a nagykövetség a közösségi oldalán.

A rendezvényen Diana Madunic, Svédország nagykövete köszöntötte a vendégeket, beszédében Alfred Nobel szellemiségét idézve meg. Ezt követően Dávid Anna, a Magvető Kiadó igazgatója személyes hangú méltatásban üdvözölte a szerzőt. Krasznahorkai ezután részletet olvasott fel Megy a világ című művéből.