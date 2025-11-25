Különleges helyen, először találkozott egymással a két magyar Nobel-díjas (FOTÓK)

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
Krasznahorkai László és Karikó Katalin először találkoztak.
A budapesti svéd nagykövetség november 20-án különleges ünnepséget rendezett a frissen irodalmi Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László tiszteletére. Az eseményről „Egy különleges Nobel-este Budapesten” címmel számolt be a nagykövetség a közösségi oldalán.
A rendezvényen Diana Madunic, Svédország nagykövete köszöntötte a vendégeket, beszédében Alfred Nobel szellemiségét idézve meg. Ezt követően Dávid Anna, a Magvető Kiadó igazgatója személyes hangú méltatásban üdvözölte a szerzőt. Krasznahorkai ezután részletet olvasott fel Megy a világ című művéből.
A program különlegességét fokozta, hogy vendégként jelen volt Karikó Katalin biokémikus, a 2023-as orvosi-élettani Nobel-díj egyik kitüntetettje
– a nagykövetség bejegyzése szerint most találkozott először személyesen a két magyar Nobel-díjas.
Krasznahorkai László az elismerést december 10-én veszi majd át Stockholmban, a december 6–12. között zajló Nobel-hét részeként. A svéd fővárosban elhangzó ünnepi beszédének szerkesztett változatát a Magvető decemberben könyv formájában is megjelenteti.
