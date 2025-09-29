Ft
robot hajnal platform internet algoritmus

Bebizonyosodott az egyik legnagyobb összeesküvés-elmélet: bizonyítottan túlerőbe kerültek a robotok az emberekkel szemben

2025. szeptember 29. 06:14

Az internet forgalmának egyre nagyobb részét botok uralják, a kreatív emberi tartalom pedig fokozatosan háttérbe szorul.

2025. szeptember 29. 06:14
null

Az online világban ma már a felhasználók harmadát algoritmusok teszik ki, és a szakértők szerint a halott internet elmélet rémképe közelebb van a valósághoz, mint valaha. Egyre ritkábbak a valódi emberi interakciók, miközben a digitális tér kiürül, a kreatív tartalmakat pedig automatizált rendszerek váltják fel. A kérdés ma már nem az, hogy fenyeget-e a robotinvázió, hanem az, visszafordítható-e a folyamat – írta meg a Világgazdaság.

Az internet hajnalán még kölcsönösen előnyös kapcsolat működött a keresők és a weboldalak között. A keresők forgalmat vittek a tartalomkészítőknek, cserébe pedig adatot kaptak indexeléshez. Ez volt a „digitális társadalmi szerződés.” Ma azonban a helyzet gyökeresen megváltozott,

a chatbotok önállóan adnak válaszokat, a források pedig alig látható hivatkozások mögé rejtőznek.

A halott internet elmélet

A Cloudflare adatai szerint az internetes forgalom közel egyharmadát már botok adják, míg az Imperva 2024-es jelentése szerint ez az arány az ötven százalékhoz közelít. Ezek a rendszerek nemcsak adatot gyűjtenek, hanem egymással is kommunikálnak, emberi közreműködés nélkül.

Beigazolódott a halott internet elmélet

– írják egyre több helyen. Az online diskurzusok gyakran már olyanok, mintha két algoritmus vitatkozna egymással, a közösségi platformokon zajló beszélgetések pedig sokszor emlékeztetnek videojátékok NPC-jeire, akik végtelen ciklusban ismételgetnek töredékes mondatokat. A világháló így egyre inkább hasonlít egy üres bevásárlóközpontra, amelyben hiába van meg az infrastruktúra és a hirdetés, az emberi élet szinte teljesen hiányzik belőle.

A probléma nemcsak mennyiségi, hanem minőségi is. Az internetet korábban egyedi látásmódok és nyers kreativitás határozták meg. Ma ehelyett vállalati algoritmusok dolgozzák fel és reprodukálják az ötleteket, amelyek minden újabb másolattal veszítenek egyediségükből.

A felhasználók nem tűntek el az internetről, a nagyvállalatok érdekei szorították ki őket. A technológiai óriások a tartalom után bányásznak, miközben hátrahagyják az üres internetet, amelyből eltűnik az emberi jelleg. Az internet néhány évtized alatt az emberi kommunikáció egyik legfontosabb színterévé vált. Ha azonban a jelenlegi trend folytatódik, az eredeti cél – az emberek közötti kapcsolatok erősítése és a gondolatok megosztása – végleg háttérbe szorulhat.

A helyét egy olyan világ veszi át, ahol a valódi emberi hangokat teljesen elnyomja a botok zaja.

A kérdés, amely az MCC idei csúcskonferenciáján is előkerült, már nemcsak az internet jövőjére, hanem az oktatásra is vonatkozik. A szakértők arra keresték a választ, hogy „helyettesítheti-e a pedagógust a modern informatikai eszközpark”, és bár az ed tech számos előnyt hordoz, komoly kockázatokat és dilemmákat is felvet.

Nyitókép: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

***

optimista-2
2025. szeptember 29. 08:03 Szerkesztve
A kurva anyját a botoknak. A Facebook megint kitiltott.Már 5 napja, pedig egy szót sem írtam MP-ről. Igaz, ugyanazzal az emaillel regisztráltam a twitteren és követem Elon Muskot és Toroczkait.
borsos-2
2025. szeptember 29. 07:54
Terjed mostanában az az eljárás, hogy egy robot ellenőrzi, hogy ember vagyok… cöcöcö. Megkérdezi, hogy ember vagy? Kipipálom az egyetlen négyzetet és kész! Ember vagyok! Hát nem szuper?
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 29. 07:37
ha jól értem a MI úgy veszi át az uralmat az emberek fölött, hogy elpusztítja önmagát szerintem is ez várható a virtuális valóság emberek nélkül nem létezik
kbs-real
2025. szeptember 29. 07:27
"Az eredeti cél – az emberek közötti kapcsolatok erősítése és a gondolatok megosztása " Ez már az indulásnál sem volt igaz. Ezt csak a lelkendező technikabuzi internetes portálok hirdették.
