Kujcsou rekord Kína híd forgalom

Megnyílt a világ legmagasabb hídja Kínában (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 14:02

A rekord magasságú hidat vasárnap reggel adták át a forgalomnak Kína délnyugati részén, Kujcsou tartományban.

2025. szeptember 28. 14:02
A híd átadásával mindössze három évnyi építkezés zárult le. A létesítmény egy mély kanyon fölött ível át, és a korábbi kétórás utazási időt mindössze két percre csökkenti – írta meg a Xinhua News.

A jelentős infrastrukturális beruházás mérföldkőnek számít a térség közlekedésében, hiszen a híd nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is teszi az átkelést. Az építkezés befejezésével a régió gazdasági és turisztikai kapcsolatai is jelentős előrelépést érhetnek el.

Nyitókép forrása: YouTube/Képernyőfotó

***

Oszodibeszed
2025. szeptember 28. 15:11 Szerkesztve
Van, aki Kínát az "occószággal" azonosítja??? Tévedés! Ők már valahol a 23. században élnek. youtu.be/sJKB-TR2x2o?si=H_H-Da72qkj5GaDM
Oszodibeszed
2025. szeptember 28. 14:59
Kedvencem a Hong Kong - Macao tengeri híd A világ leghosszabb leghosszabb ja youtu.be/IOrhetZlAic?si=Htn1Vrb4Uh-ZcICV
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 28. 14:55
Már az 1800-as évek végén is volt olyan magyar közmondás, hogy: Az ördög is oda megy szarni, a hol legmagasabb a hegy. (Gazdagot ér a szerencse.)
sersem
2025. szeptember 28. 14:39
Mink azér nem építünk ilyent, mer az unijó csak azután ad támogatást, ha előbb hegyeket építünk a híd alá.
