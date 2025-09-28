Megnyílt a világ legmagasabb hídja Kínában (VIDEÓ)

A híd átadásával mindössze három évnyi építkezés zárult le. A létesítmény egy mély kanyon fölött ível át, és a korábbi kétórás utazási időt mindössze két percre csökkenti – írta meg a Xinhua News.

A jelentős infrastrukturális beruházás mérföldkőnek számít a térség közlekedésében, hiszen a híd nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is teszi az átkelést. Az építkezés befejezésével a régió gazdasági és turisztikai kapcsolatai is jelentős előrelépést érhetnek el.

