Elképesztő újítás: robotok vásárolnak már be helyettünk a magyarok kedvenc áruházában

Az évek múlásával a piacvezető hazai e-commerce lánc, a Kifli.hu kinőtte az addigi, Jászberényi úton található központját és egy új raktárépület után kellett néznie. A vállalat vezetése a tulajdonosi körtől tavaly októberben kapta meg a jóváhagyást a bővülésre, idén februártól pedig gőzerővel kezdtek bele a biatorbágyi ipari parkban lévő komplexum megépítésébe. A 16 500 négyzetméteres beruházás a cseh anyacég, a Rohlik Group legnagyobb invesztálása volt, ahol a legkorszerűbb automatizálási technológia működik.

A Kifli.hu a korábbinál sokkal nagyobb raktárral várja a megrendeléseket. Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

A Mandiner is lehetőséget kapott arra, hogy egy sajtóbejáráson betekinthessen a biatorbágyi egység falai mögé, ahol jelenleg százan dolgoznak, azonban még fognak embereket felvenni, hiszen még nem érték el a teljes kapacitást; egyelőre csak tesztrendeléseket visznek ki.

A futárokat nem számolva teljes kapacitáson akár 400 fő foglalkoztatása is elérhető a raktári folyamatok során. Mint lapunkkal közölték, a raktárvezetés és a szellemi pozíciók száma gyakorlatilag megduplázódik, de jelentősen bővül a technikai és mérnöki csapat létszáma is.

Hatalmas beruházást hajtott végre a Kifli.hu