11. 06.
csütörtök
robot Kifli hu kapacitás termék

Elképesztő újítás: robotok vásárolnak már be helyettünk a magyarok kedvenc áruházában

2025. november 06. 05:47

A fizetés pillanatában már indul is az algoritmus. Így lehet a rendelést a leghamarabb összeállítani. A Kifli.hu a korábbinál sokkal nagyobb raktárral várja a megrendeléseket.

2025. november 06. 05:47
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Az évek múlásával a piacvezető hazai e-commerce lánc, a Kifli.hu kinőtte az addigi, Jászberényi úton található központját és egy új raktárépület után kellett néznie. A vállalat vezetése a tulajdonosi körtől tavaly októberben kapta meg a jóváhagyást a bővülésre, idén februártól pedig gőzerővel kezdtek bele a biatorbágyi ipari parkban lévő komplexum megépítésébe. A 16 500 négyzetméteres beruházás a cseh anyacég, a Rohlik Group legnagyobb invesztálása volt, ahol a legkorszerűbb automatizálási technológia működik. 

A Kifli.hu a korábbinál sokkal nagyobb raktárral várja a megrendeléseket.
A Kifli.hu a korábbinál sokkal nagyobb raktárral várja a megrendeléseket. Fotó: Bokor Gábor/Mandiner

A Mandiner is lehetőséget kapott arra, hogy egy sajtóbejáráson betekinthessen a biatorbágyi egység falai mögé, ahol jelenleg százan dolgoznak, azonban még fognak embereket felvenni, hiszen még nem érték el a teljes kapacitást; egyelőre csak tesztrendeléseket visznek ki. 

A futárokat nem számolva teljes kapacitáson akár 400 fő foglalkoztatása is elérhető a raktári folyamatok során. Mint lapunkkal közölték, a raktárvezetés és a szellemi pozíciók száma gyakorlatilag megduplázódik, de jelentősen bővül a technikai és mérnöki csapat létszáma is. 

Hatalmas beruházást hajtott végre a Kifli.hu

A budai oldalt és a nyugat-magyarországi régiót lefedő új központ tetejére napelemeket helyeztek, a jövőben a kiszállításokat pedig elektromos autókkal tervezik megvalósítani a környezettudatosság jegyében. 

A bejáráson Nagyszeghi András, a Kifli.hu új logisztikai központjának vezetője elmondta: az online áruházat szokták olyan kritikák érni, miszerint túl sok papírzacskót használnak, azonban állítása szerint ennek az az oka, hogy szektorokra van lebontva az egész raktár, külön tárolják és pakolják a termékeket, ezért fordulhat elő, hogy egy zacskóban csak egy termék kerül kiszállításra.

Érdekesség, hogy rendelésenként átlagosan 7,3 zacskónyi terméket szállítanak ki a futárok; a legsűrűbbnek tartott pénteki napokon 100 ezer újrahasznosított zacskóban viszik ki a bevásárlást. Az új raktár indulásával a Kifli.hu kétszeresére tudja növelni rendeléskezelési kapacitását, így havi több mint félmillió rendelést tud kiszállítani, ami a korábbinál több szabad kiszállítási idősávot jelent majd, akár a zsúfolt ünnepi időszakokban is. 

Az e-kereskedelem világában az a kihívás idehaza, hogy a magyar vásárlók zöme szereti megnézni, megtapogatni a kiválasztott élelmiszert a polcokon, a Kifli.hu tájékoztatása szerint az új raktárban kétszer annyi polc lesz, mint a Jászberényi úti csarnokban, így nagyobb kapacitással áll majd rendelkezésükre a rendelésre váró friss termékek. Egy átlagos héten a beszállítóktól 3,5 millió terméket vesznek át, amelyek minőségellenőrzésen esnek át. 

Teljesen más felfogás

A biatorbágyi üzem bejárásán elmondták továbbá, hogy megváltozott a Kifli belső koncepciója is, hiszen mostanra sikerült bevezetni a  „goods-to-picker”  megoldást, azaz a termékek 80 százalékának esetében nem a dolgozók mennek a termékekhez, hanem a termékek hozzájuk, ami jelentősen felgyorsítja a rendelések összekészítését. 

A munkafolyamatok ennek köszönhetően akár háromszor gyorsabbak lehetnek, minimalizálva a hibaarányt és optimalizálva az erőforrások felhasználását. 

A Mandiner azon kérdésére, egy ennyire automatizált üzemben hogyan lehet védekezni és milyen károkat okoz egy áramszünet – Nagyszeghi András elárulta, két fő veszély fenyegeti az üzemet: 

  • az áramszünet és az, 
  • ha elmegy az internet. 

Kifejtette, hogy Biatorbágyon minden ilyen eshetőségre felkészültek, szereztek be generátorokat is, amelyekkel ki tudják küszöbölni az ilyesfajta problémákat. 

A nagyságrendileg 200 robotból és 60 ezer tárolóegységből álló rendszerben közel 20 ezer termék van, amit a robotok automatikusan juttatnak el a csomagoláshoz, és ezek a számok a kapacitásnövekedéssel tovább fognak emelkedni. 

A budai agglomerációból már eddig is lehetett rendelni, beleértve Budaörsöt, Törökbálintot, Herceghalmot; ezek mellé november 10-től már csatlakozik Zsámbék, Etyek, Bicske és Felcsút is, onnantól ezekből a városokból vesznek fel rendelést és határidőn belül ki is tudják szállítani. 

A Mandiner kérdésére elárulták, hogy megmarad a Jászberényi úti raktár is, ami a pesti és keleti régiók kiszolgálásáért felel majd, míg a budai oldalra koncentrálnak Biatorbággyal. 

Nyitókép: Kifli.hu

 

