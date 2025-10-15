Felpörgött a palackvisszaváltások száma: már az automatákig sem kell elmenni

A Kifli.hu vásárlói összesen több, mint 5,5 millió üveg-, palackot és dobozt váltottak vissza házhoz menő visszaváltással a szolgáltatás indulása óta. Gyors számolással ki is jön, hogy ez a mennyiség mintegy 277 millió forint visszaváltási díjnak felel meg, ezt az online áruház ügyfelei levásárolható kredit formájában kapják vissza. Mint a Mandinernek küldött közleményben írták,

havi átlagban több mint 420 ezer, naponta pedig átlagosan 14 ezer italcsomagolás került így vissza a körforgásba.

Elárulták, hogy a házhoz menő visszaváltás első évében a Kifli.hu vásárlói 5,5 millió italcsomagolást adtak át a futároknak. A 2024 és 2025 szeptembere közötti időszakban átlagosan napi 14 ezer, havi 420 ezer palackot és dobozt váltottak vissza így az ügyfelek. Az indulás hónapjában közel 300 ezer darab italcsomagolást gyűjtöttek vissza a Kifli-futárok, majd a tavaly téli időszakban ez átlagosan 360 ezer darabra emelkedett, tavasszal pedig a visszaváltott mennyiség átlagosan havonta körülbelül 420 ezer darab volt.

A házhoz menő visszaváltás lehetővé teszi, hogy a vásárlók a visszaváltási díjas üveg-, műanyag és fémpalackokat közvetlenül a futároknak adják át rendelésük kiszállításakor.