olajpiac súlypont világ mennyiség technológia

Ezek a világ legnagyobb olajfogyasztó országai 

2025. szeptember 12. 10:41

Hiába szólt minden az energiaátmenetről, az olajnak van a legnagyobb rajongótábora – főleg az USA-ban, Kínában és Indiában. 

2025. szeptember 12. 10:41
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

Tavaly változatlanul az Egyesült Államok ült a világ legnagyobb olajfogyasztójának a trónján: napi átlagban 19 millió hordónyit használt el, ami a globális kereslet 18,7 százalékát teszi ki. Kína a második helyen áll 16,4 millió hordóval, ami a teljes fogyasztás 16,1 százalékának felel meg, míg India a harmadik helyre került napi 5,6 millióval, ami 5,5 százalékos részesedést jelent. A sorrend egyben a világgazdasági súlypontokat is jelzi: az olajpiac legnagyobb szereplői a világ legnagyobb gazdasági és népességű központjaiban találhatók. 

A Visual Capitalist infografikája szerint a globális fogyasztás mértéke meglepően kevés országban koncentrálódik. Az első tíz állam együttesen a világ olajfelhasználásának közel 61 százalékát adja, míg a húsz legnagyobb fogyasztó már a teljes kereslet 80 százalékát fedi le. A top10 sorrendje: az Egyesült Államokat és Kínát India követi, majd Szaúd-Arábia napi 4 millió hordóval, Oroszország 3,8 millióval. Japán 3,2 millió hordóval a hatodik helyen áll, Dél-Korea 2,9 millióval a hetedik, Brazília 2,6 millióval a nyolcadik, Kanada 2,3 millióval a kilencedik, Németország pedig 2,1 millió egységgel a tizedik helyre került. 

 

India nemcsak a világ harmadik legnagyobb fogyasztója, hanem a legéhesebb is: az elmúlt tíz évben átlagosan évi 3,8 százalékkal nőtt az olajfelhasználása, az előrejelzések szerint pedig a következő években is a globális kereslet egyik fő motorja lesz. Ezzel szemben Kína, amely – mint említettük – még mindig a második legnagyobb, 2024-ben már 1,2 százalékos visszaesést mutatott. Az Egyesült Államok továbbra is kiemelkedő mennyiségeket fogyaszt, de a növekedési potenciálja korlátozottabb, mint a feltörekvő gazdaságoké. 

Bár a világ energiafelhasználásában a megújuló és alternatív technológiák egyre nagyobb szerepet kapnak, az olaj dominanciája még nem tört meg. 2024-ben globálisan 0,7 százalékkal nőtt az átlagos fogyasztás, és annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség visszavett a következő évekre vonatkozó növekedési előrejelzéseiből, az olaj továbbra is a világgazdaság alapvető energiahordozója marad.  

*** 

Kapcsolódó: 

 

https://cdn.mandiner.hu/2023/07/Oy9pmrSRGUf-qdA0M-_QZGSEFm4Epu24CPRXwmH3as0/fit/975/327/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2ViMDcxZGM3YjA5MzQzNzc5ZjFhMWQxYTZhY2MxYThi.jpg 

 
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

 Nyitókép: Geoff Robins / AFP

