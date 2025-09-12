Ezek a világ legnagyobb olajfogyasztó országai 

Tavaly változatlanul az Egyesült Államok ült a világ legnagyobb olajfogyasztójának a trónján: napi átlagban 19 millió hordónyit használt el, ami a globális kereslet 18,7 százalékát teszi ki. Kína a második helyen áll 16,4 millió hordóval, ami a teljes fogyasztás 16,1 százalékának felel meg, míg India a harmadik helyre került napi 5,6 millióval, ami 5,5 százalékos részesedést jelent. A sorrend egyben a világgazdasági súlypontokat is jelzi: az olajpiac legnagyobb szereplői a világ legnagyobb gazdasági és népességű központjaiban találhatók.

A Visual Capitalist infografikája szerint a globális fogyasztás mértéke meglepően kevés országban koncentrálódik. Az első tíz állam együttesen a világ olajfelhasználásának közel 61 százalékát adja, míg a húsz legnagyobb fogyasztó már a teljes kereslet 80 százalékát fedi le. A top10 sorrendje: az Egyesült Államokat és Kínát India követi, majd Szaúd-Arábia napi 4 millió hordóval, Oroszország 3,8 millióval. Japán 3,2 millió hordóval a hatodik helyen áll, Dél-Korea 2,9 millióval a hetedik, Brazília 2,6 millióval a nyolcadik, Kanada 2,3 millióval a kilencedik, Németország pedig 2,1 millió egységgel a tizedik helyre került.

India nemcsak a világ harmadik legnagyobb fogyasztója, hanem a legéhesebb is: az elmúlt tíz évben átlagosan évi 3,8 százalékkal nőtt az olajfelhasználása, az előrejelzések szerint pedig a következő években is a globális kereslet egyik fő motorja lesz. Ezzel szemben Kína, amely – mint említettük – még mindig a második legnagyobb, 2024-ben már 1,2 százalékos visszaesést mutatott. Az Egyesült Államok továbbra is kiemelkedő mennyiségeket fogyaszt, de a növekedési potenciálja korlátozottabb, mint a feltörekvő gazdaságoké.

Bár a világ energiafelhasználásában a megújuló és alternatív technológiák egyre nagyobb szerepet kapnak, az olaj dominanciája még nem tört meg. 2024-ben globálisan 0,7 százalékkal nőtt az átlagos fogyasztás, és annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség visszavett a következő évekre vonatkozó növekedési előrejelzéseiből, az olaj továbbra is a világgazdaság alapvető energiahordozója marad.