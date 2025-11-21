Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mol Slovnaft Horvátország mennyiség következmény európai bizottság

Ennyi volt: Magyarország és Szlovákia közösen nyomja fel a horvátokat

2025. november 21. 07:07

Zágráb egyelőre hárít.

2025. november 21. 07:07
null

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat – közölte a Mol csütörtökön az MTI-vel. A Janaf közleményben reagált az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó állításokra, Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter pedig közölte: nagy örömmel csatlakoznak az Európai Bizottság és az illetékes európai szervek előtt zajló eljáráshoz.

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be – írták. A közlemény szerint az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel. Nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. 

Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben

 – tették hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy 

  • beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolaj-mennyiségeket, valamint 
  • biztosítsa a szlovák finomító folyamatos és biztonságos működését, amely 
  • kulcsszerepet játszik több EU-tagállam üzemanyagellátásában 

– hangsúlyozta a magyar olajipari társaság. Az Adria-vezeték már jól ismert kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel. Felmerül a kérdés, hogy mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj – Európai Unió által javasolt – fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából – mutattak rá.

A Slovnaft és a Mol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását. Ugyanakkor a két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.

A Janaf csütörtöki közleményében azt írta: „az olajszállítás a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, összhangban a megkötött szállítási szerződéssel, a Janaf szállítási kapacitásaihoz való hozzáférés műszaki feltételeivel és a szokásos üzleti gyakorlattal. Hangsúlyozzuk, hogy a Mol-csoport az olajvezeték kapacitásait ténylegesen jóval a szerződésben rögzített mennyiség és az ágazatban megszokott üzleti gyakorlat alatt használja ki. Elvárjuk ezért, hogy a Mol-csoport a hatályos szerződésnek megfelelően növelje az olajvezeték kapacitásainak operatív kihasználását”.

Ante Susnjar gazdasági miniszter közölte: a Mol és a Slovnaft beadványával kapcsolatban minden érv Horvátország álláspontját támasztja alá. Hangsúlyozta: a Janaf feladata, hogy maradéktalanul teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Horvátország és a Janaf garantálják, hogy évente 15 millió tonna olajat képes Magyarországra és Szlovákiába szállítani, a Mol két finomítójába, ami a két üzem teljes éves kapacitásának felel meg. 

A Janaf és a Mol közötti szállítási szerződés évi mintegy 2 millió tonna olajra vonatkozik, miközben a Mol ténylegesen „valamivel egymillió tonna alatt vesz át”.

Ezért a Mol árképzésre vonatkozó kifogásai nem megalapozottak, hiszen „a matematika egyszerű: minél nagyobb a mennyiség, annál alacsonyabb az ár” – fogalmazott. A Janaf jelenlegi helyzetével kapcsolatban Susnjar elmondta: valóban nem ideális, hogy a rendelkezésre álló kapacitások nincsenek teljes mértékben kihasználva, ugyanakkor úgy vélte: a Janaf folyamatosan a probléma megoldására törekedett.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. november 21. 12:03
vannak még kb 3 millióan Horvátországban, lehetne egy Szent László-projekt, és az lezárná a vitát.
Válasz erre
0
0
pina-noir-2
2025. november 21. 10:00
Még mindig fáj nekik, hogy a MOL megvette az INA többségi részét és nincs beleszólásuk. Ráadásul az emiatt indított pereket sorban elveszítették (200 millió dollárba fájt nekik) és most probálnak nyerészkedni egyet. Jót röhögnék, ha ezt a pert is buknák, de ismerve az európai politikát, ez szinte kizárt
Válasz erre
2
0
Öreg Palóc
2025. november 21. 08:57
Mocskos balkáni usztasák.
Válasz erre
8
0
metálgitár
2025. november 21. 08:43
"a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába" Magyarul a horvátok ellopták a Mol és a Slovnaft olaját, és most azzal zsarolnak.
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!