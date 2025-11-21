Ennyi volt: Magyarország és Szlovákia közösen nyomja fel a horvátokat

Botrány: a Mol szerint a horvát szállító 90 ezer tonna kőolajat tart vissza a pozsonyi finomítótól
A horvát üzemeltető műszaki okokra hivatkozva 90 ezer tonna Arab Light kőolajat tart vissza a pozsonyi finomító elől.
Zágráb egyelőre hárít.
A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat – közölte a Mol csütörtökön az MTI-vel. A Janaf közleményben reagált az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó állításokra, Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter pedig közölte: nagy örömmel csatlakoznak az Európai Bizottság és az illetékes európai szervek előtt zajló eljáráshoz.
A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be – írták. A közlemény szerint az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel.
Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel. Nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást.
Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben
– tették hozzá.
Ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy
– hangsúlyozta a magyar olajipari társaság. Az Adria-vezeték már jól ismert kapacitás- és árproblémáin túl ez a közelmúltbeli fejlemény is újabb bizonytalanságot vet fel. Felmerül a kérdés, hogy mennyire működik megbízhatóan a déli vezetékrendszer, amely nagyon fontos lehet az orosz olaj – Európai Unió által javasolt – fokozatos kivezetésének megvalósíthatósága szempontjából – mutattak rá.
A Slovnaft és a Mol arra kérte az Európai Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzet alakulását. Ugyanakkor a két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.
A Janaf csütörtöki közleményében azt írta: „az olajszállítás a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, összhangban a megkötött szállítási szerződéssel, a Janaf szállítási kapacitásaihoz való hozzáférés műszaki feltételeivel és a szokásos üzleti gyakorlattal. Hangsúlyozzuk, hogy a Mol-csoport az olajvezeték kapacitásait ténylegesen jóval a szerződésben rögzített mennyiség és az ágazatban megszokott üzleti gyakorlat alatt használja ki. Elvárjuk ezért, hogy a Mol-csoport a hatályos szerződésnek megfelelően növelje az olajvezeték kapacitásainak operatív kihasználását”.
Ante Susnjar gazdasági miniszter közölte: a Mol és a Slovnaft beadványával kapcsolatban minden érv Horvátország álláspontját támasztja alá. Hangsúlyozta: a Janaf feladata, hogy maradéktalanul teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Horvátország és a Janaf garantálják, hogy évente 15 millió tonna olajat képes Magyarországra és Szlovákiába szállítani, a Mol két finomítójába, ami a két üzem teljes éves kapacitásának felel meg.
A Janaf és a Mol közötti szállítási szerződés évi mintegy 2 millió tonna olajra vonatkozik, miközben a Mol ténylegesen „valamivel egymillió tonna alatt vesz át”.
Ezért a Mol árképzésre vonatkozó kifogásai nem megalapozottak, hiszen „a matematika egyszerű: minél nagyobb a mennyiség, annál alacsonyabb az ár” – fogalmazott. A Janaf jelenlegi helyzetével kapcsolatban Susnjar elmondta: valóban nem ideális, hogy a rendelkezésre álló kapacitások nincsenek teljes mértékben kihasználva, ugyanakkor úgy vélte: a Janaf folyamatosan a probléma megoldására törekedett.
