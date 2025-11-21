Ennyi volt: Magyarország és Szlovákia közösen nyomja fel a horvátokat

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat – közölte a Mol csütörtökön az MTI-vel. A Janaf közleményben reagált az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó állításokra, Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter pedig közölte: nagy örömmel csatlakoznak az Európai Bizottság és az illetékes európai szervek előtt zajló eljáráshoz.

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe technikai készletként kerül be – írták. A közlemény szerint az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a Molt, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel.