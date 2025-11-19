Ft
robot Vlagyimir Putyin Sberbank mesterséges intelligencia

Ezt látni kell: egy robottól kapott élő táncot Putyin (VIDEÓ)

2025. november 19. 19:50

Az orosz elnöknek szerdán a Sberbank „Utazás a mesterséges intelligencia világába” című konferenciáján bemutatták az ország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.

2025. november 19. 19:50
null

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán az orosz Sberbank „Utazás a mesterséges intelligencia világába” címen rendezett konferenciáján a bemutatták Oroszország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely „Grín” néven mutatkozott be fémes hangján mellkasán pedig a Sberbank logójával. „Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése” – tette hozzá Grín.

„Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (...) A kedvenc számom” – jelentette be Grín, és elkezdett táncolni. Előadását követően udvariasan meghajolt.

Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel”

 – mondta Grín a elnöknek, aki mosolyogva fogadta a robot táncát.

„Nagyon szép, köszönöm” – szólt elismeréssel Putyin.

Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról. Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.

(MTI)

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

Mad24
2025. november 19. 21:33
Ezek az oroszok mennyire le vannak maradva! :))))))
cint04
2025. november 19. 21:20
A sberbank AI-lab az egyik legkomolyabb AI fejlesztő nagyon régóta. Khmm Európában. Vagy volt. Egy rakás elég használható cuccot implementáltak / javitottak (pl az egyik népszerű boostert). Célszerű volt kitiltani őket mindenhonnan. Előtte legalább volt fogalma az embernek min ügyködnek. Mostanra minden kontroll nélkül dolgozhatnak Putyinnak. Köszönjük Ursula, köszönjük ostoba unkánszopó lipsik.
jetilovag
2025. november 19. 20:46
nemsoká a ruszkiknak drónseregük lesz.......szoptatnak mindenkit agyon!.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...a medve ...nem játék....ki a faszom nem érti?....
