Ezt látni kell: egy robottól kapott élő táncot Putyin (VIDEÓ)

Megtörte a csendet Moszkva: így állnak most a béketárgyalások
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője reagált az Axios portál korábban titkos konzultációról szóló hírére.
Az orosz elnöknek szerdán a Sberbank „Utazás a mesterséges intelligencia világába" című konferenciáján bemutatták az ország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán az orosz Sberbank „Utazás a mesterséges intelligencia világába” címen rendezett konferenciáján a bemutatták Oroszország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.
Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely „Grín” néven mutatkozott be fémes hangján mellkasán pedig a Sberbank logójával. „Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése” – tette hozzá Grín.
„Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (...) A kedvenc számom” – jelentette be Grín, és elkezdett táncolni. Előadását követően udvariasan meghajolt.
Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel”
– mondta Grín a elnöknek, aki mosolyogva fogadta a robot táncát.
„Nagyon szép, köszönöm” – szólt elismeréssel Putyin.
Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról. Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.
(MTI)
Nyitókép forrása: Képernyőfotó