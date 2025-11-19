Ezt látni kell: egy robottól kapott élő táncot Putyin (VIDEÓ)

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely „Grín” néven mutatkozott be fémes hangján mellkasán pedig a Sberbank logójával. „Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése” – tette hozzá Grín.