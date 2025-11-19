Megtörte a csendet Moszkva: így állnak most a béketárgyalások

Moszkva és Washington nem dolgozik ki semmilyen új megoldást az ukrajnai konfliktus rendezésére a korábbi, Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökök Alaszkában elért megállapodásain túl – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője.

Peszkov ezt egy sajtótájékoztatón mondta a TASS hírügynökség kérdésére reagálva, amely a nyugati sajtóban megjelent értesüléseket szerette volna kommentáltatni.