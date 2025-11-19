Ft
Axios Washington Moszkva orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin konzultáció Dmitrij Peszkov

Megtörte a csendet Moszkva: így állnak most a béketárgyalások

2025. november 19. 12:59

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője reagált az Axios portál korábban titkos konzultációról szóló hírére.

2025. november 19. 12:59
null

Moszkva és Washington nem dolgozik ki semmilyen új megoldást az ukrajnai konfliktus rendezésére a korábbi, Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökök Alaszkában elért megállapodásain túl – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője.

Peszkov ezt egy sajtótájékoztatón mondta a TASS hírügynökség kérdésére reagálva, amely a nyugati sajtóban megjelent értesüléseket szerette volna kommentáltatni.

Az Axios portál korábban titkos „konzultációkról” számolt be Oroszország és az Egyesült Államok között, amelyek az ukrajnai rendezés új tervéről szóltak volna.

A szóvivő azonban leszögezte: 

Jelen esetben egyelőre nincs semmilyen újdonság, amiről beszámolhatnánk. 

Az ukrajnai rendezésről voltak megbeszélések az elnökök között Anchorage-ben, azonban ezen felül nincs szó semmilyen új megegyezésről.”

Az orosz álláspont szerint tehát a két ország nem tárgyal új megoldásokról, és a korábbi elnöki egyeztetések keretei érvényesek az ukrajnai helyzet rendezésére.

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

