Megtörte a csendet Moszkva: így állnak most a béketárgyalások

Minden eddiginél közelebb a béke, Budapestet is említik! Titkos amerikai–orosz találkozó zajlott, végső fordulat jöhet a háborúban
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője reagált az Axios portál korábban titkos konzultációról szóló hírére.
Moszkva és Washington nem dolgozik ki semmilyen új megoldást az ukrajnai konfliktus rendezésére a korábbi, Vlagyimir Putyin és Donald Trump elnökök Alaszkában elért megállapodásain túl – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtószóvivője.
Peszkov ezt egy sajtótájékoztatón mondta a TASS hírügynökség kérdésére reagálva, amely a nyugati sajtóban megjelent értesüléseket szerette volna kommentáltatni.
Az Axios portál korábban titkos „konzultációkról” számolt be Oroszország és az Egyesült Államok között, amelyek az ukrajnai rendezés új tervéről szóltak volna.
A szóvivő azonban leszögezte:
Jelen esetben egyelőre nincs semmilyen újdonság, amiről beszámolhatnánk.
Az ukrajnai rendezésről voltak megbeszélések az elnökök között Anchorage-ben, azonban ezen felül nincs szó semmilyen új megegyezésről.”
Az orosz álláspont szerint tehát a két ország nem tárgyal új megoldásokról, és a korábbi elnöki egyeztetések keretei érvényesek az ukrajnai helyzet rendezésére.
