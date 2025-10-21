Ft
Tunézia Magyarország migráció EU Erasmus

Megszületett a felháborító ítélet: ismét Brüsszel célkeresztjébe került Magyarország

2025. október 21. 15:20

Bővítik az Erasmus-programot, csak a magyarokat hagyják ki, miközben kinyitják a kapukat az afrikai és közel-keleti diákok előtt.

2025. október 21. 15:20
null

Míg a magyar diákokat kizárják az EU felsőoktatási programjából, a Bizottság azt tervezi, hogy meghívókat küld ki antidemokratikus harmadik világbeli országok diákjainak – számolt be a European Conservative. 

Az Európai Bizottság bejelentette új tervét, amely szerint az EU Erasmus csereprogramját megnyitják az afrikai és közel-keleti diákok előtt.

Az új kezdeményezés, amely a „Mediterrán Paktum” része, kiterjesztené az Erasmus és a Horizon Europe programokat olyan országokra, mint Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria és Tunézia. Emellett javasolja az EU e régióra szánt költségvetésének megduplázását 42 milliárd euróra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a paktum középpontjában „az emberek, a gazdaság, valamint a biztonság, a felkészültség és a migráció közötti kapcsolat” áll. 

Kettős mérce

A brüsszeli megközelítés kettős mércéje azonban nem kerülhető meg az EC cikke szerint. Magyarország, az EU tagállama, továbbra is ki van zárva az Erasmus-programból, miután az Európai Bizottság felfüggesztette több magyar egyetem támogatását. 

A 2022 decemberében hozott döntést úgy értelmezik, hogy Brüsszel ezzel túszul ejti a magyar politikai döntéseket, és a hallgatóktól visszatartja a pénzt, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra.

Gulyás Gergely, Orbán Viktor miniszterelnök kabinetjének minisztere „magyarellenes, faji alapú bosszúnak” nevezte a lépést, azzal érvelve, hogy a felfüggesztés Magyarországot bünteti konzervatív álláspontjáért a migráció, az LMBT-kérdések és a jogállamiság terén.

Az Európai Bizottság döntése több tízezer magyar diákot és tanárt érintett, gyakorlatilag kizárva őket az Erasmus és a Horizon programokban való részvételből. Annak ellenére, hogy a programból való kizárás után Magyarország igyekezett megfelelni az elvárásoknak, az EU fenntartotta a felfüggesztést, és még több változtatást követelt, amelyek eredetileg nem voltak részei a megállapodásnak.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

