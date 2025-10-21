Megszületett a felháborító ítélet: ismét Brüsszel célkeresztjébe került Magyarország

Míg a magyar diákokat kizárják az EU felsőoktatási programjából, a Bizottság azt tervezi, hogy meghívókat küld ki antidemokratikus harmadik világbeli országok diákjainak – számolt be a European Conservative.

Az Európai Bizottság bejelentette új tervét, amely szerint az EU Erasmus csereprogramját megnyitják az afrikai és közel-keleti diákok előtt.

Az új kezdeményezés, amely a „Mediterrán Paktum” része, kiterjesztené az Erasmus és a Horizon Europe programokat olyan országokra, mint Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria és Tunézia. Emellett javasolja az EU e régióra szánt költségvetésének megduplázását 42 milliárd euróra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a paktum középpontjában „az emberek, a gazdaság, valamint a biztonság, a felkészültség és a migráció közötti kapcsolat” áll.

Kettős mérce