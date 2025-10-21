Megszületett a felháborító ítélet: ismét Brüsszel célkeresztjébe került Magyarország

„A budapesti békecsúcs erőteljes jelzés az európai közösségnek” – Alice Weidel a Mandinernek
Az AfD elnöke Budapesten járt, ahol a Mandiner riporterének elmondta: az európai vezetők gyengék.
Bővítik az Erasmus-programot, csak a magyarokat hagyják ki, miközben kinyitják a kapukat az afrikai és közel-keleti diákok előtt.
Míg a magyar diákokat kizárják az EU felsőoktatási programjából, a Bizottság azt tervezi, hogy meghívókat küld ki antidemokratikus harmadik világbeli országok diákjainak – számolt be a European Conservative.
Az Európai Bizottság bejelentette új tervét, amely szerint az EU Erasmus csereprogramját megnyitják az afrikai és közel-keleti diákok előtt.
Az új kezdeményezés, amely a „Mediterrán Paktum” része, kiterjesztené az Erasmus és a Horizon Europe programokat olyan országokra, mint Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria és Tunézia. Emellett javasolja az EU e régióra szánt költségvetésének megduplázását 42 milliárd euróra.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a paktum középpontjában „az emberek, a gazdaság, valamint a biztonság, a felkészültség és a migráció közötti kapcsolat” áll.
A brüsszeli megközelítés kettős mércéje azonban nem kerülhető meg az EC cikke szerint. Magyarország, az EU tagállama, továbbra is ki van zárva az Erasmus-programból, miután az Európai Bizottság felfüggesztette több magyar egyetem támogatását.
A 2022 decemberében hozott döntést úgy értelmezik, hogy Brüsszel ezzel túszul ejti a magyar politikai döntéseket, és a hallgatóktól visszatartja a pénzt, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra.
Gulyás Gergely, Orbán Viktor miniszterelnök kabinetjének minisztere „magyarellenes, faji alapú bosszúnak” nevezte a lépést, azzal érvelve, hogy a felfüggesztés Magyarországot bünteti konzervatív álláspontjáért a migráció, az LMBT-kérdések és a jogállamiság terén.
Az Európai Bizottság döntése több tízezer magyar diákot és tanárt érintett, gyakorlatilag kizárva őket az Erasmus és a Horizon programokban való részvételből. Annak ellenére, hogy a programból való kizárás után Magyarország igyekezett megfelelni az elvárásoknak, az EU fenntartotta a felfüggesztést, és még több változtatást követelt, amelyek eredetileg nem voltak részei a megállapodásnak.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az AfD elnöke Budapesten járt, ahol a Mandiner riporterének elmondta: az európai vezetők gyengék.
***