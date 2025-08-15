Győzzön Putyin? Na, neee!

Állapodjanak meg a békében? Ez sem jó, mert akkor beigazolódik, hogy a gonosz Trump békét tud teremteni, a még gonoszabb orosz elnök pedig befejezi a háborút, ha megfelelő ember tárgyal vele.

Akkor minek, vagy kinek érdemes szurkolni? Borítsák egymásra az asztalt? Az sem jó, mert az egy újabb lépés a 3. világháború felé.

Köszönjenek el egymástól, és a csúcs után is menjen minden ugyanúgy tovább, ahogy eddig? Európa költse el minden pénzét amerikai fegyverekre?

Nyírja ki az EU még jobban a saját gazdaságát?