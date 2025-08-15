Ft
08. 15.
péntek
08. 15.
péntek
háború ukránbarát Putyin béke elnök Trump

Nehéz lehet Orbán-gyűlölő fejjel végignézni a mai Trump-Putyin csúcsot

2025. augusztus 15. 09:19

Csúnyán zsákutcába manőverezték magukat a háborúpárti, ukránbarát, baloldali, liberális, néppárti külföldi és magyar politikusok.

2025. augusztus 15. 09:19
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Nehéz lehet brüsszeli liberális és/vagy hazai Orbán-gyűlölő fejjel végignézni a mai Trump-Putyin csúcsot!

Győzzön Trump? De hát az amerikai elnököt utálni kell.

Győzzön Putyin? Na, neee!

Állapodjanak meg a békében? Ez sem jó, mert akkor beigazolódik, hogy a gonosz Trump békét tud teremteni, a még gonoszabb orosz elnök pedig befejezi a háborút, ha megfelelő ember tárgyal vele.

Akkor minek, vagy kinek érdemes szurkolni? Borítsák egymásra az asztalt? Az sem jó, mert az egy újabb lépés a 3. világháború felé.

Köszönjenek el egymástól, és a csúcs után is menjen minden ugyanúgy tovább, ahogy eddig? Európa költse el minden pénzét amerikai fegyverekre? 

Nyírja ki az EU még jobban a saját gazdaságát? 

Folytatódjon az öldöklés? 

Nem egyszerű! Csúnyán zsákutcába manőverezték magukat a háborúpárti, ukránbarát, baloldali, liberális, néppárti külföldi és magyar politikusok.

Hajrá, béke!”

Nyitókép forrása: Yuri KADOBNOV / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ztibi
•••
2025. augusztus 15. 11:02 Szerkesztve
Lehet, fortyognak az indulatok, de max annyi történhet ezen a csúcstalálkozón, hogy Trump idegesen elszalad mert Putyin nem fog engedni. ELKEZDŐDIK EGY GAZDASÁGI GENOCÍDIUM!
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 15. 10:01
Nem nézünk. GYŰLŐLÜNK. GYÜLÖLNI, JÓ. 🤗🤗🤗🤗 ÉS KÖNNYEBB MINT GONDOLKODNI. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
1
1
Galerida
2025. augusztus 15. 09:49
Soha nem okozott nekik lelki kínokat egy gyors köpönyegváltás....
Válasz erre
1
1
llnnhegyi
2025. augusztus 15. 09:39
Szép nap a békéhez!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!