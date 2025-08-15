Retteg az ukrán Csirkekirálytól az európai baromfiipar

Az ukrán baromfiipar szédítő gyorsasággal terjeszkedik Európában. Ennek hátulütőit az európai feldolgozók a jelenlegi keresleti piac miatt csak csekély mértékben érzik. Ám ha az Európai Unió a vámmentes kvóta mostani 33 százalékos emelése után még szélesebbre tárja a kapukat az ukrán baromfiipar előtt, a helyzet nagyon gyorsan változhat – vélik a Világgazdaságnak nyilatkozó, mértékadó hazai baromfiipari szereplők.

A lap rámutat, hogy az MHP, azaz Ukrajna legnagyobb baromfihús- és tojástermelő óriásvállalatának célja, hogy Európában is meghatározó szereplővé váljon. A kontinentális piac első számú vonzerejét az ukrán élelmiszeripari vállalkozások számára többnyire a vámmentes export lehetősége jelenti. Erre ugyan már a 2010-es években is volt számos példa, a kapuk azonban a háború kitörését követően nyíltak igazán szélesre. Ennek hatása az ukrán baromfi-behozatal ugrásszerű növekedésében is jól tetten érhető.

A háború előtt az EU-ba irányuló baromfiexport kevesebb mint 5 millió dollárt tett ki, 2022-ben, vagyis a háború kitörésének évében már az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége (UAC) adatai szerint is elérte a 43 millió dollárt, de 2024 első negyedévében már további 35 százalékos növekedést mutatott, a maximális éves prognózis pedig 220 millió dollár volt.

Ez pedig azt jelentette, hogy ez a szegmens produkálta a legnagyobb növekedést az unióba irányuló ukrán agrárexporton belül. Úgy tűnt, hogy a gazdatüntetések – különösen a lengyel gazdák erőteljes fellépése – gátat szabhat a dinamikus expanziónak. Ám a remények nem teljesen váltak valóra. Az engedéllyel rendelkező ukrán vállalatok száma ugyanis 2025-ben is bővült.