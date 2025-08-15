Ft
háború baromfihús óriásvállalat Ukrajna Magyarország ukrán MHP EU csirkehús

Retteg az ukrán Csirkekirálytól az európai baromfiipar

2025. augusztus 15. 22:02

A francia államfővel is nyíltan összerúgta a port, tüntettek is ellene, mégis Európában terjeszkedne az MHP. A legnagyobb ukrán baromfiipari vállalat költségelőnye behozhatatlan, így komoly veszélyt jelent a teljes európai piacra.

2025. augusztus 15. 22:02
ukrán baromfitelep

Az ukrán baromfiipar szédítő gyorsasággal terjeszkedik Európában. Ennek hátulütőit az európai feldolgozók a jelenlegi keresleti piac miatt csak csekély mértékben érzik. Ám ha az Európai Unió a vámmentes kvóta mostani 33 százalékos emelése után még szélesebbre tárja a kapukat az ukrán baromfiipar előtt, a helyzet nagyon gyorsan változhat – vélik a Világgazdaságnak nyilatkozó, mértékadó hazai baromfiipari szereplők.

A lap rámutat, hogy az MHP, azaz Ukrajna legnagyobb baromfihús- és tojástermelő óriásvállalatának célja, hogy Európában is meghatározó szereplővé váljon. A kontinentális piac első számú vonzerejét az ukrán élelmiszeripari vállalkozások számára többnyire a vámmentes export lehetősége jelenti. Erre ugyan már a 2010-es években is volt számos példa, a kapuk azonban a háború kitörését követően nyíltak igazán szélesre. Ennek hatása az ukrán baromfi-behozatal ugrásszerű növekedésében is jól tetten érhető.

A háború előtt az EU-ba irányuló baromfiexport kevesebb mint 5 millió dollárt tett ki, 2022-ben, vagyis a háború kitörésének évében már az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége (UAC) adatai szerint is elérte a 43 millió dollárt, de 2024 első negyedévében már további 35 százalékos növekedést mutatott, a maximális éves prognózis pedig 220 millió dollár volt.  

Ez pedig azt jelentette, hogy ez a szegmens produkálta a legnagyobb növekedést az unióba irányuló ukrán agrárexporton belül. Úgy tűnt, hogy a gazdatüntetések – különösen a lengyel gazdák erőteljes fellépése – gátat szabhat a dinamikus expanziónak. Ám a remények nem teljesen váltak valóra. Az engedéllyel rendelkező ukrán vállalatok száma ugyanis 2025-ben is bővült.

Emmanuel Macron is veszélyesnek tartja az ukrán Csirkekirályt

A Mandiner is megírta, hogy korábban Emmanuel Macron francia államfő is nyíltan beszélt arról, hogy az MHP tönkreteszi az európai baromfiipart, amelynek hátrányos következményeit már nem csak a kelet-európai, de a francia termelők is érzik. A vállalatcsoport óriási, 361 ezer hektáron gazdálkodik, a növénytermesztéstől a húsfeldolgozásig a teljes termékpályát lefedi, beleértve a marketinget és a logisztikát is. A 361 ezer hektáros, egyetlen vállalat által hasznosított terület az EU-ban példátlan birtokméret, Magyarország teljes művelésbe vont területének több mint 5 százalékát jelenti. Macron nem csak az MHP-t bírálta a francia baromfipiacra nehezedő nyomás miatt, de annak alapító-tulajdonosa, az egyik legnagyobb ukrán oligarcha, Jurij Kosjuk felelősségét is többször kiemelte. A kijevi székhelyű, Ciprusn bejegyzett MHP ausztrál ügyvezető elnöke, John Rich visszautasította a francia államfő vállalattal szemben megfogalmazott kritikáját és arra emlékeztette: már a háború előtt is jelentős mennyiségű csirkehúst szállított a francia piacra a cégcsoport. Korábban Macron azt is kiemelte, az EU és Ukrajna közötti szolidaritás a Csirkekirályként is emlegetett ukrán Kosjuk érdekét szolgálta.

Az MHP nagyon hamar meglátta a további piacszerzés lehetőségét is, és a vámmentesség költségelőnyeként jelentkező többletforrásaikat befektetve, idejekorán cégfelvásárlásba kezdtek az unió országaiban. 

  • Évek óta jelen van Szlovákiában, 
  • érdekeltséget szerzett Horvátországban, 
  • gyárat készül építeni Szerbiában. 
  • Szlovéniában felvásárolták a Perutnina Ptujt, amivel több országban is jelen van, s ami üzemeiben az MHP saját becslése szerint is 11 százalékos növekedést felmutatva 38,5 ezer tonnára tornászta fel a termelést, 
  • míg otthoni gyárai 10 százalékkal kevesebb árut, vagyis nem egészen 168 ezer tonnányi baromfihúst állítottak elő a tavalyi év utolsó negyedévében. 

Bárány László, a Magyarország legnagyobb baromfihús-termelőjének számító Master Good csoport alapító tulajdonosa a Világgazdaságnak nyilatkozva arra emlékeztet, hogy

az ukrán exportőrök költségelőnye több tíz százalék, ami azért is nagyon fájdalmas európai versenytársaikra nézve, mert ebben a szegmensben a költségek kiugróan magasak. Különösen igaz ez a takarmányköltségre, ami a csirkehús fogyasztói árának 60 százalékát teszi ki.

„A nulla százalékos vámmal érkező ukrán exportból származó csirkehúsnak az európai fogyasztó akár örülhetne is, hiszen relatíve alacsonyan tartja az árakat még most is, amikor nincs éppen túlkínálat a baromfihúspiacon. Az viszont az egészségtudatos vásárlónak egészen biztosan nincs ínyére, hogy jelenleg – szemben az európai termelőkre kötelező előírásokkal – az ukrán csirkék, pulykák és víziszárnyasok GMO-s tápon híznak, nem tilos őket az elhullott állatok húsából készült húsliszttel táplálni, és ugyancsak szabad megelőző jelleggel antibiotikummal etetni-itatni őket” – emeli ki Bárány.

Korábban a Mandiner arról is írt, hogy az Ukrajnából érkező csirkehús már nem csak piaci zavarokat okoz: eddig több száz ember megbetegedéséhez vezetett elfogyasztása az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, de halált is okozott már az egészségtelen ukrán készítmény.

Nyitókép: Lex Salverda/Poultry World

2025. augusztus 15. 22:26
Hát akkor az eu-s gazdáknak sem kell betartani semmit az eu-s szabályokból és lesz verseny. Ja, hogy azt az európai fogyasztó szívja meg. Ha meg feltételek nélkül beengedik az ukrán szemetet akkor meg az európai fogyasztók és az európai gazdák is megszívják... Zéró toleranciát az eu-s bürokratákkal szemben és azonnali elszámoltatást az általuk okozott eddigi károkért!
zsocc44
2025. augusztus 15. 22:09
Ez sem ritka földfém király…
