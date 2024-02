Emmanuel Macron szerint a Csirkekirály teszi tönkre az európai gazdákat

Az afrikai és közel-keleti térségekbe szánt, ám végül Európában értékesített ukrán gabona helyét pedig a kiszolgáltatott térségekben az orosz gabona vette át, vagyis az EU amellett, hogy az ukrán agrárbárók és Washington kérésére tönkretette a saját agrárpiacát, még Moszkvát is plusz piacokhoz, vagyis bevételhez juttatta.

Nyugat-Európát is elérte az ukrán élelmiszerek okozta válság

Az ukrán élelmiszerimportot kezdetben támogatták a nyugat-európai országok, sőt jelentős hasznot hozott az uniós terményeknél jóval olcsóbb ukrán áru. Ezzel a nyugati uniós országok érdemben hozzájárultak ahhoz, hogy a kelet-európai gazdák csak rendkívül nyomott áron tudják értékesíteni a terményüket, ha a kereslet drasztikus visszaesése miatt egyáltalán tudták értékesíteni.

Idén már a nyugat-európai gazdálkodók is komoly piaci válsággal szembesültek, ám a keleti országokkal szemben elsősorban nem a gabonafélék okoznak problémát, hanem a csirkehús, a tojás és a cukor behozott mennyiségének jelentős emelkedése.

A hetek óta tüntető, a kormány gazdaságpolitikáját és az EU szabadkereskedelmi megállapodásait bíráló francia gazdák a közelmúltban ezért nyíltan kiálltak a kelet-európai termelők mellett, támogatva demonstrációikat.

A magyar termelőkkel szemben a francia gazdák nem csak Brüsszel agrárpolitikája ellen tiltakoznak, de a nemzeti intézkedések – támogatások csökkentése, szabadkereskedelem – miatt is tiltakoznak.

Macron elnök hadat üzent az ukrán Csirkekirálynak

Emmanuel Macron francia államfő és több politikus is nyíltan támadta azt elmúlt hetekben Ukrajna legnagyobb csirkehús-előállítóját, egyben Ukrajna legnagyobb agrárvállalatát, az MHP-t. A vállalatcsoport óriási, 361 ezer hektáron gazdálkodik, a növénytermesztéstől a húsfeldolgozásig a teljes termékpályát lefedi, beleértve a marketinget és a logisztikát is.

Yuriy Kosiuk ukrán oligarcha, a legnagyobb ukrán agrárvállalat, az MHP alapító-tulajdonosa, az ukrán csirkekirály Fotó: Ukrafoto

A 361 ezer hektáros, egyetlen vállalat által hasznosított terület az EU-ban példátlan birtokméret, Magyarország teljes művelésbe vont területének több mint 5 százalékát jelenti.

Macron nem csak az MHP-t bírálta a francia baromfipiacra nehezedő nyomás miatt, de annak alapító-tulajdonosa, az egyik legnagyobb ukrán oligarcha, Yuriy Kosiuk felelősségét is többször kiemelte.

A kijevi székhelyű, Ciprusn bejegyzett MHP ausztrál ügyvezető elnöke, John Rich visszautasította a francia államfő vállalattal szemben megfogalmazott kritikáját és arra emlékeztette: már a háború előtt is jelentős mennyiségű csirkehúst szállított a francia piacra a cégcsoport. Korábban Macron azt is kiemelte, az EU és Ukrajna közötti szolidaritás a Csirkekirályként is emlegetett ukrán Yuriy Kosiuk érdekét szolgálta. Az MHP ügyvezetője visszautasította a vádakat, jelezve, a vállalatcsoport Ukrajna legnagyobb adófizetője, tavaly 150 millió euróval, azaz 57 milliárd forinttal járult hozzá a háborús költségvetéshez.

az MHP ügyvezetője szerint az ukrán exportőröket nem lehet felelőssé tenni az európai gazdák problémáiért, mivel, ha nem érkezne Franciaországba ukrán baromfi, érkezne helyette Brazíliából.

Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta közel 50 százalékkal nőtt az ukrán baromfiexport. Az elmúlt években több botrányba is belekeveredett az ukrán óriásvállalat: 2019-ben kiderült, hogy a meghatározott kvótán felüli mennyiségű csirkehúst értékesít az EU-ban, kihasználva egy kiskaput a szabályozásban.

Az MHP – hasonlóan a többi Ukrajnában termelő agrárcéghez – az európai versenytársaknál jóval olcsóbban képes jóval nagyobb mennyiségű terméket előállítani. Ennek oka részben a hatalmas egy kézben összpontosuló, kiváló minőségű termőterület, amely az MHP csoport takarmány önellátását lehetővé teszi, valamint az EU-hoz képest jóval megengedőbb állatjóléti és élelmiszer-biztonsági szabályozás is költséghatékonyabb gyártást tesz lehetővé.

Az MHP termékei Ukrajna mellett négy balkáni országban – Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában – kaphatók, de a cégóriásnak vannak érdekeltségei Ausztriában, Észak-Macedóniában és Romániában is. Az MHP hatalmas portfóliójának köszönhetően globális élelmiszer-piaci szereplő, amely Európa tizenöt országába szállít elsősorban húskészítményeket.

Nyitóképünkön: Ukrán aktivista tiltakozik a nagyüzemi baromfitenyésztés és a rossz tartási körülmények ellen. Fotó: Igor Golovniov/LightRocket via Getty Images