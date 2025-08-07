Ft
család Európa családpolitika Brüsszel Magyarország népesség gyermekvállalás demográfia Spanyolország Európai Unió

Végre ráeszméltek: felfoghatatlan bajban van Európa, Magyarország azonban példaként szolgálhat

2025. augusztus 07. 17:23

Társadalmi szemléletváltás szükséges a spanyol lap szerzője szerint.

2025. augusztus 07. 17:23
null

A La Gaceta de la Iberosfera véleménycikke a családokkal és gyermekvállalással szembeni társadalmi attitűd változását, valamint a gyermekes családokat érintő bürokratikus akadályokat és növekvő társadalmi közönyt elemzi.

Kiemeli, hogy Spanyolországban egyre több – 2023-ban 123-ról több mint 700-ra nőtt – kizárólag felnőtteknek szóló hotel működik, miközben a gyermekvállalás demográfiai válságba ütközik. A cikk idézi José María Uchát, aki szerint sem adócsökkentés, sem a magyarországihoz hasonló, GDP 5%-át kitevő családtámogatás nem elég a születési arányszám emeléséhez, ehhez társadalmi szemléletváltás szükséges.

Magyarország a családpolitika példájaként kerül említésre,

de a szerző szerint a magyar modell sem tudta visszafordítani a demográfiai trendeket.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

