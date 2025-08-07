Fájhat Zelenszkij feje: összeomlott az ukrán társadalom harcikedve
Egy amerikai közvélemény-kutató szerint az ukránok több mint kétharmada mihamarabb békét szeretne.
Az Európai Unió új költségvetésével Ukrajna hosszútávú támogatására készül, az európai lakosság rovására. Brüsszel hatalmas összegeket költ a kritikus állásponton lévők lejáratására, miközben hátat fordít az Ukrajnában zajló korrupciós botrányoknak.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
