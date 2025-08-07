Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Európai Parlament Európai Unió

Brüsszel terve: Ukrajna, háború, zűrzavar – Stratéga Dömötör Csabával

2025. augusztus 07. 19:16

Az Európai Unió új költségvetésével Ukrajna hosszútávú támogatására készül, az európai lakosság rovására. Brüsszel hatalmas összegeket költ a kritikus állásponton lévők lejáratására, miközben hátat fordít az Ukrajnában zajló korrupciós botrányoknak.

2025. augusztus 07. 19:16
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Az Európai Parlamentben a szivárványos zászlókat felváltották az ukrán zászlók
  • Az európai mezőgazdaság a brüsszeli intézkedések révén elveszíti a versenyképességét
  • Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány puszta ténye is megrendítő
  • A feltételek adottak, hogy európai szinten is erősödjön a jobboldal 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tompika-2
2025. augusztus 07. 19:58
Aki úgy nyilatkozik a cikk tárgyában, úgy hogy még csak meg sem nézte a videót, akkor az agyhiányos.
Válasz erre
0
0
sajtszagufidkanyok
2025. augusztus 07. 19:31
Ork ban irja ala az EU koltsegvetest a kollegaival Azaz, ujabb hazudos cimadas
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!