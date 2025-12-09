Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal
Döntött a német kormány.
„Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – mondta a Kreml szóvivője.
Ostobaságnak minősítette Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Friedrich Merz német kancellárnak azt állítását, miszerint Oroszország NATO elleni támadásra készülne.
„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, (Vlagyimir) Putyint hallgassa meg” – mondta.
Reagált Merznek arra, a NATO fegyverkezése igazolására elhangzott kijelentésére is, miszerint Putyin a Szovjetunió feltámasztásáról álmodozik.
„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – nyilatkozott Kreml szóvivője.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntött a német kormány.
(MTI)
Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.
A saját béketervéhez ragaszkodik az ukrán elnök.
Holló István kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal.