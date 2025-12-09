Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Németország NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Friedrich Merz Vlagyimir Putyin Dmitrij Peszkov

Most már biztos: döntöttek az oroszok Európa megszállásáról – egyenesen Németországnak üzentek

2025. december 09. 13:57

„Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – mondta a Kreml szóvivője.

2025. december 09. 13:57
null

Ostobaságnak minősítette Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Friedrich Merz német kancellárnak azt állítását, miszerint Oroszország NATO elleni támadásra készülne.

„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, (Vlagyimir) Putyint hallgassa meg” – mondta.

Reagált Merznek arra, a NATO fegyverkezése igazolására elhangzott kijelentésére is, miszerint Putyin a Szovjetunió feltámasztásáról álmodozik.

„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről– nyilatkozott Kreml szóvivője.

(MTI)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

konzekvencia
2025. december 09. 16:01
És van, aki ezt a baromságot beveszi ? (Már, úgy értem, hogy a ruszkik nekiesnének európának IS ?) Ott szenvednek kelet ukrajnában már hosszú ideje. Erre azon kezdenének spekulálni, hogy egy annál sokkal nagyobb falatnak essenek neki ?
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2025. december 09. 15:57 Szerkesztve
Csak emlékeztetőül Merz úrnak. Orosz katonák már voltak Berlinbe, de német katonák még nem voltak Moszkvában. Akkor is a németek, és most a németek provokálják ki ? Merz úr minket hagyjon ki ebből .
Válasz erre
2
0
templar62
2025. december 09. 15:40
Az Zselé , aki felajánlotta az usarmynak , hogy szívesen átveszi tőlük a rendfenntartó szerepet Európában .
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2025. december 09. 15:35
Az EU 2030-ra tervezi az Oroszország elleni háborút. Erre Trump közölte velük, hogy Amerika 2027-ig kivonul az EU-ból. Természetesen azért, hogy ezek a címeres idióták ne tudják Amerikát is berángatni a háborújukba.
Válasz erre
1
1
