Elbújhat szégyenében Manfred Weber: Magyar Péteren kívül már mindenki rajta röhög az interneten

Erre már csak Orbán képes – drámai felvétel érkezett, mindent magyart figyelmeztettek (VIDEÓ)
Az egyik legégetőbb témát boncolgatta a jobboldali politikus.
Ha ezek voksok lennének, az Európai Néppárt elnöke már csomagolhatna.
Manfred Weber büszkén tette közzé Facebook-oldalán, hogy a szívén viseli Európa sorsát.
Európa a szívünkben van. Büszke vagyok arra, hogy európai vagyok”
– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.
Ennél a két mondatnál azonban sokkal beszédesebb az emberek reakciója, ugyanis a többség egyáltalán nem hiszi el a politikusnak azt, amit állít. Cikkünk megírásának pillanatában 2800 ember kinevette Manfred Webert, majdnem 1000 pedig dühítőnek találta a bejegyzését. Ezzel szemben mindössze 700 ember támogatja az Európai Néppárt elnökét.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala