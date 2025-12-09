Elbújhat szégyenében Manfred Weber: Magyar Péteren kívül már mindenki rajta röhög az interneten

Ennél a két mondatnál azonban sokkal beszédesebb az emberek reakciója, ugyanis a többség egyáltalán nem hiszi el a politikusnak azt, amit állít. Cikkünk megírásának pillanatában 2800 ember kinevette Manfred Webert, majdnem 1000 pedig dühítőnek találta a bejegyzését. Ezzel szemben mindössze 700 ember támogatja az Európai Néppárt elnökét.