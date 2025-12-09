Ft
12. 09.
kedd
Brüsszel Manfred Weber Magyar Péter Európai Unió Európai Néppárt

Elbújhat szégyenében Manfred Weber: Magyar Péteren kívül már mindenki rajta röhög az interneten

2025. december 09. 17:15

Ha ezek voksok lennének, az Európai Néppárt elnöke már csomagolhatna.

2025. december 09. 17:15
null

Manfred Weber büszkén tette közzé Facebook-oldalán, hogy a szívén viseli Európa sorsát.

Európa a szívünkben van. Büszke vagyok arra, hogy európai vagyok”

– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Ennél a két mondatnál azonban sokkal beszédesebb az emberek reakciója, ugyanis a többség egyáltalán nem hiszi el a politikusnak azt, amit állít. Cikkünk megírásának pillanatában 2800 ember kinevette Manfred Webert, majdnem 1000 pedig dühítőnek találta a bejegyzését. Ezzel szemben mindössze 700 ember támogatja az Európai Néppárt elnökét.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

martens
2025. december 09. 18:26
Erre az Európára nem kéne büszkének lenni.
tapir32
2025. december 09. 18:09
Aki, az illegális migráció ellen fellép az nem rasszista, hanem jogvédő. Aki, az illegális migráció ellen fellép az nemcsak jogvédő, hanem az európai kultúra védelmezője is. Európa sokszínűségét a nemzeti kultúrák adják és a nemzeti kultúráknak ahhoz, hogy fennmaradjanak meghatározott számú, a kultúrát művelő egyeddel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben a kultúra kihal, mint ahogy számos növény és állatfaj kihalt. Nem engedhetjük meg, hogy további kultúrák kihaljanak és ezzel az emberiség túlélési esélyei csökkenjenek. Minden egyes kultúra a maga sajátos világlátásával, világával egy-egy önálló megoldás a világ problémáira. A balliberálisoknak a társadalmakat homogenizálni akaró elképzelése a falanszter létrehozásának forgatókönyve. A sokszínűség önmagában nem érték.
tapir32
2025. december 09. 17:46
A szolidaritás nem azt jelenti, hogy hülye emberek hülye döntéseinek következményeit másokra lehet hárítani. Nincs vészhelyzet és nincs katasztrófa a migránsbarát államokban, tehát nincs miért szolidaritani.
states-2
2025. december 09. 17:45
Komcsi seggfejek, akikkel Orbán rendszeresen felmossa a padlót.
