Eurómilliárdok és Putyinék is landolhatnak Magyarországon – döntöttek az oroszok Európa megszállásáról

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, október 23-án nem engedték át a határon a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot, akik a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre tartottak. Az osztrák rendőrség és a Belügyminisztérium visszairányította a szerelvényeket Budapest felé.

A MÁV-val folytatott egyeztetések során az FTC szurkolói csoportjának sikerült elintézni, hogy a magyar drukkerek az utazás osztrák szakaszára eső díját visszakapják a MÁV-tól.

Oroszország üzent Berlinnek: ostobaságot állít a német kancellár

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden ostobaságnak minősítette Friedrich Merz azon kijelentését, miszerint Oroszország arra készül, hogy megtámadja a NATO-t.