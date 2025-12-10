Eurómilliárdok és Putyinék is landolhatnak Magyarországon – döntöttek az oroszok Európa megszállásáról

Döntött a kínai óriáscég: elképesztően kedvező helyzetbe került Magyarország
„Magyarország szerepe tovább erősödik majd” – mondta a BYD Europe regionális ügyvezető igazgatója.
És még a Fradi-szurkolók is jó hírt kaptak. Ezek voltak a legolvasottabb hírek kedden a Mandineren.
Az új energiával hajtott járműveket gyártó kínai BYD vállalat december 5-én két új márkakereskedést nyitott Magyarországon, amelyek közül egyiket Budapesten a Pappas Auto, a másikat Székesfehérváron az Autócentrum Szabó üzemeltet – derült ki a cég sajtóközleményéből.
Az új helyszínek tovább erősítik a márka országos kiskereskedelmi és szervizhálózatát, és még közelebb hozzák a legújabb tisztán elektromos és Super DM plug-in hibrid BYD modelleket az ügyfelekhez. A budapesti bemutatóterem átadó eseményén a márka európai regionális ügyvezető igazgatója, Maria Grazia Davino is részt vett, aki a BYD európai növekedési stratégiájáról és a vállalat magyarországi jelenlétének erősítéséről beszélt. Továbbá kiemelte: „A BYD Európa iránti hosszú távú elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A vállalat hamarosan Európában fejleszt és gyárt autókat az európai vásárlóknak” – mondta, majd hozzátette,
Magyarország szerepe tovább erősödik majd, amint megkezdődik a BYD szegedi gyártóüzemének termelése”.
A Ferencváros szurkolói visszakapják a határon megszakított salzburgi túra költségeinek egy részét – számolt be közösségi oldalán a Green Monsters.
Jó hírrel jelentkezett a Ferencváros szurkolói csoportja.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, október 23-án nem engedték át a határon a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot, akik a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre tartottak. Az osztrák rendőrség és a Belügyminisztérium visszairányította a szerelvényeket Budapest felé.
A MÁV-val folytatott egyeztetések során az FTC szurkolói csoportjának sikerült elintézni, hogy a magyar drukkerek az utazás osztrák szakaszára eső díját visszakapják a MÁV-tól.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden ostobaságnak minősítette Friedrich Merz azon kijelentését, miszerint Oroszország arra készül, hogy megtámadja a NATO-t.
„Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – mondta a Kreml szóvivője.
„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, Vlagyimir Putyint hallgassa meg” – reagált Peszkov, majd kommentálta Merz egy másik megjegyzését is, mégpedig, hogy Putyin a Szovjetunió feltámasztásán dolgozik.
„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – nyilatkozott Kreml szóvivője.
Franciaország mellett Magyarország hívhatja le a legnagyobb forrást a SAFE védelmi keretből, vagyis 16,2 milliárd eurót.
A görögök kérését viszont elutasította az Európai Bizottság.
A Bizottság szerint az elosztás alapja a tagállamok által kért minimum és maximum összegek átlaga volt. Az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak.
A legkevesebb pénzt Dánia és Görögország kapja, csak ez a két ország maradt milliárdos nagyságrend alatt a tmáogatási összegeket illetően.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor is meghívást kapott a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozó ünnepségére, amelyre 2026 februárjában kerül sor.
Orbán Viktorral is újra találkozhat az orosz elnök.
Az új erőműnek köszönhetően a 2030-as évek közepére Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálhat – számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter.
