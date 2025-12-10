Ft
12. 10.
szerda
12. 10.
szerda
Eurómilliárdok és Putyinék is landolhatnak Magyarországon – döntöttek az oroszok Európa megszállásáról

2025. december 10. 05:54

És még a Fradi-szurkolók is jó hírt kaptak. Ezek voltak a legolvasottabb hírek kedden a Mandineren.

2025. december 10. 05:54
Elképesztően kedvező helyzetbe hozta Magyarországot a kínai autócég

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Az új energiával hajtott járműveket gyártó kínai BYD vállalat december 5-én két új márkakereskedést nyitott Magyarországon, amelyek közül egyiket Budapesten a Pappas Auto, a másikat Székesfehérváron az Autócentrum Szabó üzemeltet – derült ki a cég sajtóközleményéből.

Az új helyszínek tovább erősítik a márka országos kiskereskedelmi és szervizhálózatát, és még közelebb hozzák a legújabb tisztán elektromos és Super DM plug-in hibrid BYD modelleket az ügyfelekhez. A budapesti bemutatóterem átadó eseményén a márka európai regionális ügyvezető igazgatója, Maria Grazia Davino is részt vett, aki a BYD európai növekedési stratégiájáról és a vállalat magyarországi jelenlétének erősítéséről beszélt. Továbbá kiemelte: „A BYD Európa iránti hosszú távú elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A vállalat hamarosan Európában fejleszt és gyárt autókat az európai vásárlóknak” – mondta, majd hozzátette,

Magyarország szerepe tovább erősödik majd, amint megkezdődik a BYD szegedi gyártóüzemének termelése”.

Jó hír a határról visszafordított Fradi-szurkolóknak – intézkedett a MÁV

Fotó: Facebook / Green Monsters

A Ferencváros szurkolói visszakapják a határon megszakított salzburgi túra költségeinek egy részét – számolt be közösségi oldalán a Green Monsters.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, október 23-án nem engedték át a határon a Ferencváros szurkolóit szállító vonatot, akik a Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre tartottak. Az osztrák rendőrség és a Belügyminisztérium visszairányította a szerelvényeket Budapest felé.

A MÁV-val folytatott egyeztetések során az FTC szurkolói csoportjának sikerült elintézni, hogy a magyar drukkerek az utazás osztrák szakaszára eső díját visszakapják a MÁV-tól.

Oroszország üzent Berlinnek: ostobaságot állít a német kancellár

Friedrich Merz
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden ostobaságnak minősítette Friedrich Merz azon kijelentését, miszerint Oroszország arra készül, hogy megtámadja a NATO-t.

„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, Vlagyimir Putyint hallgassa meg” – reagált Peszkov, majd kommentálta Merz egy másik megjegyzését is, mégpedig, hogy Putyin a Szovjetunió feltámasztásán dolgozik.

„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről– nyilatkozott Kreml szóvivője.

Még a választások előtt eurómilliárdokhoz juthat Magyarország

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Franciaország mellett Magyarország hívhatja le a legnagyobb forrást a SAFE védelmi keretből, vagyis 16,2 milliárd eurót.

A Bizottság szerint az elosztás alapja a tagállamok által kért minimum és maximum összegek átlaga volt. Az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak.

A legkevesebb pénzt Dánia és Görögország kapja, csak ez a két ország maradt milliárdos nagyságrend alatt a tmáogatási összegeket illetően.

Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin

Fotó: AFP/Konstantin Zavrazhin

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor is meghívást kapott a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozó ünnepségére, amelyre 2026 februárjában kerül sor.

Az új erőműnek köszönhetően a 2030-as évek közepére Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálhat – számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

