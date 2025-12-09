Leleplezték Brüsszel legújabb tervét: brutális kockázat, de megmentenék Zelenszkij hátsóját
2025. december 09. 16:25
Az uniós vezetők láthatóan egyre kétségbeesettebb megoldásokkal próbálják betömni Ukrajna mind gyorsabban táguló költségvetési lyukait. A legújabb elképzelés szerint Brüsszel immár a tagállamok pénzügyi garanciáira támaszkodva indítana százmilliárdos mentőakciót, miközben a kockázatot végső soron mindenki mással fizettetné meg.
2025. december 09. 16:25
7 p
0
8
17
Mentés
Brüsszel új terve szerint egy gigantikus hitelcsomaggal mentené tovább Ukrajnát, a kockázatot azonban – a Politico által megszerzett adatok alapján – a tagállamokra terítené szét. A konstrukció lényege, hogy akár 210 milliárd eurónyi garanciát kellene vállalnia az uniós fővárosoknak, hogy fedezetet teremtsenek a felpörgetett ukrán finanszírozáshoz. A legnagyobb terhet Németország vinné a hátán: akár 52 milliárd eurót kellene állnia, ha a terv ebben a formában megy át.
A helyzetet most az ukrán költségvetés újabb, 71,7 milliárdos hiánya teszi témává, amelyet Kijev csak további külső források bevonásával tudna elkerülni. Brüsszel mindezt tagállami garanciákra épített hitelkonstrukcióval kezelné, vagyis az uniós fővárosok viselnék a kockázatot egy olyan csomagért, amelyet papíron a befagyasztott orosz vagyon fedezete tartana egyben.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Brüsszel új trükkje: a „mindenki vállaljon kockázatot” megoldás
A Politico beszámolója szerint a Bizottság diplomatáknak mutatta be a részletes terveket, amelyek 165 milliárd eurós „reparációs hitellel” számolnak, az összeg cash-értéken a befagyasztott orosz vagyonra építve.
Az EU-ban mintegy 185 milliárd eurónyi ilyen eszköz található a brüsszeli Euroclear számláin, további 25 milliárd pedig tagállami bankokban.
Azonban a pénzhez csak garanciával lehet hozzányúlni, és ez az, ami politikai vihart kavart. Belgium új miniszterelnöke, Bart De Wever attól tart, hogy országa végül egyedüliként viselné a felelősséget a visszafizetésben, hiszen a legtöbb orosz vagyon éppen náluk parkol. Ezért csak akkor hajlandó támogatni a hitelt, ha a tagállamok mind beszállnak a kockázatba.
Hosszas elemzésben sajnálkozik a Politico, hogy Bart De Wever, akit ezúttal „egy jobboldali flamand nacionalistának” neveztek, nem lett meggyőzve a kellő biztosítékokkal.
A Politico kiemeli: ha egyes országok – például „Kreml-barát” attitűdre hivatkozva Magyarország – nem csatlakoznak a garanciavállaláshoz, a többiek terhei tovább nőhetnek.
Sőt, az is felmerült, hogy nem uniós országok segíthetnek be, bár Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszter már sietett közölni, hogy Oslo nem lelkes a gondolattól.
A helyzet annyira kényes, hogy a német kancellár, Friedrich Merz személyesen utazott Brüsszelbe, hogy győzködje De Wevert.
Belgium különös aggodalma a befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdésében tagadhatatlan, és minden elképzelhető megoldásban úgy kell kezelni, hogy minden európai állam ugyanazt a kockázatot viselje
– mondta Merz a Politico szerint.
Brüsszel közben gondosan csomagolja a konstrukciót
A Bizottság igyekszik meggyőzni a tagállamokat arról, hogy a hitel nem vakrepülés. A Politico ismertetése szerint a csomag hat részletben kerülne kifizetésre, és minden tétel előtt előzetes ellenőrzésekre kerülne sor, hogy a beszerzési és költési tervek megfelelnek-e a brüsszeli elvárásoknak. A védelmi kiadásoknál külön vizsgálnák, hogy a szerződések és a beruházási tervek elfogadhatók-e a Bizottság szemében. Mindezt azért hangsúlyozzák, mert állításuk szerint így akadályoznák meg, hogy „a bűnözők rátegyék a kezüket” a pénzre — bár a közelmúlt ukrajnai korrupciós botrányai után nem mindenki tekinti ezt megnyugtató garanciának.
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Emellett az uniós intézmények részletesen nyomon követnék, hová folyik a pénz, milyen katonai és pénzügyi támogatás érkezik Ukrajnába, és mire költi azt a kijevi kormány. A csomag három fő részből állna:
115 milliárd euró Ukrajna védelmi iparának finanszírozására öt éven keresztül,
50 milliárd euró közvetlen költségvetési kiadások fedezésére,
45 milliárd euró pedig egy tavaly felvett G7-es hitel törlesztésére menne.
A Politico szerint mindez még csak tervasztalon van, de a tét óriási: ha nem sikerül december 18-ig meggyőzni De Wevert, maradna a tagállami kasszák megcsapolása – vagyis pontosan az, amit szintén senki sem akar.