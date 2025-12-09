Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel orosz vagyon finanszírozás ukrajna

Leleplezték Brüsszel legújabb tervét: brutális kockázat, de megmentenék Zelenszkij hátsóját

2025. december 09. 16:25

Az uniós vezetők láthatóan egyre kétségbeesettebb megoldásokkal próbálják betömni Ukrajna mind gyorsabban táguló költségvetési lyukait. A legújabb elképzelés szerint Brüsszel immár a tagállamok pénzügyi garanciáira támaszkodva indítana százmilliárdos mentőakciót, miközben a kockázatot végső soron mindenki mással fizettetné meg.

2025. december 09. 16:25
null

Brüsszel új terve szerint egy gigantikus hitelcsomaggal mentené tovább Ukrajnát, a kockázatot azonban – a Politico által megszerzett adatok alapján – a tagállamokra terítené szét. A konstrukció lényege, hogy akár 210 milliárd eurónyi garanciát kellene vállalnia az uniós fővárosoknak, hogy fedezetet teremtsenek a felpörgetett ukrán finanszírozáshoz. A legnagyobb terhet Németország vinné a hátán: akár 52 milliárd eurót kellene állnia, ha a terv ebben a formában megy át.

Brüsszel a tagállamokra tolja az ukrán hitel kockázatát, miközben a befagyasztott orosz vagyonra épített terv több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
Brüsszel a tagállamokra tolja az ukrán hitel kockázatát, miközben a befagyasztott orosz vagyonra épített terv több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol
Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A helyzetet most az ukrán költségvetés újabb, 71,7 milliárdos hiánya teszi témává, amelyet Kijev csak további külső források bevonásával tudna elkerülni. Brüsszel mindezt tagállami garanciákra épített hitelkonstrukcióval kezelné, vagyis az uniós fővárosok viselnék a kockázatot egy olyan csomagért, amelyet papíron a befagyasztott orosz vagyon fedezete tartana egyben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel új trükkje: a „mindenki vállaljon kockázatot” megoldás

A Politico beszámolója szerint a Bizottság diplomatáknak mutatta be a részletes terveket, amelyek 165 milliárd eurós „reparációs hitellel” számolnak, az összeg cash-értéken a befagyasztott orosz vagyonra építve. 

Az EU-ban mintegy 185 milliárd eurónyi ilyen eszköz található a brüsszeli Euroclear számláin, további 25 milliárd pedig tagállami bankokban.

Azonban a pénzhez csak garanciával lehet hozzányúlni, és ez az, ami politikai vihart kavart. Belgium új miniszterelnöke, Bart De Wever attól tart, hogy országa végül egyedüliként viselné a felelősséget a visszafizetésben, hiszen a legtöbb orosz vagyon éppen náluk parkol. Ezért csak akkor hajlandó támogatni a hitelt, ha a tagállamok mind beszállnak a kockázatba.

Ezt is ajánljuk a témában

A Politico kiemeli: ha egyes országok – például „Kreml-barát” attitűdre hivatkozva Magyarország – nem csatlakoznak a garanciavállaláshoz, a többiek terhei tovább nőhetnek. 

Sőt, az is felmerült, hogy nem uniós országok segíthetnek be, bár Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszter már sietett közölni, hogy Oslo nem lelkes a gondolattól.

A helyzet annyira kényes, hogy a német kancellár, Friedrich Merz személyesen utazott Brüsszelbe, hogy győzködje De Wevert. 

Belgium különös aggodalma a befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdésében tagadhatatlan, és minden elképzelhető megoldásban úgy kell kezelni, hogy minden európai állam ugyanazt a kockázatot viselje

– mondta Merz a Politico szerint.

Brüsszel közben gondosan csomagolja a konstrukciót

A Bizottság igyekszik meggyőzni a tagállamokat arról, hogy a hitel nem vakrepülés. A Politico ismertetése szerint a csomag hat részletben kerülne kifizetésre, és minden tétel előtt előzetes ellenőrzésekre kerülne sor, hogy a beszerzési és költési tervek megfelelnek-e a brüsszeli elvárásoknak. A védelmi kiadásoknál külön vizsgálnák, hogy a szerződések és a beruházási tervek elfogadhatók-e a Bizottság szemében. Mindezt azért hangsúlyozzák, mert állításuk szerint így akadályoznák meg, hogy „a bűnözők rátegyék a kezüket” a pénzre — bár a közelmúlt ukrajnai korrupciós botrányai után nem mindenki tekinti ezt megnyugtató garanciának.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett az uniós intézmények részletesen nyomon követnék, hová folyik a pénz, milyen katonai és pénzügyi támogatás érkezik Ukrajnába, és mire költi azt a kijevi kormány. A csomag három fő részből állna:

  • 115 milliárd euró Ukrajna védelmi iparának finanszírozására öt éven keresztül,
  • 50 milliárd euró közvetlen költségvetési kiadások fedezésére,
  • 45 milliárd euró pedig egy tavaly felvett G7-es hitel törlesztésére menne.

A Politico szerint mindez még csak tervasztalon van, de a tét óriási: ha nem sikerül december 18-ig meggyőzni De Wevert, maradna a tagállami kasszák megcsapolása – vagyis pontosan az, amit szintén senki sem akar.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. december 09. 18:24
Úgy néz ki, hogy ha nem tudják összedobni a lóvét vagy nem sikerül az oroszok pénzét ellopni, Kijev kifut a pénzből, és a pfizerkurva sem tudja segíteni. Akkor konyec lesz nekik is, meg Brüsszelnek is. Ha a boszorkány mégis ellopja a pénzt, akkor a világbalhé elsöpri. Mintha kezdene kisütni a nap.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 09. 17:57
Ursula kérjen pénzt Zs - től és társaitól .
Válasz erre
1
0
pollip
•••
2025. december 09. 17:56 Szerkesztve
Készült elemzés a várható következményekről?????? Nem. Az oroszok nem fogják annyiban hagyni, plusz az EU elveszti hitelességét, hiszen ezen az alapon senkinek a pénze nincs biztonságban! Mi lesz, ha tömegesen kivonják az érintettek a pénzüket az európai bankokból?????
Válasz erre
2
0
edico
2025. december 09. 17:55
A történelem során, ahol Puszi Usi felbukkant minden lepusztult. Az EU is már csak vergődik. Ne engedjük tovább rombolni!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!