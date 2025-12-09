Leleplezték Brüsszel legújabb tervét: brutális kockázat, de megmentenék Zelenszkij hátsóját

Brüsszel új terve szerint egy gigantikus hitelcsomaggal mentené tovább Ukrajnát, a kockázatot azonban – a Politico által megszerzett adatok alapján – a tagállamokra terítené szét. A konstrukció lényege, hogy akár 210 milliárd eurónyi garanciát kellene vállalnia az uniós fővárosoknak, hogy fedezetet teremtsenek a felpörgetett ukrán finanszírozáshoz. A legnagyobb terhet Németország vinné a hátán: akár 52 milliárd eurót kellene állnia, ha a terv ebben a formában megy át.

Brüsszel a tagállamokra tolja az ukrán hitel kockázatát, miközben a befagyasztott orosz vagyonra épített terv több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol

Forrás: FREDERICK FLORIN / AFP

A helyzetet most az ukrán költségvetés újabb, 71,7 milliárdos hiánya teszi témává, amelyet Kijev csak további külső források bevonásával tudna elkerülni. Brüsszel mindezt tagállami garanciákra épített hitelkonstrukcióval kezelné, vagyis az uniós fővárosok viselnék a kockázatot egy olyan csomagért, amelyet papíron a befagyasztott orosz vagyon fedezete tartana egyben.