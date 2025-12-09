Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Abban nincs kérdés, hogy a jövő évi választás a Fidesz és a Tisza párharcáról fog szólni. Most már az is bizonyossá vált, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, de személyét illetően azonban nincs nagy egyetértés még ellenzéki oldalon sem. Hogy mit mutatnak a számok, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egy olyan kutatásnak a végeredményét mutatta be, amely a miniszterelnöki alkalmasságról kérdezte a választókat. Mráz szerint az adatok rámutatnak a választás tényleges kérdésére, vagyis arra, hogy kit akarnak a magyarok alkalmasnak Magyarország miniszterelnökének. Hozzátette, hogy a most lehetséges opciók között egyértelmű Orbán Viktor előnye.