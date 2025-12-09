Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv közvélemény-kutatás Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

2025. december 09. 07:46

A Tisza kapcsán egyre többször merül fel a kormányzóképesség kérdése. A kutatások erre is keresték a választ, aminek Magyar Péter nem fog örülni.

2025. december 09. 07:46
null
Mandiner
Mandiner

Abban nincs kérdés, hogy a jövő évi választás a Fidesz és a Tisza párharcáról fog szólni. Most már az is bizonyossá vált, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, de személyét illetően azonban nincs nagy egyetértés még ellenzéki oldalon sem. Hogy mit mutatnak a számok, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egy olyan kutatásnak a végeredményét mutatta be, amely a miniszterelnöki alkalmasságról kérdezte a választókat. Mráz szerint az adatok rámutatnak a választás tényleges kérdésére, vagyis arra, hogy kit akarnak a magyarok alkalmasnak Magyarország miniszterelnökének. Hozzátette, hogy a most lehetséges opciók között egyértelmű Orbán Viktor előnye.

Magyar Péter megítélése saját táborán belül sem egységes (Forrás: YouTube/képernyőkép)

G. Fodor Gábor az adatok kapcsán rávilágított egy fontos eltérésre. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ugyanis kiemelte, hogy az adatok alapján Magyar Péter alkalmasságának megítélése öt százalékponttal elmarad a Tisza támogatottságától, magyarán Magyar Pétert a pártján belül sem tartja mindenki alkalmasnak kormányfőnek. Mindkét elemző emlékeztetett, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók is hasonló eredményekkel álltak elő. Márz még egy további megállapítást tett ennek kapcsán:

Ez Karácsony Gergely karrierútjának egy jó hír, hogy vannak olyan Tisza szavazók, akik azt gondolják, hogy Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek. (...) Ha Karácsony Gergely elhiteti, hogy ő is Orbán Viktor ellenfele, és nehéz azzal vádolni, hogy Orbán Viktor barátja lenne, akkor Karácsony Gergelyéknek egy alternatív ellenzék építési lehetőség felmerül.

 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

states-2
2025. december 09. 08:49
Na pszichopeti készülhet, na nem 2026-ra, hanem 2030-ra, már ha addigra még ha kormányzóképes nem is, de intézménylakó és Napóleon könnyen lehet.
Válasz erre
0
0
sersem
•••
2025. december 09. 08:45 Szerkesztve
Sosem voltak kormányzóképesek. Akkor se, amikor MSZP, SZDSZ néven nyomultak, se akkor, amikor DK-n. Mindég is a nyugat gondolkodás nélküli gyarmati helytartó "elitjeként" működtek. Ez a tiszás faszkodás sem más.
Válasz erre
1
0
daermon
2025. december 09. 08:44
Egy picit off, de tegnap határozottan úgy éreztem, h. támadásba lendült "az Algoritmus" Nem győztem kixelni a fb-on a tiszás posztokat. Azt már megszoktam, h. "jobboldali" tartalmakat nem ajánl, de ez most más volt! Véletlen lenne?...
Válasz erre
2
0
gyozoporgorugasa
2025. december 09. 08:41
ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni" Akkor még mindig jobban jár mint viktor aki levegőt venni nem fog tudni.Hogy mitől?Lehet légzésprobléma.egy kilyukadt tüdő,egy vérrög. Reméljük bármelyik lesz,kiérnek idejében a mentők, egy óramúlva.
Válasz erre
0
1
