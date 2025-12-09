Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája, akit a TEK fogott el Budapesten
A Tisza kapcsán egyre többször merül fel a kormányzóképesség kérdése. A kutatások erre is keresték a választ, aminek Magyar Péter nem fog örülni.
Abban nincs kérdés, hogy a jövő évi választás a Fidesz és a Tisza párharcáról fog szólni. Most már az is bizonyossá vált, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, de személyét illetően azonban nincs nagy egyetértés még ellenzéki oldalon sem. Hogy mit mutatnak a számok, azt a Mestertervben beszéltük meg.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egy olyan kutatásnak a végeredményét mutatta be, amely a miniszterelnöki alkalmasságról kérdezte a választókat. Mráz szerint az adatok rámutatnak a választás tényleges kérdésére, vagyis arra, hogy kit akarnak a magyarok alkalmasnak Magyarország miniszterelnökének. Hozzátette, hogy a most lehetséges opciók között egyértelmű Orbán Viktor előnye.
G. Fodor Gábor az adatok kapcsán rávilágított egy fontos eltérésre. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója ugyanis kiemelte, hogy az adatok alapján Magyar Péter alkalmasságának megítélése öt százalékponttal elmarad a Tisza támogatottságától, magyarán Magyar Pétert a pártján belül sem tartja mindenki alkalmasnak kormányfőnek. Mindkét elemző emlékeztetett, hogy még a baloldali közvélemény-kutatók is hasonló eredményekkel álltak elő. Márz még egy további megállapítást tett ennek kapcsán:
Ez Karácsony Gergely karrierútjának egy jó hír, hogy vannak olyan Tisza szavazók, akik azt gondolják, hogy Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek. (...) Ha Karácsony Gergely elhiteti, hogy ő is Orbán Viktor ellenfele, és nehéz azzal vádolni, hogy Orbán Viktor barátja lenne, akkor Karácsony Gergelyéknek egy alternatív ellenzék építési lehetőség felmerül.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás