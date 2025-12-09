Ft
mikulás szezon Neubauer Katalin ajándékkártya karácsony

Biztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok

2025. december 09. 22:01

Az erős Mikulás-szezon után optimisták a kereskedők: ígéretesen indult a karácsonyi vásárlási hajrá.

2025. december 09. 22:01


A Mikulás előtti napokban a hazai kiskereskedelem látványosan jobb forgalmat produkált, mint tavaly ilyenkor – közölte a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. A kedvező tendencia alapján a kereskedők bíznak abban, hogy az idei karácsonyi vásárlási szezon is hozza a várt számokat.

Beindult a karácsonyi roham

Neubauer Katalin, a szövetség főtitkára szerint az elmúlt két hétben egyértelműen megindult a forgalom felfutása. A piac továbbra is erősen koncentrált, és azok a kiskereskedők teljesítenek a legjobban, akik személyes, közvetlen marketinggel tudják megszólítani a vásárlókat.

Idén meglepően erős volt a Mikulás-szezon, ez jó előjel a karácsonyra nézve is” 

– mondta.

A főtitkár rámutatott: továbbra is jól látszik a kettősség az online rendelések és a személyes vásárlások között. Az online vásárlók előre gondolkodnak, és a kiszállítási bizonytalanság miatt nem hagyják az utolsó hétre a rendelést. A karácsony előtti két hétben emiatt a fizikai boltok forgalma ugrik meg látványosan.

Emellett egyre népszerűbbek az élményajándékok, az élménykuponok és az ajándékkártyák, amelyeket később konkrét termékre váltanak be.

Az élelmiszeripari szereplőknek továbbra is komoly gondot okoz az árréssapka, amely nehezíti a gazdálkodást és visszafogja a szektor mozgásterét. Ezzel szemben a nem élelmiszer-kereskedők kedvezőbb adatokról számolnak be: náluk alacsony volt az áremelkedés, és biztatóan alakulnak az ünnepi eladások.

Visszaszorulóban a karácsony utáni cserehullám

Az utóbbi években egyre kevésbé jellemző a karácsony utáni roham, amikor a vásárlók tömegesen vitték vissza a nem megfelelő ajándékokat. A kereskedelmi szövetség szerint ez a tudatosabb vásárlásnak és az ajándékkártyák terjedésének is köszönhető.

Nyitókép: Michael Nguyen / NurPhoto / AFP

 

