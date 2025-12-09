Biztatóan alakulnak a karácsonyi fogyasztási adatok

A főtitkár rámutatott: továbbra is jól látszik a kettősség az online rendelések és a személyes vásárlások között. Az online vásárlók előre gondolkodnak, és a kiszállítási bizonytalanság miatt nem hagyják az utolsó hétre a rendelést. A karácsony előtti két hétben emiatt a fizikai boltok forgalma ugrik meg látványosan.

Emellett egyre népszerűbbek az élményajándékok, az élménykuponok és az ajándékkártyák, amelyeket később konkrét termékre váltanak be.

Az élelmiszeripari szereplőknek továbbra is komoly gondot okoz az árréssapka, amely nehezíti a gazdálkodást és visszafogja a szektor mozgásterét. Ezzel szemben a nem élelmiszer-kereskedők kedvezőbb adatokról számolnak be: náluk alacsony volt az áremelkedés, és biztatóan alakulnak az ünnepi eladások.

Visszaszorulóban a karácsony utáni cserehullám

Az utóbbi években egyre kevésbé jellemző a karácsony utáni roham, amikor a vásárlók tömegesen vitték vissza a nem megfelelő ajándékokat. A kereskedelmi szövetség szerint ez a tudatosabb vásárlásnak és az ajándékkártyák terjedésének is köszönhető.