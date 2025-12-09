Miért Magyarország a „józan ész oázisa”? – A University of Austin dékánja minden kérdést tisztába tett (VIDEÓ)

Miért Magyarország a „józan ész oázisa”, és hogyan indult innen az a projekt, amely ma az amerikai konzervatív akadémiai megújulás egyik központja?

Patrick Grey, a The University of Austin bölcsészettudományi dékánja arról beszélt, hogyan adott számára erőt az MCC-nél töltött egy év. A woke-nyomás, a kultúrharc és a nyugati egyetemek válsága helyett arról beszéltünk, hogyan lehet visszatérni a klasszikusokhoz, a valódi tudáshoz és az érdemi vitákhoz – olvasható Szalai Zoltán alább megtekinthető videójának leírásában.

