Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bölcsészettudományi The University of Austin dékán kultúrharc Magyarország

Miért Magyarország a „józan ész oázisa”? – A University of Austin dékánja minden kérdést tisztába tett (VIDEÓ)

2025. december 09. 22:32

A szakértőt a Mandiner lapigazgatója, Szalai Zoltán kérdezte.

2025. december 09. 22:32
null

Miért Magyarország a „józan ész oázisa”, és hogyan indult innen az a projekt, amely ma az amerikai konzervatív akadémiai megújulás egyik központja?
Patrick Grey, a The University of Austin bölcsészettudományi dékánja arról beszélt, hogyan adott számára erőt az MCC-nél töltött egy év. A woke-nyomás, a kultúrharc és a nyugati egyetemek válsága helyett arról beszéltünk, hogyan lehet visszatérni a klasszikusokhoz, a valódi tudáshoz és az érdemi vitákhoz – olvasható Szalai Zoltán alább megtekinthető videójának leírásában.

Nyitókép: Pixabay

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!