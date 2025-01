Ez már a jövő: elsőként az ELTE üzleti képzéseiben kezdik oktatni a mesterséges intelligenciát

Egy speciális kurzus a generatív mesterséges intelligencia felelős és etikus használatára készíti fel a hallgatókat, olyan készségeket adva nekik, amelyek komoly versenyelőnyt biztosítanak számukra a munkaerőpiacon. Margitay Tihamér, az ELTE Gazdaságtudományi Karának dékánja az InfoRádióban elmondta: az MI-oktatás teljesen alkalmazásfókuszú lesz. Azt tanítják majd többek között a hallgatóknak, hogy a gazdasági problémák megoldásában milyen alkalmazásokat és hogyan célszerű használni.

A beszélgetés során felidézték, hogy az ELTE Gazdaságtudományi Kara (GTK) 2024 nyarán döntött arról, hogy integrálja a mesterséges intelligenciát saját oktatási programjába.

A kezdeményezés legfőbb célja, hogy az alapismeretek mellett az MI-rendszerek gyakorlati alkalmazásában is jártasságot szerezzenek a hallgatók.

Az első lépés az oktatók felkészítése volt, akik ennek köszönhetően nemcsak a képzés során, hanem később a tantárgyak fejlesztésénél és kutatómunkájukban is eredményesen tudják használni az MI-t. Ehhez a GTK egy kézikönyvet is készített az MI etikus és hatékony alkalmazásának irányelveiről. Ezzel párhuzamosan elkészült az a tananyag is, amellyel az MI-technológiák alapjait és felhasználási módjait tanulhatják meg a hallgatók – ismertette a lépéseket a kar dékánja.

A gyakorlatra helyezik a fókuszt

Margitay úgy fogalmazott, a márciusban, az üzleti képzésekben induló mesterséges intelligencia oktatásban a közvetlen felhasználások kerülnek fókuszba, vagyis a gyakorlatban nem a mesterséges intelligenciát vagy annak történetét fogják tanítani, hanem azt, hogy

a gazdasági problémák megoldásában milyen alkalmazásokat és hogyan célszerű használni,

illetve az esetleges buktatókra is felkészítik a hallgatókat.

A dékán hozzátette: a tanulók így megtudhatják, hogyan lehet a legjobb eredményt elérni az emberi ismeretek és a mesterséges intelligencia kombinálásával. „Az egész program egy projektfeladat része, gyakorlatilag egy szakdolgozat keretében valósul meg” – magyarázta az egyetemi tanár.

Margitay Tihamér kitért arra is, hogy az MI egyik leghasznosabb funkciójának azt tartja, hogy adott tananyagból feleletválasztós kérdéseket is tud készíteni, de ezen kívül ppt-ket (powerpointos prezentációkat) csinál, korrektúrázza a szövegeket, ellenőrzi, hogy megfelelő-e a gondolati struktúra.