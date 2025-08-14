Sehol & valahol

A. I. – olvasom egy öreg, megkopott tégla feliratát Vászoly templomkertjének falán. Düledezik a kőfal, egyre foghíjasabb, a tetején már szabadon mozognak a darabjai – akár még haza is vihetnék egyet emlékül, de persze hogy nem teszem. Jó helye van ott. Ott van a helye. Kijelöltetett az már rég, száz vagy kétszáz éve, nem mozdult onnan egy tapodtat sem. A. I., az egykori téglásmester téglája ott volt és ott van a falban, elválasztva és védelmezve a templom kertjét a külvilágtól, az örököt a mulandóságtól, a szakralitást a mindennapiságtól. A. I. téglája ott van. Valahol van. Otthon van.