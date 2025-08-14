Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
küzdelem értelem Fa Nándor mesterséges intelligencia mesterszakács

Sehol & valahol

2025. augusztus 14. 05:20

A. I. – olvasom egy öreg, megkopott tégla feliratát Vászoly templomkertjének falán.

2025. augusztus 14. 05:20
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

A. I. – olvasom egy öreg, megkopott tégla feliratát Vászoly templomkertjének falán. Düledezik a kőfal, egyre foghíjasabb, a tetején már szabadon mozognak a darabjai – akár még haza is vihetnék egyet emlékül, de persze hogy nem teszem. Jó helye van ott. Ott van a helye. Kijelöltetett az már rég, száz vagy kétszáz éve, nem mozdult onnan egy tapodtat sem. A. I., az egykori téglásmester téglája ott volt és ott van a falban, elválasztva és védelmezve a templom kertjét a külvilágtól, az örököt a mulandóságtól, a szakralitást a mindennapiságtól. A. I. téglája ott van. Valahol van. Otthon van. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!