„Az országnak pont erre van szüksége. Sőt Európának is. Egy olyan »miniszterelnökre«, aki a gazt a napraforgótól nem tudja megkülönböztetni, de azt mindennap tudja melyik a »jó oldala« amiről fotózni kell. Fel tudnánk fogni, hogy mi a különbség egy influenszer és egy miniszterelnök pozíciója között???

Komolyan, ahogy egy komment írja alatta »végre nekünk egy vagány miniszterelnök kell«... Nem, nekem nem egy smúzoló szépfiú kell. Nekem egy olyan ember kell, aki olyan komplexitásokat átlát, mint amilyen komplex ma a világ.

Az AI veszélyei, a világunk iszlámosítása, az egyre növekvő terrorizmus, a gendertelenség, a családok gúnyolása. Nekem nem egy Big Brothers Watching show kell, mint kampány, hanem valami minimumként felmutatott TERV. Tudom, radikális gondolat.”