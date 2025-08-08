Ft
Pont Magyar Péterre van szüksége az országnak

2025. augusztus 08. 19:43

Sőt Európának is.

2025. augusztus 08. 19:43
Gulyás Virág
Gulyás Virág
„Az országnak pont erre van szüksége. Sőt Európának is. Egy olyan »miniszterelnökre«, aki a gazt a napraforgótól nem tudja megkülönböztetni, de azt mindennap tudja melyik a »jó oldala« amiről fotózni kell. Fel tudnánk fogni, hogy mi a különbség egy influenszer és egy miniszterelnök pozíciója között???

Komolyan, ahogy egy komment írja alatta »végre nekünk egy vagány miniszterelnök kell«... Nem, nekem nem egy smúzoló szépfiú kell. Nekem egy olyan ember kell, aki olyan komplexitásokat átlát, mint amilyen komplex ma a világ.

Az AI veszélyei, a világunk iszlámosítása, az egyre növekvő terrorizmus, a gendertelenség, a családok gúnyolása. Nekem nem egy Big Brothers Watching show kell, mint kampány, hanem valami minimumként felmutatott TERV. Tudom, radikális gondolat.”

***

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

states-2
2025. augusztus 08. 21:06
A futóbolondra éppen most számolt rá tízet a 3 százalékos lakáskamat.
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 08. 21:06
Közben rájöttem, honnan ismerős a faszi: youtube.com/watch?v=HoC5DpllYcU
Titi
2025. augusztus 08. 21:03
Először is,ez a takony a brüsszeli csavargók bábja lenne,elköszönhetnénk minden jóléti intézkedéstől.Másodszor,szerintem egy idő után önállósítaná magát,mert ugye annyira már megismertük,hogy neki aztán ne mondja meg senki,hogy mit csináljon.Harmadszor,képzeljük el ezt a macskajancsit egy véresen komoly tárgyaláson.Ha a partnere olyat mond,ami nem tetszik neki,kirohan,vagy a testőreivel kihajíttatja a másik felet?Hogyan tartana nemzetközi sajtótájékoztatót?Ha neki nem tetsző kérdést tenne fel egy riporter,ugyanolyan stílusban sértegetné,mint itthon teszi?Kivágna egy hisztit,hogy xy sajtótájékoztatóján több riporter volt?Ez egy sértett,bosszúszomjas ember,akit nem érdekel senki,csak meg akarja mutatni azoknak,akik megunva a vállalhatatlan viselkedését,kivágták,mint a macskát,hogy ő igenis "nagy ember",nem érdemelték meg őkelmét.Csak magával foglalkozik,hogyan akar ez bennünket képviselni?Nagyon jól gondolja meg mindenki,kire szavaz jövőre,mert pillanatok alatt tönkre tesz mindent!
mirage-2
2025. augusztus 08. 20:36
Minden értelmes fiatalnak ! Ha nem akartok sehova se jutni az életbe Hajrá csak egyétek a csimpánz dumáját biztos sehova nem jutottok. Ki kell járni a majkára a krubira az azariára meg a ssire üvölcsetek hogy mocskos fidesz és biztos itt döglötök meg. Olyan soba nem lesz hogy munka nélkül minden héten kapjatok egy fél kiló kokót meg másfél liter wiskit ja meg nem 3% os lakást hanem ingyen vagy még fizessenek is hogy oda járjatok szarni ÉBRESZTŐ !!!!!!!!!
