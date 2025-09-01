Ez elképesztő: Orbán Viktort hibáztatják Herschel bácsi eltűnéséért

Kié a kultúra és mi az a kultúrharc? Avagy meg kell szabadítani a kultúránkat a megszállás alól
Kacsoh Dániel Megadja Gábort és Tősér Ádám filmrendezőt kérdezte Tusványoson.
A The Guardianban megjelent véleménycikk szerint Christopher Rufo Orbán Viktor magyarországi módszereit példaként állítja az amerikai konzervatívok elé, hangsúlyozva az állami beavatkozást a kultúra és oktatás alakításában.
Sidney Blumenthal véleménycikke a Cracker Barrel étteremlánc logóváltása körül kirobbant amerikai jobboldali kultúrharcot elemzi, kiemelve Donald Trump és Donald Trump Jr. támadásait, valamint Christopher Rufo szerepét, aki a magyarországi Danube Institute-nál töltött időből merített inspirációt Orbán Viktor kultúrharcos stratégiájához hasonlóan – írja a The Guardian.
Blumenthal szerint a jobboldali szereplők, mint Rufo és Stephen Miller, a vállalatokat és intézményeket eszközként használják a politikai hatalom megszerzésére, miközben cinikusan manipulálják a közvéleményt. Rufo Orbán magyarországi módszereit példaként állítja az amerikai konzervatívok elé, hangsúlyozva az állami beavatkozást a kultúra és oktatás alakításában.
A VG beszámolója szerint a Cracker Barrel augusztus 18-án mutatta be megújított arculatát, amelyből eltűnt az ikonikus Herschel bácsi kabalafigura. A Cracker Barrel több mint 650 étteremmel az Egyesült Államok egyik legismertebb vendéglátó-hálózata, így minden változtatás identitáskérdéssé válik. A vita mostanra politikai színezetet is kapott, miután Trump a régi logó visszahozását egyfajta „Make Cracker Barrel Great Again”-ként állította be.
