Ez elképesztő: Orbán Viktort hibáztatják Herschel bácsi eltűnéséért

Sidney Blumenthal véleménycikke a Cracker Barrel étteremlánc logóváltása körül kirobbant amerikai jobboldali kultúrharcot elemzi, kiemelve Donald Trump és Donald Trump Jr. támadásait, valamint Christopher Rufo szerepét, aki a magyarországi Danube Institute-nál töltött időből merített inspirációt Orbán Viktor kultúrharcos stratégiájához hasonlóan – írja a The Guardian.

Blumenthal szerint a jobboldali szereplők, mint Rufo és Stephen Miller, a vállalatokat és intézményeket eszközként használják a politikai hatalom megszerzésére, miközben cinikusan manipulálják a közvéleményt. Rufo Orbán magyarországi módszereit példaként állítja az amerikai konzervatívok elé, hangsúlyozva az állami beavatkozást a kultúra és oktatás alakításában.

A VG beszámolója szerint a Cracker Barrel augusztus 18-án mutatta be megújított arculatát, amelyből eltűnt az ikonikus Herschel bácsi kabalafigura. A Cracker Barrel több mint 650 étteremmel az Egyesült Államok egyik legismertebb vendéglátó-hálózata, így minden változtatás identitáskérdéssé válik. A vita mostanra politikai színezetet is kapott, miután Trump a régi logó visszahozását egyfajta „Make Cracker Barrel Great Again”-ként állította be.