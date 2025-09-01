Ft
09. 01.
hétfő
kultúrharc étteremlánc Donald Trump Danube Institute Orbán Viktor

Ez elképesztő: Orbán Viktort hibáztatják Herschel bácsi eltűnéséért

2025. szeptember 01. 11:17

A The Guardianban megjelent véleménycikk szerint Christopher Rufo Orbán Viktor magyarországi módszereit példaként állítja az amerikai konzervatívok elé, hangsúlyozva az állami beavatkozást a kultúra és oktatás alakításában.

2025. szeptember 01. 11:17
null

Sidney Blumenthal véleménycikke a Cracker Barrel étteremlánc logóváltása körül kirobbant amerikai jobboldali kultúrharcot elemzi, kiemelve Donald Trump és Donald Trump Jr. támadásait, valamint Christopher Rufo szerepét, aki a magyarországi Danube Institute-nál töltött időből merített inspirációt Orbán Viktor kultúrharcos stratégiájához hasonlóan – írja a The Guardian.

Blumenthal szerint a jobboldali szereplők, mint Rufo és Stephen Miller, a vállalatokat és intézményeket eszközként használják a politikai hatalom megszerzésére, miközben cinikusan manipulálják a közvéleményt. Rufo Orbán magyarországi módszereit példaként állítja az amerikai konzervatívok elé, hangsúlyozva az állami beavatkozást a kultúra és oktatás alakításában.

A VG beszámolója szerint a Cracker Barrel augusztus 18-án mutatta be megújított arculatát, amelyből eltűnt az ikonikus Herschel bácsi kabalafigura.  A Cracker Barrel több mint 650 étteremmel az Egyesült Államok egyik legismertebb vendéglátó-hálózata, így minden változtatás identitáskérdéssé válik. A vita mostanra politikai színezetet is kapott, miután Trump a régi logó visszahozását egyfajta „Make Cracker Barrel Great Again”-ként állította be.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

