Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Moszkva szankciók világkereskedelem

Ma 34 vállalat vezetőjével érkeztünk Moszkvába

2025. december 09. 21:46

Nemcsak azt kell nézni, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog érkezni.

2025. december 09. 21:46
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Gólerősnek kell lennünk: a háború egyszer véget ér, így a szankciók sem lesznek mindig velünk. Ez hatalmas lehetőségeket hozhat majd és a világkereskedelem is új lendületet fog kapni.  Ma 34 vállalat vezetőjével érkeztünk Moszkvába, mert nemcsak azt kell nézni, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog érkezni.”

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akosb
2025. december 09. 23:08
cirmos 2025. december 09. 21:55 • Szerkesztve toppantsál mellé te bohóc!
Válasz erre
1
0
cirmos
•••
2025. december 09. 21:55 Szerkesztve
aztán majd valamikor valahonnan megtudjuk, hogy mit csináltatok, mert nektek hinni sajnos nem lehet. teljesen alámentek az agresszor diktátornak, szégyen! verd ki lavrovnak, hátha kapsz egy kecót aszad melett, szükséged lesz rá! putyin mészáros lőrince, ennyi vagy!
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!