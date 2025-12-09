Ft
12. 09.
kedd
Európa Ukrajna orosz-ukrán háború Hollandia

Még intenzívebb támogatás Ukrajnának – a sajtóban kampányol a háború mellett a holland diplomata

2025. december 09. 18:32

Az Európai Unió nukleáris fegyverarzenáljának megerősítését is sürgette.

2025. december 09. 18:32


Kees Klompenhouwer holland diplomata, korábban Hollandia csehországi nagykövete az ukrán sajtóban publikált véleménycikkében azt ecsetelte, hogy 

Európának fel kell készülnie egy intenzív, hosszú háborúra, valamint meg kell erősítenie nukleáris fegyverarzenálját.

Klompenhouwer jelenleg az EU Ukrajnát segítő koordinációs bizottságának a tagja, és szerinte Európának a jelenleginél még erőteljesebben kellene támogatnia Ukrajnát az oroszok elleni háborúban. A cikkben azt írja, Európa taktikai célja berendezkedni egy hosszútávú, intenzív háborúra, amihez elengedhetetlen Ukrajna bevonásával egy megfelelő, önálló hírszerzést kiépíteni, és megerősíteni saját nukleáris erejét. A diplomata szerint ennek érdekében könnyebbé kell tenni a brit és francia nukleáris erők európai telepítését, szükség esetén más NATO-országok nukleáris hordozó képességű repülőgépeivel együtt.

Vlagyimir Putyin pár napja az amerikai különmegbízott Steve Witkoff-fal folytatott tárgyalása előtt az Európai Unió vezetőinek üzent, akik szerinte szándékosan szabotálják a béke létrejöttét. Figyelmeztetett, Oroszország nem akarja megtámadni Európát, de ha az európaiak háborút kezdeményeznek, Moszkva nem lesz olyan kíméletes, mint Ukrajnával szemben.

Nyitókép: Ed JONES / AFP

tapir32
2025. december 09. 20:01 Szerkesztve
Ukrajnát le kell fegyverezni és a békés építés útjára terelni. A béke és a megegyezés nagyhatalmi politikai döntés eredménye lesz és Ukrajnának csak annyi szerepe lesz a dologban hogy elfogadja a "nagyok" döntését. Az EU ideig-óráig ellenáll de nem sokáig. Trumpnak nagyon erős lapjai vannak az oroszokkal és az ukránokkal szemben. Trump Kínával kötött egyezménye ill a szankciói oroszországgal szemben erős pozícióba helyezték Trumpot. Az EU-t Trump jól láthatóan semmibe veszi. Az EU szankciói semmit nem értek Oroszországgal szemben a Trumpéi viszont hatásosak. Ami most folyik az egy színjáték, hogy "csinos" legyen a trumpi diktátum és ne vezessen Ukrajnában polgárháborúhoz. Az EU csak díszlet.
tapir32
2025. december 09. 19:47
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
egonsamu-2
2025. december 09. 19:46
Klumpenhaver ne kampányoljon, hanem siessen meghalni az ukrán frontra! Mindenkinek jobb lenne, ha így tesz.
steinamanger-2
2025. december 09. 19:44 Szerkesztve
Sajnos igaza van, Oroszországtól senki nincs biztonságban. Ukrajna is lemondott az atomfegyverekről és hogy járt. Legékesebb példa.
