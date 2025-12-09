Még intenzívebb támogatás Ukrajnának – a sajtóban kampányol a háború mellett a holland diplomata

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Az Európai Unió nukleáris fegyverarzenáljának megerősítését is sürgette.
Kees Klompenhouwer holland diplomata, korábban Hollandia csehországi nagykövete az ukrán sajtóban publikált véleménycikkében azt ecsetelte, hogy
Európának fel kell készülnie egy intenzív, hosszú háborúra, valamint meg kell erősítenie nukleáris fegyverarzenálját.
Klompenhouwer jelenleg az EU Ukrajnát segítő koordinációs bizottságának a tagja, és szerinte Európának a jelenleginél még erőteljesebben kellene támogatnia Ukrajnát az oroszok elleni háborúban. A cikkben azt írja, Európa taktikai célja berendezkedni egy hosszútávú, intenzív háborúra, amihez elengedhetetlen Ukrajna bevonásával egy megfelelő, önálló hírszerzést kiépíteni, és megerősíteni saját nukleáris erejét. A diplomata szerint ennek érdekében könnyebbé kell tenni a brit és francia nukleáris erők európai telepítését, szükség esetén más NATO-országok nukleáris hordozó képességű repülőgépeivel együtt.
Vlagyimir Putyin pár napja az amerikai különmegbízott Steve Witkoff-fal folytatott tárgyalása előtt az Európai Unió vezetőinek üzent, akik szerinte szándékosan szabotálják a béke létrejöttét. Figyelmeztetett, Oroszország nem akarja megtámadni Európát, de ha az európaiak háborút kezdeményeznek, Moszkva nem lesz olyan kíméletes, mint Ukrajnával szemben.
