Még intenzívebb támogatás Ukrajnának – a sajtóban kampányol a háború mellett a holland diplomata

Kees Klompenhouwer holland diplomata, korábban Hollandia csehországi nagykövete az ukrán sajtóban publikált véleménycikkében azt ecsetelte, hogy

Európának fel kell készülnie egy intenzív, hosszú háborúra, valamint meg kell erősítenie nukleáris fegyverarzenálját.

Klompenhouwer jelenleg az EU Ukrajnát segítő koordinációs bizottságának a tagja, és szerinte Európának a jelenleginél még erőteljesebben kellene támogatnia Ukrajnát az oroszok elleni háborúban. A cikkben azt írja, Európa taktikai célja berendezkedni egy hosszútávú, intenzív háborúra, amihez elengedhetetlen Ukrajna bevonásával egy megfelelő, önálló hírszerzést kiépíteni, és megerősíteni saját nukleáris erejét. A diplomata szerint ennek érdekében könnyebbé kell tenni a brit és francia nukleáris erők európai telepítését, szükség esetén más NATO-országok nukleáris hordozó képességű repülőgépeivel együtt.