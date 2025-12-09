Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Euractiv Euronews Andrej Babis Politico Orbán Viktor Európai Unió miniszterelnök

Populista milliárdos, Orbán 2.0, fejfájás Brüsszelnek – így számolt be az európai média Andrej Babis kinevezéséről

2025. december 09. 20:54

Az uniós média szerint Orbán Viktor és Robert Fico újabb szövetségest kapott a Brüsszel elleni harcban.

2025. december 09. 20:54
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a cseh köztársasági elnök kedden kormányfővé nevezte ki Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Orbán Viktor az elsők között gratulált a visszatérő miniszterelnöknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Összegyűjtöttük, hogyan reagált az európai média a konzervatív politikus kinevezésére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Szinte az összes médiafelület kiemelte Babiš jó kapcsolatát Orbán Viktorral, aki a cseh miniszterelnök személyében most újabb kormányfőt tudhat szövetségesének Brüsszelben.

Az új cseh miniszterelnök, Andrej Babis tovább erősíti Brüsszel fejfájását a populisták miatt”

– írta a kormányfő megválasztásáról szóló hír címében a Politico. A lap kiemeli: „Andrej Babiš számos kérdésben a magyar miniszterelnök Orbán Viktor és a szlovák kormányfő Robert Fico oldalára állhat.”

A cikk hozzáteszi, „brüsszeli ellenfelei attól tartanak, hogy az európai szinten kialakítható szövetségei Közép-Európát unió-ellenes irányba billenthetik. Orbán Viktorral és Robert Ficóval együtt Babiš képes lehet megakadályozni a brüsszeli jogalkotási gépezet működését a legfontosabb ügyekben” – írják.

Az Euractivban „populista milliárdosként” hivatkoznak rá, és a kormánykoalíciót egy „szuverenista központú szereplőként” vázolják fel, amely Brüsszelben az EU-szkeptikus oldalon foglalhat állást.

Felhívják a figyelmet, hogy Babisék álláspontja szerint az EU-nak határokat kell szabni, és „nem hozhat olyan döntéseket, amelyekkel átlépi a tagállamok vörös vonalait”. A cikk hangsúlyozza, hogy Babis zéró toleranciát fog hirdetni az illegális migrációval szemben, és elutasítja a migrációs paktumot.

Az Euronews mindezek mellett azt emeli ki, hogy a kormányváltással Csehország is átveheti Magyarország és Szlovákia álláspontját a háborúban, és felhagy Ukrajna katonai támogatásával. Az Euronews-on elemző cikk is megjelent, amelyben a szerző azt fejtegeti, az újonnan megválasztott Andrej Babis vajon „Orbán 2.0?”, avagy miben hasonlít, vagy miben különbözik a magyar miniszterelnöktől.

Nyitókép: AFP/LUKAS KABON

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
•••
2025. december 09. 21:52 Szerkesztve
Babisnak hárompárti koalícióban kell lavíroznia. Ficonak is ez a "baja". Orbánnak nem lesz ilyen gondja. Neki semmilyen gondja nem lesz. Ja, el kell majd döntenie kinek küld beszélőt, mert a szabályok szerint 2 felnőtt és két gyerek látogatója lehet egy alkalommal.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 09. 21:37
Minden egyes illegális migráns egy-egy szög Európa koporsójába. Illegális bevándorló nem kell! Nem elvárható, hogy bízzunk az olyan emberekben akik már az országunkba is törvénysértés árán jutottak. Miért bíznánk abban, hogy az ilyen alakok betartják majd a törvényeinket? Miért bíznánk olyanokban, akik euró ezreket fizetnek az embercsempészeknek, hogy illegálisan bejöhessenek a EU-ba? Ezek megélhetésért jönnek és nem akarják betartani a törvényeinket! Miért támogatnánk az európaiak segítségével visszaélőket? Magyarországon az illegális határátlépés bűncselekménynek számít. Magyarországon az illegális migránsok büntetésre számíthatnak.
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2025. december 09. 21:28
Remélem nem olyan Janus arcú lesz, mint Fico. A következő ET ülésen kiderül.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 09. 21:22
Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!