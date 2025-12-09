Populista milliárdos, Orbán 2.0, fejfájás Brüsszelnek – így számolt be az európai média Andrej Babis kinevezéséről

„Újra a fedélzeten” – Orbán Viktor az elsők között gratulált Andrej Babis kinevezéséhez
„Visszatért egy régi szövetséges” – fogalmazott a kormányfő.
Az uniós média szerint Orbán Viktor és Robert Fico újabb szövetségest kapott a Brüsszel elleni harcban.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a cseh köztársasági elnök kedden kormányfővé nevezte ki Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét. Orbán Viktor az elsők között gratulált a visszatérő miniszterelnöknek.
Összegyűjtöttük, hogyan reagált az európai média a konzervatív politikus kinevezésére.
Szinte az összes médiafelület kiemelte Babiš jó kapcsolatát Orbán Viktorral, aki a cseh miniszterelnök személyében most újabb kormányfőt tudhat szövetségesének Brüsszelben.
Az új cseh miniszterelnök, Andrej Babis tovább erősíti Brüsszel fejfájását a populisták miatt”
– írta a kormányfő megválasztásáról szóló hír címében a Politico. A lap kiemeli: „Andrej Babiš számos kérdésben a magyar miniszterelnök Orbán Viktor és a szlovák kormányfő Robert Fico oldalára állhat.”
A cikk hozzáteszi, „brüsszeli ellenfelei attól tartanak, hogy az európai szinten kialakítható szövetségei Közép-Európát unió-ellenes irányba billenthetik. Orbán Viktorral és Robert Ficóval együtt Babiš képes lehet megakadályozni a brüsszeli jogalkotási gépezet működését a legfontosabb ügyekben” – írják.
Az Euractivban „populista milliárdosként” hivatkoznak rá, és a kormánykoalíciót egy „szuverenista központú szereplőként” vázolják fel, amely Brüsszelben az EU-szkeptikus oldalon foglalhat állást.
Felhívják a figyelmet, hogy Babisék álláspontja szerint az EU-nak határokat kell szabni, és „nem hozhat olyan döntéseket, amelyekkel átlépi a tagállamok vörös vonalait”. A cikk hangsúlyozza, hogy Babis zéró toleranciát fog hirdetni az illegális migrációval szemben, és elutasítja a migrációs paktumot.
Az Euronews mindezek mellett azt emeli ki, hogy a kormányváltással Csehország is átveheti Magyarország és Szlovákia álláspontját a háborúban, és felhagy Ukrajna katonai támogatásával. Az Euronews-on elemző cikk is megjelent, amelyben a szerző azt fejtegeti, az újonnan megválasztott Andrej Babis vajon „Orbán 2.0?”, avagy miben hasonlít, vagy miben különbözik a magyar miniszterelnöktől.
