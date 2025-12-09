Populista milliárdos, Orbán 2.0, fejfájás Brüsszelnek – így számolt be az európai média Andrej Babis kinevezéséről

– írta a kormányfő megválasztásáról szóló hír címében a Politico. A lap kiemeli: „Andrej Babiš számos kérdésben a magyar miniszterelnök Orbán Viktor és a szlovák kormányfő Robert Fico oldalára állhat.”

A cikk hozzáteszi, „brüsszeli ellenfelei attól tartanak, hogy az európai szinten kialakítható szövetségei Közép-Európát unió-ellenes irányba billenthetik. Orbán Viktorral és Robert Ficóval együtt Babiš képes lehet megakadályozni a brüsszeli jogalkotási gépezet működését a legfontosabb ügyekben” – írják.

Az Euractivban „populista milliárdosként” hivatkoznak rá, és a kormánykoalíciót egy „szuverenista központú szereplőként” vázolják fel, amely Brüsszelben az EU-szkeptikus oldalon foglalhat állást.

Felhívják a figyelmet, hogy Babisék álláspontja szerint az EU-nak határokat kell szabni, és „nem hozhat olyan döntéseket, amelyekkel átlépi a tagállamok vörös vonalait”. A cikk hangsúlyozza, hogy Babis zéró toleranciát fog hirdetni az illegális migrációval szemben, és elutasítja a migrációs paktumot.

Az Euronews mindezek mellett azt emeli ki, hogy a kormányváltással Csehország is átveheti Magyarország és Szlovákia álláspontját a háborúban, és felhagy Ukrajna katonai támogatásával. Az Euronews-on elemző cikk is megjelent, amelyben a szerző azt fejtegeti, az újonnan megválasztott Andrej Babis vajon „Orbán 2.0?”, avagy miben hasonlít, vagy miben különbözik a magyar miniszterelnöktől.