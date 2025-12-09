Ft
internazionale Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai ezt is bevágta: a hajrában győzött a Liverpool az Inter otthonában! (VIDEÓ)

2025. december 09. 22:59

A magyar válogatott csapatkapitánya a PSV után az Internazionale ellen is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést.

2025. december 09. 22:59
null

A legutóbbi, PSV Eindhoven elleni vesztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az Internazionale otthonában is betalált Szoboszlai Dominik. A Liverpool kulcsembere a meccs hajrájában, a 88. percben büntette meg Alessandro Bastoni butaságát, aki a kapunak háttal húzta meg Florian Wirtzet a tizenhatoson belül – a német alaposan rá is játszott, de a játékvezető végül videózást követően befújta a büntetőt. Amelyet a keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában Szoboszlai végzett el, méghozzá rendkívül magabiztosan: a kapu bal oldalába vágta, Yann Sommernek esélyt sem adva!

Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP

Sróf
2025. december 09. 23:48
Szoboszlai önmagában szart se ér, mindez sosem sikerülhetett volna Magyar Péter nélkül.
ekeke1
2025. december 09. 23:34
Mindig hasznos egy erős ellenféllel szemben a BL-ben idegenben győzni. De ez a mai három pont az Inter ellen kellett mint a falat kenyér. Legalább egy időre visszafogja a Salah-t ajnározó ellendrukkereket. Az pedig hogy Szoboszlai rúgta a győztes gólt, cseresznye a habon.
hgyulap
2025. december 09. 23:30
A kapus szempontjából kell nézni! A jobb oldalába vágta. Örülök.
Halder_1899
2025. december 09. 23:05
Szép volt, kellett ez a győzelem.
