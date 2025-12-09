Szoboszlai ezt is bevágta: a hajrában győzött a Liverpool az Inter otthonában! (VIDEÓ)

A legutóbbi, PSV Eindhoven elleni vesztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az Internazionale otthonában is betalált Szoboszlai Dominik. A Liverpool kulcsembere a meccs hajrájában, a 88. percben büntette meg Alessandro Bastoni butaságát, aki a kapunak háttal húzta meg Florian Wirtzet a tizenhatoson belül – a német alaposan rá is játszott, de a játékvezető végül videózást követően befújta a büntetőt. Amelyet a keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában Szoboszlai végzett el, méghozzá rendkívül magabiztosan: a kapu bal oldalába vágta, Yann Sommernek esélyt sem adva!

🚨 CHAMPIONS LEAGUE! ✨



SZOBOSZLAI DOES NOT MISS! 🇭🇺



Inter 0-1 Liverpool



🎥 @B8rja pic.twitter.com/FLAnpJ1EAl — Polymarket FC (@PolymarketFC) December 9, 2025