Szoboszlai ezt is bevágta: a hajrában győzött a Liverpool az Inter otthonában! (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik góljával nyert BL-rangadót a Liverpool Milánóban!
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
A magyar válogatott csapatkapitánya a PSV után az Internazionale ellen is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést.
A legutóbbi, PSV Eindhoven elleni vesztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az Internazionale otthonában is betalált Szoboszlai Dominik. A Liverpool kulcsembere a meccs hajrájában, a 88. percben büntette meg Alessandro Bastoni butaságát, aki a kapunak háttal húzta meg Florian Wirtzet a tizenhatoson belül – a német alaposan rá is játszott, de a játékvezető végül videózást követően befújta a büntetőt. Amelyet a keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában Szoboszlai végzett el, méghozzá rendkívül magabiztosan: a kapu bal oldalába vágta, Yann Sommernek esélyt sem adva!
Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP