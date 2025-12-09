Zelenszkij: Ukrajna kész egy energetikai tűzszünetre, ha Oroszország is beleegyezik

Kijev kész egy energetikai tűzszünetre, ha ebbe Oroszország is beleegyezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírók kérdéseire válaszolva. Az ukrán vezető azt mondta, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását, és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Hozzátette, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy „életszerű” biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Mint mondta: az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.