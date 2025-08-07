Ft
08. 07.
csütörtök
dal Tisza Párt liberális Bayer Zsolt Magyarország mém napraforgó Magyar Péter ellenzék baloldal

Ezt már soha nem mossa le magáról Magyar Péter: futótűzként terjed a kijelentése (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 20:02

Először csak mémek, most pedig már egy dal is született róla.

2025. augusztus 07. 20:02
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter egy gaznövényt sem tudott megkülönböztetni a napraforgótól. A liberális pártelnök kínos megnyilvánulása hamar bejárta az internetet.

Nem kellett sokat várni, rengeteg új mém született a Tisza-vezérről.

A Tisza Párt elnökének baklövése például Bayer Zsoltot is megihlette. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom csütörtökön hívta fel rá a figyelmet, hogy még egy dal is született Magyar Péter „felsüléséről”. „Végre dal született Magyar Péter legendás vidéki kiruccanásáról– írták.

A dalt itt tudja meghallgatni:

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 8 komment

balatontihany-25
2025. augusztus 07. 20:45
Ez a szerencsétlen fószer azzal próbált védekezni, hogy "a levelei nagyon hasonlóak voltak a napraforgóhoz". És ezzel még mélyebbre ásta magát, mert annyit nem tud ez a lüke, hogy augusztusban a napraforgónak már nagy tányérja (feje) van, tele növekvő magokkal és körben sárga virággal. Annyi esze nincs, hogy tudná: augusztosban nincs már csupán "leveles" napraforgó. Szánalmas és nevetséges budai bohóc.
llnnhegyi
2025. augusztus 07. 20:43
Magyar Júdás Péterre minden szar rászárad.
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 07. 20:27
Lófaszt akart ez kertèsz lenni. 🤣 Leginkább komp akart lenni, végül nem komplett.
fabatka
2025. augusztus 07. 20:26
Nagyon durva hogy utólag végig gondolva, mennyire hasonló karakter, mint mzp. Tán mtp picit okosabb volt, de ugyanaz az a hirtelen, agresszív, mindent is perelni akaró, felsőbbrendű arrogancia. A választások után még háttér vokálos lehet, de szerintem inkább lelép az országból elkölteni a tagsági lóvét...
