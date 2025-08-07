Ezt már soha nem mossa le magáról Magyar Péter: futótűzként terjed a kijelentése (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter egy gaznövényt sem tudott megkülönböztetni a napraforgótól. A liberális pártelnök kínos megnyilvánulása hamar bejárta az internetet.

Nem kellett sokat várni, rengeteg új mém született a Tisza-vezérről.

A Tisza Párt elnökének baklövése például Bayer Zsoltot is megihlette. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom csütörtökön hívta fel rá a figyelmet, hogy még egy dal is született Magyar Péter „felsüléséről”. „Végre dal született Magyar Péter legendás vidéki kiruccanásáról” – írták.

A dalt itt tudja meghallgatni: