Miközben Donald Trump amerikai elnök kedvező fejleményekről számolt be az ukrajnai háború esetleges nyugvópontra jutásának vonatkozásában, a kijevi elnöki irodában hosszú, elhúzódó háborúra figyelmeztetnek – mutatott rá a Kárpáti Igaz Szó.

Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.

Ráadásul azokat is kritizálta, akik már a háború utáni politikai és gazdasági helyzet alakulásáról értekeznek. Érvelése szerint a háborús valóság tagadása veszélyes.