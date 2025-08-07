Ennél már nincs lejjebb: ötéves gyerekeket is felkészítenének a háborúra Ukrajnában
Döbbenetes ötlettel állt elő egy volt politikus.
Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.
Miközben Donald Trump amerikai elnök kedvező fejleményekről számolt be az ukrajnai háború esetleges nyugvópontra jutásának vonatkozásában, a kijevi elnöki irodában hosszú, elhúzódó háborúra figyelmeztetnek – mutatott rá a Kárpáti Igaz Szó.
Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.
Ráadásul azokat is kritizálta, akik már a háború utáni politikai és gazdasági helyzet alakulásáról értekeznek. Érvelése szerint a háborús valóság tagadása veszélyes.
Szerinte az államot és a társadalmat is demoralizálja, ha már a háború utáni állapotokra készülünk.
