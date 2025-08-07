Ft
háború Háború Ukrajnában béke Irina Verescsuk fegyverszünet Ukrajna Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Kimutatták a foguk fehérjét az ukránok: valójában nem számolnak a békével

2025. augusztus 07. 17:51

Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.

2025. augusztus 07. 17:51
null

Miközben Donald Trump amerikai elnök kedvező fejleményekről számolt be az ukrajnai háború esetleges nyugvópontra jutásának vonatkozásában, a kijevi elnöki irodában hosszú, elhúzódó háborúra figyelmeztetnek – mutatott rá a Kárpáti Igaz Szó.

Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.

Ráadásul azokat is kritizálta, akik már a háború utáni politikai és gazdasági helyzet alakulásáról értekeznek. Érvelése szerint a háborús valóság tagadása veszélyes.

Szerinte az államot és a társadalmat is demoralizálja, ha már a háború utáni állapotokra készülünk.

***

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 07. 19:03
Nem hát, de őszintén, kit lepett ez meg?
Unknown
2025. augusztus 07. 18:38
A hülyék hiába küldenek mindent ,olyan nagy a frontvonal át fog szakadni és utána kampó .Nincs aki kezelje a fegyvert .60 éves ember vagy 10 éves gyerek nem bírná pakolni a gránátot az ágyúba .Drónokkal meg nem lehet győzni csak pusztítani .
patriota-0
2025. augusztus 07. 18:36
Ki mondta, hogy béke lesz? Most csak felosztják az országot. Húznak egy vonalat a térképen, és megállapodnak abban, hogy melyik fele lesz az oroszoké, és melyik a USA-é. És ezt két golfkör között megbeszélik. Azt olvastam, már csak az ukránok 40% helyesli a háborút. Akkor nem értem, hogy miért nincs ember? Aki helyesli, álljon be katonának, vagy fogja be a pofáját. Könnyű más faszával verni a csalánt.
templar62
2025. augusztus 07. 18:33
Sajna , de a Dollárnak létérdeke a háborús komju ktúra . 3 X - szor is kivéreztetik Európát .
