Újabb ország került Macron célkeresztjébe – fellángolt a diplomáciai konfliktus

Emmanuel Macron francia elnök szerdán lépéseket tett az algériai hivatalnokok és diplomaták vízummentességének visszavonására, ezzel új fejezetet nyitva a két ország között régóta tartó diplomáciai konfliktusban – számolt be róla a Politico. Macron felkérte miniszterelnökét és külügyminiszterét, hogy vonják vissza a 2013-as megállapodást, amely lehetővé tette, hogy diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkező algériaiak vízum nélkül utazhassanak Franciaországba legfeljebb 90 napra.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter korábban bejelentette, hogy algériai diplomatákat fognak kiutasítani, mivel nincs érvényes vízumuk, válaszul arra, hogy Algír francia köztisztviselőket utasított ki.

Algéria és egykori gyarmattartója közötti viszony évtizedek óta feszült, azonban tavaly újabb diplomáciai konfliktus robbant ki, miután Párizs elismerte Marokkó szuverenitását Nyugat-Szahara felett – összhangban Spanyolországgal, az Egyesült Államokkal és más országokkal.

Nyugat-Szahara nagy részét Marokkó ellenőrzi, de Rabat szuverenitását a terület felett nem ismerik el nemzetközi szinten. Algír ezzel párhuzamosan feltétel nélkül támogatja és otthont ad a szaharai függetlenségi mozgalomnak, a Polisario Front székhelyének.

Franciaország szerint két állampolgárát, a francia-algériai író Boualem Sansalt és Christophe Gleizes újságírót ok nélkül tartják fogva algériai börtönökben. Sansalt öt év börtönbüntetésre ítélték a nemzeti egység aláásása miatt, miután egy szélsőjobboldali francia online portálnak adott interjúban támogatásáról biztosította Marokkót egy Algériával folytatott területi vitában, és azt állította, hogy csak a „történelem nélküli kis helyek” válnak gyarmattá. Gleizest hét év börtönbüntetésre ítélték „terrorizmus népszerűsítése” miatt, miután interjút készített egy futballklub vezetőivel, akik egyben algériai szeparatista mozgalmakban is szerepet játszanak.

Macron bejelentésére válaszul az algériai külügyminisztérium csütörtökön közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy „Párizs szorgalmazta” a vízummentességről szóló megállapodást, és Algír örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy egyszerűen és világosan bejelentse a megállapodásból való kilépését.

A válság kitörése óta, amelyet Franciaország idézett elő, az erő és eszkaláció logikájával közelítette meg azt. Fenyegetésekhez, ultimátumokhoz és diktátumokhoz folyamodott, figyelmen kívül hagyva, hogy Algéria nem hajlandó semmilyen nyomás, kényszer vagy zsarolás alá hajolni, annak forrásától vagy jellegétől függetlenül”

– áll a minisztérium közleményében. Macron korábban igyekezett fenntartani a diplomáciai kapcsolatokat Algériával, most azonban úgy tűnik, elvesztette türelmét. „Nincs más választásunk, mint keményebb megközelítést alkalmazni” – mondta Macron a Le Figaro című napilapnak.

Az Algériával való kapcsolatok a francia elnök számára belföldön is kényes témát jelentenek. Az algériaiak alkotják Franciaország legnagyobb bevándorló közösségét, és több millió francia állampolgár algériai származású. Eközben a szuverenisták, valamint a mérsékelt jobboldali politikusok – köztük a jelenlegi belügyminiszter, Bruno Retailleau – az Algériával és az algériai bevándorlással szembeni fellépést tették politikai programjuk középpontjává.

