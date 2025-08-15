Időjárás: hét vármegyére adták ki a legmagasabb fokú figyelmeztetést

Szombaton tetőzik a kánikula, a hétvége első napján a hőmérséklet jellemzően 34 és 40 fok között alakul. A HungaroMet emiatt a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Pest, Fejér, Tolna és Baranya vármegyére, valamint Budapestre is. Ez azt jelzi, hogy

a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett várható.

Fotó: HungaroMet

Helyenként előfordulhatnak záporok vagy zivatarok, ám ezek nem hoznak számottevő enyhülést. Az augusztus 16-ai országos melegrekord 40,2 fok, amelyet 1952-ben mértek Csongrádon, míg a fővárosban ugyanezen a napon 40 fok volt a csúcsérték, amit szintén 1952-ben rögzítettek Budapest Istvánmező állomáson.

Bár a mostani hőmérsékletek megközelíthetik ezeket az értékeket, hogy a rekordok megdőlnek-e, az csak szombat délután derül ki.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

