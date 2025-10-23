Ft
Nyugat-Dunántúl

A Békemenet megúszhatja, a Tiszát elviheti a zápor: így alakul az ünnepi időjárás

2025. október 23. 07:14

Az ország nagy részén a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több órára kisüt a nap.

2025. október 23. 07:14
null

Az ország nagy részén a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több órára kisüt a nap – számolt be róla a HungaroMet.

A jelentés szerint elsősorban az Északi-középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Kisebb eső, zápor késő délutánig csak kevés helyen fordulhat elő, ezt követően azonban nyugat felől gyors ütemű felhősödés kezdődik. Ezzel együtt várhatóan kiterjedt, frontális csapadékrendszer éri el a Dunántúlt. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati és nyugati tájakon pedig viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, a tartósan felhős területeken azonban ennél hűvösebb lehet. Késő este többnyire 8 és 18 fok közötti értékekre van kilátás.

Kiemelték, hogy a déli óráktól az északnyugati megyékben a déli szelet időnként viharos, mintegy 70–75 km/h-s széllökések kísérhetik. Este markáns hidegfront érkezik kiadós esővel, előterében pedig a Nyugat-Dunántúlon zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati és nyugati tájakon éjfélig jelentős mennyiségű csapadék – megközelítőleg 15–25 milliméter – valószínű.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

 

