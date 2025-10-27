Orbán Viktor már gőzerővel dolgozik rajta, teljesen megváltozhat a magyar háztartások jövője

A naptarifa tervei

Fontos tehát, hogy a kormányzat első lépésként bevezesse a KIF4 tarifát (köznapi nevén naptarifát) az ipari, az intézményi és a nagyobb háztartási fogyasztók bizonyos köre számára, ösztönözve a napsütéses időszakokban termelt többletáram felhasználását.

Ez a tarifa kidolgozás alatt áll, és várhatóan jövőre szűkebb körben élesben is tesztelni fogják a hatását. Az elvi, KIF 4 tarifazónás árképzést a nagyfogyasztóknál 2025. január 1-jétől bevezették, de az idén még minden zónaidőszakhoz azonos tarifa tartozik. Az ezen időszakokhoz tartozó eltérő árak várhatóan csak 2026-ban vagy azt követően aktiválódnak. (A nagyfogyasztói besorolás általában a minimum 50 kW fölötti csatlakozási teljesítményt veszi alapul.)

Ez egy összetett rendszer, amelynek a további támogatása alapvető fontosságú. A szaldóelszámolás megszűnése után tehát támogatták a háztartási energiatárolók létesítését, de ezt egyszerűsíteni kell és átalakítani, hogy a 310 ezer napelemes háztartás minél nagyobb része bevonható legyen.

Egy körülbelül 2-3 millió forintos, a meglévő napelemek mellé telepíthető egyszerűsített energiatároló-támogatással jelentős eredményeket lehetne elérni, főként ott, ahol már nincs szaldóelszámolás a háztartási naperőművek mellé.

Bár ez töredéke a az összes napelemesnek, mivel akik nincsenek éves szaldóban, ott sok esetben már akkus rendszerekkel együtt telepítették a háztartási naperőműveket.

Kérdés, hogy mikor és milyen ütemben térül meg egy ilyen beruházás az említett több mint 310 ezer háztartás esetében. A technológia rohamos fejlődése, különösen az akkumulátorgyártás területén, további lehetőségeket nyit meg. Magyarország hamarosan akkumulátorgyártó nagyhatalommá válhat, ezért érdemes lenne ösztönözni a helyi akkugyárakat, például úgy, hogy a magyarországi gyártóktól vásárolt energiatárolók valamilyen kedvezményt kapjanak. Ez nemcsak az energiatárolás terjedését segítené, hanem közvetlenül a hazai ipart is támogatná.

A jövő: elektromos autók mint aktív hálózati kiegyenlítők

Már ma is léteznek megoldások, de néhány éven belül tömegesen érkeznek azok az elektromos autók, amelyek – ahogy korábban említettük – képesek lesznek nemcsak felvenni az olcsó napáramot, de vissza is tölteni azt a ház vagy a környék áramhálózatába az úgynevezett a V2X-technológiák révén. Ha ezek otthon vagy egy cégnél parkolnak, az akkumulátoraikban az olcsó napenergiát nemcsak tartósan, de akár ideiglenesen, pár órára is lehet tárolni. Azaz az elektromos autókból a hatótáv egy kis részét vissza lehet tölteni az adott épület vagy a helyi hálózat energiaellátására. Ez nemcsak nemzetgazdasági, de lokális, környéki-települési szinten lehetővé tenné, hogy a többletáram jelentős részét az elektromos autók hatalmas akkupakkjában tároljuk el, hozzájárulva a nemzeti energiaellátás stabilitásához.



Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály