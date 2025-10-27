Ft
Orbán Viktor már gőzerővel dolgozik rajta, teljesen megváltozhat a magyar háztartások jövője

2025. október 27. 09:25

A miniszterelnök egy interjúban beszélt arról, hogy rendkívül nagy szükség lenne olyan akkumulátorokra, amelyek eltárolhatják a családi házak által megtermelt napenergiát. A kormányzat dolgozik egy olyan programon, amely támogatást is adna a magyar háztartásoknak. Utánajártunk, mi lehet ebben a programban.

Ferentzi András

Vadonatúj energetikai programon dolgozhat a kormány a háttérben. Orbán Viktor miniszterelnök október elején az Economx-nak adott interjújában árulta el, hogy a kormány „oszt és szoroz arról, hogyan lehetne támogatást adni a családoknak ahhoz, hogy legyen akkumulátoruk, amivel a nappal megtermelt energiát el tudják raktározni”. A kormányfő szavai szerint ez sok százezer családot érint és az állam „ki tudja izzadni magából” az ehhez szükséges forrást.

Bár egyre több van belőle, még nem elegendő a magyar háztartási naperőművek száma
Bár egyre több van belőle, még nem elegendő a magyar háztartási naperőművek száma (Fotó: Jászai Csaba/MTI) 

Otthon termelhetnének a magyar háztartások

A miniszterelnök részleteket nem árult el a programról, de könnyen elképzelhető, hogy hasonló dologról lenne szó, mint a most januárban lezárult Napenergia Plusz Program volt

Könnyen lehet, hogy ezt a programot indíthatná újra egy másik formában a kormány, például a már meglévő naperőművekre is kiterjesztve. 

A Makronóm Intézet elemzői a Mandiner kérdésére ugyanis rámutattak: ahogyan a miniszterelnök elmondta, a háztartási naperőművek legnagyobb problémája valóban az energiatárolás kérdése. A legideálisabb ugyanis az lenne, ha a nappal megtermelt áramot helyben használnánk fel, így nem lenne szükség annak szállítására. Azonban, amikor süt a nap, óriási mennyiségű áram termelődik – gyakran sokkal több, mint amennyit azonnal fel tudunk használni. 

Magyarországon, amely világelső a napelemes áramtermelés részarányában, ez jelentős energiafelesleget eredményez.

Jelenleg körülbelül 310 ezer háztartás – családi házak, sorházak és egyéb magántulajdonú ingatlanok – üzemeltet úgynevezett háztartási naperőművet Magyarországon. Ezek a rendszerek az ország teljes napelemes energiatermelő képességének nagyjából bő egyharmadát teszik ki, és a csúcsteljesítményük során, ha országszerte mindenütt süt a nap és magasan is jár, akkor a termelésük egyenértékű a mai paksi atomerőmű kibocsátásával. Csak összehasonlításul: Paks az ország áramtermelésének 47 százalékát adta 2024 folyamán. Mivel azonban a napsütéses időszakokban ritkán használjuk fel ezt az energiát teljes mértékben, így jelentős felesleg keletkezik, ezért kiemelkedő a helyben történő energiatárolás jelentősége.

A Mandiner értesülései egyébként egybeestek a Portfólióéval, amely vasárnap délután szintén arról írt, hogy a szaldó elszámolásból kieső napelemes háztartásokat célozná meg a kormány. 

A kaliforniai példa

Külföldön egyébként már van hasonló rendszerekre példa: az egyik leglátványosabb erre Kalifornia állam, ahol a Tesla 2015-ben mutatta be a Powerwallt, egy falra szerelhető akkumulátort, amit kifejezetten a napenergia tárolására fejlesztettek ki. Ez és a hasonló megoldások, igazi „forradalmat” indítottak el a lakossági energiatárolásban, különösen ebben az amerikai államban, ahol 

a jelentős napsugárzás és az erdőtüzek vagy hőhullámok miatti gyakori áramkimaradások következtében gyorsan terjedtek a Powerwallok.

Ennek a mértéke valóban lenyűgöző: 2021-re mintegy 50 ezer háztartási akkumulátor – döntően az említett Tesla Powerwall, de kisebb részben más gyártmányok, például LG Chem, Sonnen is – működött Kaliforniában, összesen akár 200–250 MW teljesítménnyel, ami abban az időszakban a világ egyik legnagyobb elosztott akkumulátoros rendszerét alkotta. 2022-ben az állam lakossági akkumulátoros rendszerei több mint 75 ezer telepített egységgel működtek, míg az idén már a hálózatra kötött otthoni akkumulátorok flottája több mint 100 ezerből állt, amelyek együttesen 1829 MW feletti csúcsteljesítményt adtak le – ez megközelíti a Paks I. atomerőmű négy hagyományos blokkjának az összteljesítményét. Ez a flotta jelentős mértékben hozzájárult Kalifornia elektromos hálózatának stabilizálásához, hiszen pufferként működik, különösen csúcs- vagy vészhelyzeti időszakokban.

A Powerwall és más háztartási áramtárolók tökéletesen és jellemzően hibamentesen integrálódnak a napelemes rendszerekkel, tartalékáramot biztosítanak kimaradások idején, míg a tulajdonosok Kaliforniában és másutt az USA-ban állami ösztönzőket és kompenzációt kapnak az áramhálózat támogatásáért (pl. csúcsidőszakokban az áram visszatáplálásáért). Az említett erős állami ösztönzők segítették az elterjedését, így például a Self-Generation Incentive Program, amely a hátrányos helyzetű háztartásoknak akár 1000 dollár/kWh visszatérítést ad, a teljes költséget megtérítve – hasonló, vagy hazánk sajátosságaira szabott támogatás elvben elképzelhető lenne nálunk is. Ezáltal a kezdeti beruházási költségek jelentősen csökkentek Kaliforniában, és bár ezek a rendszerek kezdetben drágák voltak, ma már nem megfizethetetlenek – írja a Makronóm Intézet. 

Mennyibe kerülnek?

Egy átlagos magyar háztartás számára egy professzionálisan kivitelezett, minőségi energiatároló rendszer kiépítése hozzávetőleg 2-3 millió forintba kerül, napelemek nélkül. Ez az összeg elegendő ahhoz, hogy annyi energiát tároljanak, amennyi a legtöbb háztartás szükségleteit fedezi, kivéve az extrém eseteket, például a többgenerációs, számos nagyfogyasztóval, illetve elektromos autós gyorstöltéssel is ellátott otthonokat. Továbbá a felhős, kevés napsütést hozó téli hónapokban a hőszivattyús fűtés áramigénye időlegesen lehet magasabb, mint a termelés, de ez nemzetgazdasági méretekben azért sem probléma, mert a hőszivattyúk sokkal hatékonyabbak, mint akár a gázfűtés és sok esetben ma is külön tarifarendszer alatt működnek.

Volt már hasonló támogatás

Magyarországon, mint írtuk cikkünk elején: idén januárban futott ki a lakossági energiatároló-támogatás, a Napenergia Plusz Program (NPP) keretében, amely akár 66 százalékos, de legfeljebb 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtott napelemes rendszerekhez kapcsolódóan, benne energiatárolóra is. Itt azonban a mintegy 300 ezer, korábban telepített napelem mellé nem támogattak akkutárolót, inkább a mintegy 10 ezer NPP-s telepítésbe került bele kötelező jelleggel 7,5–10 kWh kapacitású tároló, azaz a 310 ezer naperőműből valójában csak 10 ezer körüli akkuval kiegészített erőmű lehet. Azért is lassult le a napelem-telepítések üteme, mert megszűnt a háztartások számára nagyon kedvező éves szaldóelszámolás, ami 10 éven át garantált a hazai szabályozás. (Pontosabban 2023 őszétől már nem jellemző tömegesen ilyen telepítés, dacára annak, hogy egy alkotmánybírósági döntés miatt a szaldóelszámolás valójában „újraéledt”, így a 2026. január 1-ig üzembe helyezett vagy bővített háztartási naperőművek esetén megmarad. Az éves szaldó esetén az áramszolgáltató lényegében ingyenes „akkumulátorként” működik a háztartás viszonylatában, így éves szaldó esetén csak egyedi esetben térülne meg a háztartási energiatároló.)

Közben több más otthonfelújítási és energetikai korszerűsítési program is támogatta a lakossági napelem-beruházásokat, amelyek elvben kiterjedhettek energiatárolókra is. Továbbá kiemelendő a Jedlik Ányos Energetikai Program is, ami kifejezetten cégeknek szól, vállalati energiatároló- és megújulóenergia-beruházások támogatására 2025-ben. 

Feltehetően a következő hónapokban érkezhet az NPP módosított, kibővített változata, de erről nincsenek konkrét információk, és egyelőre lapunk megkeresésére sem érkezett válasz az illetékes minisztériumtól.

Az energiafelhasználás ösztönzése

Az olcsó napenergia maximális kihasználása érdekében a támogatási láb mellett hosszabb távon árazási ösztönzőkre is szükség lehet. Nálunk ilyen a korábban javasolt „naptarifa” fokozatos bevezetése. Ez a közeljövőben csak a rezsicsökkentési programban nem érintett nagyobb, az éves szinten 5000 KWh feletti nagyfogyasztóknak teszi lehetővé, hogy az áram piaci ára alacsonyabb legyen a magas szintű napenergia-termelés időszakában.

A KIF 4 tarifa hivatalosan egy új, három zónaidős (napközbeni, esti, éjszakai) árképzési rendszer lesz, amelyben akár 15 percenként is változhat az ár. A bevezetését az okosmérők bővítése teszi lehetővé: jelenleg mintegy 600 ezer ilyen eszköz működik, és a cél, hogy 2030-ra legalább 1 millió legyen.

Ez a tarifa arra ösztönzi a nagyfogyasztókat , hogy ilyenkor használják az energiaigényes eszközöket, például az elektromosautó-töltőket, a villanybojlereket, a sütőket vagy az ipari berendezéseket. Mivel a vállalatok, az intézmények, valamint az infrastruktúra jóval nagyobb energiafogyasztó, a tarifa hatása első körben az intézményekre, az infrastruktúrára, a kereskedelemre és a logisztikára lesz érdemi hatással.

Az elektromos autók egyben energiatárolók is lehetnek (Fotó: Balaton József/MTI)

A napelemes háztartások egy részében már ma is megtalálhatók elektromos autók, hiszen a számuk 80 ezer körül van, és ezek szintén képesek energiát tárolni. Az akkumulátoraik elvben alkalmasak arra, hogy a napenergia-termelés csúcsidőszakában megtermelt áramot eltárolják, hiszen ha majd a tulajdonosok tömegei olcsón tölthetnek a napenergia-alapú tarifa szerint, akkor az e-autók sok felesleges napáramot fel tudnak szívni, így hozzájárulnak a hálózat kiegyensúlyozásához.

A naptarifa tervei

Fontos tehát, hogy a kormányzat első lépésként bevezesse a KIF4 tarifát (köznapi nevén naptarifát) az ipari, az intézményi és a nagyobb háztartási fogyasztók bizonyos köre számára, ösztönözve a napsütéses időszakokban termelt többletáram felhasználását. 

Ez a tarifa kidolgozás alatt áll, és várhatóan jövőre szűkebb körben élesben is tesztelni fogják a hatását. Az elvi, KIF 4 tarifazónás árképzést a nagyfogyasztóknál 2025. január 1-jétől bevezették, de az idén még minden zónaidőszakhoz azonos tarifa tartozik. Az ezen időszakokhoz tartozó eltérő árak várhatóan csak 2026-ban vagy azt követően aktiválódnak. (A nagyfogyasztói besorolás általában a minimum 50 kW fölötti csatlakozási teljesítményt veszi alapul.)

Ez egy összetett rendszer, amelynek a további támogatása alapvető fontosságú. A szaldóelszámolás megszűnése után tehát támogatták a háztartási energiatárolók létesítését, de ezt egyszerűsíteni kell és átalakítani, hogy a 310 ezer napelemes háztartás minél nagyobb része bevonható legyen. 

Egy körülbelül 2-3 millió forintos, a meglévő napelemek mellé telepíthető egyszerűsített energiatároló-támogatással jelentős eredményeket lehetne elérni, főként ott, ahol már nincs szaldóelszámolás a háztartási naperőművek mellé. 

Bár ez töredéke a az összes napelemesnek, mivel akik nincsenek éves szaldóban, ott sok esetben már akkus rendszerekkel együtt telepítették a háztartási naperőműveket.

Kérdés, hogy mikor és milyen ütemben térül meg egy ilyen beruházás az említett több mint 310 ezer háztartás esetében. A technológia rohamos fejlődése, különösen az akkumulátorgyártás területén, további lehetőségeket nyit meg. Magyarország hamarosan akkumulátorgyártó nagyhatalommá válhat, ezért érdemes lenne ösztönözni a helyi akkugyárakat, például úgy, hogy a magyarországi gyártóktól vásárolt energiatárolók valamilyen kedvezményt kapjanak. Ez nemcsak az energiatárolás terjedését segítené, hanem közvetlenül a hazai ipart is támogatná.

A jövő: elektromos autók mint aktív hálózati kiegyenlítők

Már ma is léteznek megoldások, de néhány éven belül tömegesen érkeznek azok az elektromos autók, amelyek – ahogy korábban említettük – képesek lesznek nemcsak felvenni az olcsó napáramot, de vissza is tölteni azt a ház vagy a környék áramhálózatába az úgynevezett a V2X-technológiák révén. Ha ezek otthon vagy egy cégnél parkolnak, az akkumulátoraikban az olcsó napenergiát nemcsak tartósan, de akár ideiglenesen, pár órára is lehet tárolni. Azaz az elektromos autókból a hatótáv egy kis részét vissza lehet tölteni az adott épület vagy a helyi hálózat energiaellátására. Ez nemcsak nemzetgazdasági, de lokális, környéki-települési szinten lehetővé tenné, hogy a többletáram jelentős részét az elektromos autók hatalmas akkupakkjában tároljuk el, hozzájárulva a nemzeti energiaellátás stabilitásához.
 

Nyitókép: Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

