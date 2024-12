Óriásit dobbantott Magyarország, ilyen még nem történt idehaza – kulcsminiszter rántotta le a leplet az átállás eredményeiről

Talán kicsit elrugaszkodónak tűnhet felvetésem az eddigi témáktól, ám a piac mintha nem lenne arra felkészülve, hogy ma már a háztartások is termelnek, raktároznak, visszatáplálnak energiát központi rendszerekbe…

Láttuk, mi történik Hollandiában vagy Németországban, amikor az ún. háztartási kiserőművek (HMKE) és az ipari (akár saját célra is termelő) erőművek tömegesen jelennek meg, táplálnak be a hálózatokba.

Az időjárásfüggők termelési csúcsidőszakaiban túlkínálat tapasztalható az energiapiacokon, ami egyre gyakrabban jár együtt negatív árak kialakulásával. A jelenség a térségünket is elérte.

Amikor süt a nap, a naperőművek a pillanatnyi fogyasztási igényeket meghaladó többletet termelnek, amit viszont egyelőre még nem tudunk elraktározni. Ezért amit megtermelünk, vagy elfogyasztjuk, vagy a termelést kell visszafognunk. E mennyiségek aztán este, amikor a napelemekből már hiába számítunk áramra, fájóan hiányoznak. E kiegyensúlyozatlanságot a leggyorsabban tárolói fejlesztésekkel és fogyasztói oldalon való alkalmazkodással lehet mérsékelni.

Azzal kalkuláltak, hogy már november huszonötödikén megdől a rendszerterhelési rekord? 7450 megawattot mértek Magyarországon, ami 9 megawattal meghaladja az idén január 22-én mért abszolút rekordot. A csúcs negyedórájában egyébként a megújuló termelés részaránya 11, ezen belül a naperőműveké 1,8 százalék volt. Utóbbi arány – hiába nagy a kapacitás – értelemszerűen nem túl magas.

Őszintén szólva, a rendszerterhelési rekordot inkább január közepére vártam volna, ebben akár még igazam is lehet majd. De az egyértelmű irány idehaza és a világban mindenütt, hogy az energiafelhasználás egyre inkább az áram irányába terelődik, például a fűtés-hűtésben vagy a közlekedésben is. A zöld átállás ráadásul szintén az elektrifikáció felé tolja a rendszereket. Ami persze önmagában kedvező folyamat, de magával hozza azt is, hogy a sötét szélcsend (a német szaknyelvben „dunkelflaute”, angolul pedig „dark dull”) akár mint jelenség, akár mint szakkifejezés mind többek számára válik ismertté. Ha az időjárási körülmények miatt egyszerre hiányzik a napelemek és a szélkerekek által megtermelt áram, akkor a fogyasztók a közhálózatokról igyekeznek fedezni aktuális szükségleteiket, a megugró kereslettel pedig a piaci árak is elszaladhatnak egy időre.