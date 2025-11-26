Moszkva meglepően nyilatkozott az új tervről: ebben minden benne van

Az Egyesült Államok legújabb béketervét Moszkva is áttekintette, és Oroszország szokatlanul visszafogott, részben pozitív értékelést adott róla. A Kreml szerint látták a javaslat legfrissebb változatát, és miközben egyes aspektusokat pozitívan lehet értékelni, számos elem további vizsgálatot igényel. Az Euractiv beszámolója szerint Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója egy orosz állami televíziónak azt mondta: a dokumentum valóban komoly analízist kíván, és a tervezetet Moszkva még senkivel sem vitatta meg. Usakov hozzátette, hogy a javaslat sok pontja különleges szakértői egyeztetést igényel. A tisztségviselő külön bírálta Európát, amiért szerinte beleavatkozik a békefolyamatba.

Oroszország szerint vannak kedvező részek az amerikai békejavaslatban, de a Kreml még senkivel sem tárgyalta meg a tervet.

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Oroszország számára is lényeges változások a tervben

A Washington által kidolgozott új terv részleteit még nem hozták nyilvánosságra. Donald Trump elnök kedden azt mondta, hogy a dokumentum a korábbi 28 pontos javaslat „finomhangolt” verziója.