Moszkva meglepően nyilatkozott az új tervről: ebben minden benne van

Ukrajna később közölte, hogy „megértésre jutottak” Washingtonnal, és a hétvégi genfi tárgyalások során több vitás pontot enyhítettek vagy módosítottak.
Trump elnök arról is beszélt, hogy az amerikai tisztviselők hamarosan mindkét féllel találkoznak a megállapodás véglegesítése érdekében.
A Kreml megerősítette, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott jövő héten Moszkvába látogat, és találkozik Vlagyimir Putyinnal.
Az amerikai–ukrán egyeztetések és a belső vita Washingtonban
A Mandiner korábban megírta, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadsereg titkára múlt héten komor üzenettel érkezett Kijevbe. Felhívta a figyelmet, hogy az ukrán haderő helyzete romlik, miközben Moszkva fokozza légitámadásait, és hosszú távon is fenntartja az orosz–ukrán háborút.