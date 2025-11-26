Ft
11. 26.
szerda
genf Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország

Moszkva meglepően nyilatkozott az új tervről: ebben minden benne van

2025. november 26. 16:55

Washington és Kijev napok óta finomítja az új amerikai javaslatot, amely a Genfben folytatott tárgyalások után ismét változott. Oroszország szerint vannak benne pozitív elemek, de Moszkva számos pontot alapos vizsgálatra érdemesnek tart. A Kreml még senkivel sem tárgyalt a frissített változatról.

2025. november 26. 16:55
null

Az Egyesült Államok legújabb béketervét Moszkva is áttekintette, és Oroszország szokatlanul visszafogott, részben pozitív értékelést adott róla. A Kreml szerint látták a javaslat legfrissebb változatát, és miközben egyes aspektusokat pozitívan lehet értékelni, számos elem további vizsgálatot igényel. Az Euractiv beszámolója szerint Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója egy orosz állami televíziónak azt mondta: a dokumentum valóban komoly analízist kíván, és a tervezetet Moszkva még senkivel sem vitatta meg. Usakov hozzátette, hogy a javaslat sok pontja különleges szakértői egyeztetést igényel. A tisztségviselő külön bírálta Európát, amiért szerinte beleavatkozik a békefolyamatba.

Oroszország szerint vannak kedvező részek az amerikai békejavaslatban, de a Kreml még senkivel sem tárgyalta meg a tervet.
Oroszország szerint vannak kedvező részek az amerikai békejavaslatban, de a Kreml még senkivel sem tárgyalta meg a tervet.
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Oroszország számára is lényeges változások a tervben

A Washington által kidolgozott új terv részleteit még nem hozták nyilvánosságra. Donald Trump elnök kedden azt mondta, hogy a dokumentum a korábbi 28 pontos javaslat „finomhangolt” verziója. 

A korábbi javaslatban olyan elemek szerepeltek, mint Ukrajna kivonulása a Donyecki területről, valamint az ukrán hadsereg létszámának csökkentése — ezeket Kijev élesen kritizálta. 

Ukrajna később közölte, hogy „megértésre jutottak” Washingtonnal, és a hétvégi genfi tárgyalások során több vitás pontot enyhítettek vagy módosítottak.

Trump elnök arról is beszélt, hogy az amerikai tisztviselők hamarosan mindkét féllel találkoznak a megállapodás véglegesítése érdekében. 

A Kreml megerősítette, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott jövő héten Moszkvába látogat, és találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Az amerikai–ukrán egyeztetések és a belső vita Washingtonban

A Mandiner korábban megírta, hogy Dan Driscoll, az amerikai hadsereg titkára múlt héten komor üzenettel érkezett Kijevbe. Felhívta a figyelmet, hogy az ukrán haderő helyzete romlik, miközben Moszkva fokozza légitámadásait, és hosszú távon is fenntartja az orosz–ukrán háborút. 

Driscoll közölte: az amerikai védelmi ipar nem tudja tartósan biztosítani a támogatást, ezért Washington szerint elkerülhetetlenné válik a békés rendezés mielőbbi keresése.

Kijev a washingtoni tervezet eredeti formáját elutasította, ezért a dokumentum a hétvégén Genfben amerikai, ukrán és vezető európai diplomaták részvételével került újratárgyalásra. Marco Rubio külügyminiszter a megbeszéléseket a legproduktívabb és legjelentősebb egyeztetésnek nevezte az ukrajnai békefolyamat előmozdításában.

A Mandiner korábban arról is beszámolt, hogy Trump kabinetjében két markáns irányvonal alakult ki: J. D. Vance alelnök a gyors lezárást támogatja, míg Rubio az ukránok számára kedvezőbb megoldást szorgalmazza. A forrás szerint Rubio elérte, hogy a legvitatottabb követeléseket — területátadás, hadsereg-létszámkorlátozás, NATO-csatlakozási tilalom — enyhítsék, miután ezek Kijevben és Európában egyaránt tiltakozást váltottak ki.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

