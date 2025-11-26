Falfehérré sápadt Zelenszkij, amikor ezt meghallotta: Amerika szembesítette az ukránokat a keserű valósággal

A múlt héten Kijevben komor üzenetet adott át az ukrán vezetésnek Dan Driscoll, az amerikai hadsereg titkára, aki szerint az ukrán haderő egyre súlyosabb helyzetbe kerül, miközben Oroszország fokozza légitámadásait és hosszú távon is képes fenntartani a háborút – számolt be az NBC.

Driscoll arról is tájékoztatta a feleket, hogy az amerikai védelmi ipar nem tudja tartósan biztosítani a szükséges fegyver- és légvédelmi támogatást, ezért Washington szerint elkerülhetetlenné válik egy békés rendezés mielőbbi keresése.

A találkozó hátterében az a 28 pontos amerikai béketerv állt, amely több, Moszkva által régóta hangoztatott követelést is visszatükrözött. Driscoll szerint a katonai helyzet romlása és az amerikai fegyverszállítások fenntarthatatlansága miatt Ukrajna számára elérkezett az idő a békés rendezés komoly mérlegelésére, mivel a jelenlegi feltételek mellett szinte elkerülhetetlenné vált az ukrán haderő veresége.