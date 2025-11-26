Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Dan Driscoll Amerika Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Falfehérré sápadt Zelenszkij, amikor ezt meghallotta: Amerika szembesítette az ukránokat a keserű valósággal

2025. november 26. 09:52

Az amerikai hadsereg titkára olyan körülményekre hívta fel az ukrán vezetés figyelmét, amelyek Zelenszkijt egyre inkább a konfliktus mielőbbi, békés rendezése felé terelik.

2025. november 26. 09:52
null

A múlt héten Kijevben komor üzenetet adott át az ukrán vezetésnek Dan Driscoll, az amerikai hadsereg titkára, aki szerint az ukrán haderő egyre súlyosabb helyzetbe kerül, miközben Oroszország fokozza légitámadásait és hosszú távon is képes fenntartani a háborút – számolt be az NBC.

Driscoll arról is tájékoztatta a feleket, hogy az amerikai védelmi ipar nem tudja tartósan biztosítani a szükséges fegyver- és légvédelmi támogatást, ezért Washington szerint elkerülhetetlenné válik egy békés rendezés mielőbbi keresése.

A találkozó hátterében az a 28 pontos amerikai béketerv állt, amely több, Moszkva által régóta hangoztatott követelést is visszatükrözött. Driscoll szerint a katonai helyzet romlása és az amerikai fegyverszállítások fenntarthatatlansága miatt Ukrajna számára elérkezett az idő a békés rendezés komoly mérlegelésére, mivel a jelenlegi feltételek mellett szinte elkerülhetetlenné vált az ukrán haderő veresége.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kijev azonban elutasította a washingtoni tervezet eredeti formáját, így a dokumentum a hétvégén Genfben került újratárgyalásra amerikai, ukrán és vezető európai diplomaták részvételével. A megbeszélések után Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott: ez volt eddig a „legproduktívabb és legjelentősebb” egyeztetés az ukrajnai békefolyamat előmozdításában.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
evpus
2025. november 26. 10:51
Ha Zselé nem írja alá a béketervet, megszűnik az amerikai támogatás. Az több vért és halált jelent majd. A korrupció miatt Zselé népe új vezetőt választ, aki majd aláírja a megállapodást, az elfoglalt területeket át kell adni. Az új vezető szintén korrupt lesz, a korrupció az eu vezetőkig ér fel. Zselé majd lehetőséget kap majd valahol külföldön élhet luxusban, ha a népe nem éri el!
Válasz erre
2
1
Gyula bá
2025. november 26. 10:49
Nem csak csaló a cím, mert hogy a falfehér Zelenszkij már rég óta falfehér, a helyzetet pedig pontosan ismeri. A fogalmazás is hanyag "Driscoll arról is tájékoztatta a feleket" ?, meg hogy a hadsereg titkára Driscoll. Hogy lehet a hadügyminisztert (State Secretary - államtitkár) titkárnak hívni? A Mandiner többet érdemel! Olvasói szintúgy.
Válasz erre
7
0
google-2
2025. november 26. 10:48
Zelenszkij olyan, mint egy kis pincsi, a kicsinységét a nagy szájával és a sorozatos bajkeveréseivel akarja feledtetni. Egyre kevésbé tudja ezt tenni, lelepleződött ő is, mint a Péter Magyar.
Válasz erre
4
0
elcapo-2
2025. november 26. 10:43
Nem értem a Mandit......ez nem egy bulvár oldal. Nyomul a hülyébbnél - hülyébb címekkel!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!