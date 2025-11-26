Sokkoló jelentéktelenség: Von der Leyen megszólalt és elmondta a semmit

részéről arra, hogy a béke felé vezető hiteles útra térjen – fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette: Európa és partnerei teljes mértékben elkötelezettek az igazságos és fenntartható béke megtalálása mellett.

Oroszország Kijev elleni támadásainak fokozása, Moldova és Románia légterének közelmúltbeli megsértése rakétákkal és drónokkal arra emlékeztet, hogy Ukrajna biztonsága egyben Európa biztonsága is. Ukrajna érdekei Európa érdekei is. Ezek elválaszthatatlanok, ezért – mint fogalmazott –

„továbbra is határozottan kiállunk Ukrajna mellett a következő tárgyalások során”

– húzta alá.

Központi kérdés Ukrajna finanszírozása, beleértve a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználását – tette hozzá közleményében az uniós bizottság elnöke.