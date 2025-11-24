Amerikai tasli az uniónak az orosz szankciókról: ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál

A csomag tartalmazza a banki tranzakciók tilalmát több orosz bankkal szemben, több tucat európai árukategória Oroszországba történő exportjának, az LNG vásárlásának, az Oroszországba utazó európai állampolgároknak nyújtott turisztikai szolgáltatások, valamint az orosz diplomaták EU-n belüli mozgásának korlátozását. Szankciókat vetettek ki 117 külföldi tartályhajóra, valamint a lista több mint 60 orosz és orosz-szövetséges személyt és vállalatot is tartalmaz – sorolja föl az Index.