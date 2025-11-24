Ft
tilalom orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Európai Unió

Amerikai tasli az uniónak az orosz szankciókról: ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál

2025. november 24. 08:58

Scott Bessent pénzügyminiszter verbálisan pofozta föl a tehetetlenkedő Európai Uniót.

2025. november 24. 08:58
null

Az NBC News vasárnapi beszámolója szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a „Meet the Press” című műsorban fölhívta a figyelmet: „Kudarcot vallottak az Európai Unió Oroszország elleni szankciói”.

„Az európaiak azt mondják nekem: »a 19. szankciós csomagot dolgozzuk ki«. Véleményem szerint, ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál”

 – mondta Bessent. A pénzügyminiszter arra reagált, hogy az Európai Unió októberben hivatalosan is jóváhagyta a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen.

A csomag tartalmazza a banki tranzakciók tilalmát több orosz bankkal szemben, több tucat európai árukategória Oroszországba történő exportjának, az LNG vásárlásának, az Oroszországba utazó európai állampolgároknak nyújtott turisztikai szolgáltatások, valamint az orosz diplomaták EU-n belüli mozgásának korlátozását. Szankciókat vetettek ki 117 külföldi tartályhajóra, valamint a lista több mint 60 orosz és orosz-szövetséges személyt és vállalatot is tartalmaz – sorolja föl az Index.

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

redford-2
2025. november 24. 10:01
Ha mindig ugyanazt teszed újta és újra, közben más eredményt vársz, szimplán hülye vagy. (Einstein után szabadon...)
Válasz erre
6
0
Tboyka
2025. november 24. 09:37
Ha egy fiatal házaspárnak 19. alkalommal sem sikerül gyermeket csinálni természetes úton, az orvosuk nem ajánlja a 20. próbát. Mert tudja jól, hogy valami az alapoknál nincs rendben. Más utat próbál ajánlani. Tehát valamilyen hiba az EU bizottságában is van. Talán az alapoknál lehet a gond. Vagy a fejénél. Valami új utat kéne találni.
Válasz erre
4
0
satrafa-2
2025. november 24. 09:32
A felsorolásból csak egyet kiragadva: a kínaiak biztos nagyon szomorúak, hogy az európai országok nem vihetik az áruikat a 150 milliós orosz piacra. Az ember nem tudja, hogy röhögjön vagy sírjon az EU vezetőinek intézkedésein...
Válasz erre
10
0
nyugalom
2025. november 24. 09:30
Csak rá kell nézni, micsoda tekintelyt sugall! Az aszal végén!
Válasz erre
4
0
