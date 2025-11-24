Amerikai tasli az uniónak az orosz szankciókról: ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál

Irány a béke, itt a hatalmas fordulat: visszafogadnák Putyint a G8-ba és a világgazdaságba!
Európa vezetői rábólintottak, teljes mértékben visszafogadnák Oroszországot.
Scott Bessent pénzügyminiszter verbálisan pofozta föl a tehetetlenkedő Európai Uniót.
Az NBC News vasárnapi beszámolója szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a „Meet the Press” című műsorban fölhívta a figyelmet: „Kudarcot vallottak az Európai Unió Oroszország elleni szankciói”.
„Az európaiak azt mondják nekem: »a 19. szankciós csomagot dolgozzuk ki«. Véleményem szerint, ha valamit 19. alkalommal csinálsz, akkor kudarcot vallottál”
– mondta Bessent. A pénzügyminiszter arra reagált, hogy az Európai Unió októberben hivatalosan is jóváhagyta a 19. szankciócsomagot Oroszország ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Európa vezetői rábólintottak, teljes mértékben visszafogadnák Oroszországot.
A csomag tartalmazza a banki tranzakciók tilalmát több orosz bankkal szemben, több tucat európai árukategória Oroszországba történő exportjának, az LNG vásárlásának, az Oroszországba utazó európai állampolgároknak nyújtott turisztikai szolgáltatások, valamint az orosz diplomaták EU-n belüli mozgásának korlátozását. Szankciókat vetettek ki 117 külföldi tartályhajóra, valamint a lista több mint 60 orosz és orosz-szövetséges személyt és vállalatot is tartalmaz – sorolja föl az Index.
Ezt is ajánljuk a témában
Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Európa vezetői rábólintottak, teljes mértékben visszafogadnák Oroszországot.
Marco Rubio nagyon derűlátó a közeli békével kapcsolatban, és leszögezte, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudják valósítani.
Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.