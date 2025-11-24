Ft
emmanuel macron Németország orosz-ukrán háború Oroszország Friedrich Merz G8 Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Irány a béke, itt a hatalmas fordulat: visszafogadnák Putyint a G8-ba és a világgazdaságba!

2025. november 24. 07:35

Európa vezetői rábólintottak, teljes mértékben visszafogadnák Oroszországot.

2025. november 24. 07:35
null

Ahogy megírtuk, a november közepén nyilvánosságra került 28 pontos amerikai béketervezet az orosz–ukrán háború lezárására nagy visszhangot váltott ki, volt, aki „Putyin kívánságlistájának” tekintette azt, például Zelenszkij ukrán elnök és az európai háborúpártiak. 

Friedrich Merz német kancellár és  Emmanuel Macron francia elnök például határozottan kijelentette: kizártnak tartja az oroszok visszatérését a jelenleg G7 néven működő csoportba.

A két vezető egyetértett abban, hogy az Egyesült Államokon kívül senki nem kívánja ezt a lépést – írja az Index.

A Reuters most arról ír, hogy 

váratlan fordulat történt: európai tisztviselők felajánlják Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy térjen vissza a G8-csoportba

a béketárgyalások részeként, amelyek célja az ukrajnai konfliktus végleges lezárása. A hírügynökség szerint „a fokozatos visszaintegrálás a globális gazdaságba része annak az európai ellenjavaslatnak”, amelyet genfi tisztviselők dolgoztak ki annak érdekében, hogy „Oroszországnak menekülőutat kínáljanak”.

Oroszország tagságát a csoportban 2014-ben függesztették fel, miután annektálta a Krím-félszigetet Ukrajnától. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben pont Vlagyimir Putyin lett volna a csoport elnöke, amelynek 

az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Kanada a tagja

 – írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Manon Cruz

