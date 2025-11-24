Irány a béke, itt a hatalmas fordulat: visszafogadnák Putyint a G8-ba és a világgazdaságba!

Ahogy megírtuk, a november közepén nyilvánosságra került 28 pontos amerikai béketervezet az orosz–ukrán háború lezárására nagy visszhangot váltott ki, volt, aki „Putyin kívánságlistájának” tekintette azt, például Zelenszkij ukrán elnök és az európai háborúpártiak.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök például határozottan kijelentette: kizártnak tartja az oroszok visszatérését a jelenleg G7 néven működő csoportba.

A két vezető egyetértett abban, hogy az Egyesült Államokon kívül senki nem kívánja ezt a lépést – írja az Index.